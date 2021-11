Neuer Podcast erforscht Wellingtons „Magpie House“

Das schwarz-weiße modernistische Magpie House in Thorndon.

Eine neue Podcast-Serie über ein modernistisches Schwarz-Weiß-Haus in Wellington wurde veröffentlicht.

SOUNZ Zentrum für neuseeländische Musik genannt Das Haus der Elster erzählt die Geschichte des Hauses in der 22 Ascot St im Vorort Thorndon, in dem der Komponist Douglas Lilburn über 40 Jahre lang lebte.

Lilburn war der Vater der klassischen Musikkomposition in Aotearoa und heute ist das Haus eine Residenz von Komponisten.

bereitgestellt Kirsten Johnstone hat die Magpie House-Reihe geschaffen.

In der vierteiligen Serie webt die Musikjournalistin und ehemalige RNZ-Produzentin und Moderatorin Kirsten Johnstone im Elsterhaus bunte Geschichten aus sieben Jahrzehnten und erschafft eine Saga um Forrest-Gump-Krieg und Musik, Spionage und Verfolgung Identität und Heimat.

Episode eins, Landung in unbekannten Meeren, thematisiert den tschechisch-österreichischen Architekten des Hauses und andere Flüchtlinge, die vor den Nazis geflohen sind, aber während und nach dem Zweiten Weltkrieg in ihrer Wahlheimat verfolgt wurden.

bereitgestellt Das Elsterhaus ist ein neuer Podcast.

Folge zwei, Der Gemüseclub, erzählt die Geschichte einer veritablen Gemüsegenossenschaft, in der der erste Besitzer des Hauses, der Senior-Diplomat Richard Collins und seine Freunde, auf dem Höhepunkt der Paranoia des Kalten Krieges von der Sonderabteilung der neuseeländischen Polizei ins Visier genommen wurden.

Die Folgen drei und vier beschäftigen sich mit dem Ende von Lilburns Leben, ihrer Pionierarbeit in der elektronischen Musik, ihren Beziehungen zu Freunden und der Gemeinschaft und ihrem bleibenden Vermächtnis sowie der Gegenwart und Zukunft von Little House of Ascot St.

Die Serie wird von Johnstone erstellt und gehostet, der kürzlich die Podcast-Serie produziert hat See zum Ding.