Speedrunner besiegt Pokémon Shining Pearl in weniger als einer Stunde

Glänzendes Diamant-Pokémon und SPerle heute nur noch eine Woche, und doch hat ein Speedrunner bereits herausgefunden, wie man sie in weniger als einer Stunde durchsteht. Das Geheimnis? Sie sind „so kaputt“.

Wie entdeckt von TechRaptor, YouTuber Werster vollendet Glänzende Perle in 50 Minuten und 36 Sekunden. Was verrückt ist, wenn man bedenkt, dass das Spiel etwa 30 Stunden lang sein soll. Hier kannst du dir alles anschauen:

„Es hat extrem viel Spaß gemacht, die Glitch-Jagd zu betreiben“, erklärt Werster im Video, während er die Eröffnungssequenzen und Gespräche hämmert. Richtig, er wählt dann Piplup und los geht’s.

„ Die Remakes sind so kaputt, dass man sie in weniger als einer Stunde schlagen kann! Werster erklärt in der Beschreibung des Videos, bevor er die Fehler auflistet, mit denen Zeit gewonnen wird. „ Menüspeicher (und doppelte / dreifache Varianten davon), Türspeicher, Cut Cinematics auf OoB, Trainermenüspeicher, Poke Doll Battles, Surf on Land, Early E4, Fast Cynthia.

Er fügt hinzu, dass das Rennen „bei weitem nicht perfekt“ war, obwohl er sich selbst das vermutlich erste Spiel in weniger als einer Stunde zuschreibt. Dies impliziert natürlich, dass bald schnellere Zeiten erscheinen sollten.

Ich liebe es, wie völlig albern Speedrunning aussieht, wenn es ein träges, träges kleines RPG ist Pokémon. Selbst die glitzernden Tricks werden so langsam, so ruhig ausgeführt – sieh gegen 7.30 Uhr nach, wann er so leise über die Karte driftet, um ferne Länder zu erreichen, wenn er es nicht sollte. A.

Wenn ich ein großartiger Spiele-Publisher wäre, würde ich einstellen so sehr Speedrunner, die ich könnte während der QA-Phase. T Es gibt keine bessere Gruppe von Leuten, um alle Probleme und Störungen in Ihrem Spiel herauszufinden und sie rechtzeitig vor der Veröffentlichung zu beheben.

Offensichtlich hatte Werster viel Spaß bei der Vorbereitung und Durchführung dieses Rennens. Sein durchgehendes Geschichtenerzählen – wenn auch spärlich – ist hauptsächlich sehr guter Charakter. Auch wenn er merkt, dass er ohne gekämpft hat die Monster, die er braucht. Wie er am Ende der Videobeschreibung sagt: „ Es war fantastisch. Gesegnetes Spiel.