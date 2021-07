Steam Deck-Wiederverkäufer überschwemmen eBay mit teuren Angeboten

Der kürzlich von Valve angekündigte Pocket-PC, das Switch-Typ Steam Deck, ist noch nicht erschienen. Aber die Leute können sich vorregistrieren, um es zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen, und einige Scalper versuchen bereits, diese Registrierungen für Hunderte von Dollar rückgängig zu machen.

das Dampfbrücke wurde am 15. Juli enthüllt und gestern hat Valve den Laden eröffnet, in dem die Leute fünf Dollar einzahlen können, um sich anzumelden und die Möglichkeit zu haben, einen zu kaufen. Das Gerät ermöglicht es Benutzern, viele ihrer bereits vorhandenen Steam-Spiele unterwegs über die leistungsstarke Hardware im Gerät zu spielen. Das Basismodell beginnt bei 400 US-Dollar.

Während der ersten Stunde am 16. Juli, nachdem Valve begonnen hatte, diese Vorregistrierungen zu akzeptieren, Dinge brachen zusammen und Leute stießen auf Fehlermeldungen und ausgefallene Server. Aber irgendwann beruhigten sich die Dinge und es wurde einfach, sich für ein Steam Deck vorzuregistrieren.

Obwohl sich die Dinge beruhigten und mit dieser Anmeldegebühr von 5 US-Dollar nichts davon die Wiederverkäufer aufhielt, die in den letzten 24 Stunden eBay geflutet haben mit Angeboten zum Kauf von Steam Decks zu hohen Preisen, von denen einige bis zu 2.500 US-Dollar verlangen.

Many of these listings claim to be confirmed pre-sales or pre-orders, saying things like “CONFIRMED ORDER* PRESALE Preorder Ships In December.” Others promise that the Steam Deck will be shipping in December and that the order is locked in. However, to be clear, according to Valve none of this is true.

If we visit Ventil-FAQ-Seite für das Steam Deck, Sie sehen eine Reihe hilfreicher Antworten zu Steam Deck-Hardware, Version, Kaufprozess usw. Die wichtigste Antwort findet sich ungefähr in der Mitte der Seite:

Wann kann ich bestellen? Wir möchten ab Dezember 2021 mit dem Versand von Bestelleinladungen beginnen. Wir werden unser Bestes tun, um alle Reservierungen in Bestellungen umzuwandeln, können jedoch die Verfügbarkeit nicht garantieren.

Diese Antwort erklärt, dass diese Handhelds nicht im Dezember 2021 ausgeliefert werden. Stattdessen möchte Valve diesen Monat Kaufeinladungen an Personen senden, die sich vorregistriert haben. Und während Valve behauptet, alles zu tun, um „alle Reservierungen in Bestellungen umzuwandeln“, garantiert es nicht die „Verfügbarkeit“ von Steam Decks. Um es klar zu sagen, selbst wenn Sie 5 US-Dollar spenden, als die Vorregistrierungen am 16. Juli gestartet wurden, kann Valve nicht 100% garantieren, dass Sie Ihr Gerät bis Ende des Jahres oder sogar, wenn Sie es überhaupt bekommen, erhalten.

Vergleichen Sie diese Informationen mit den große Mehrheit der eBay-Wiederverkäufer die das Gegenteil behaupten. Es ist seltsam, dass sich all dies immer noch auf der Website befindet, da es sich anscheinend um Anzeigen mit potenziell betrügerischen Behauptungen handelt.

Kotaku hat eBay bezüglich dieser Steam-Deck-Angebote kontaktiert und ob sie auf der Website verbleiben werden.

Obwohl ich verstehe, dass viele von Ihnen das FOMO spüren könnten, nachdem sie gestern nicht in den Wahnsinn der Vorregistrierung geraten sind, würde ich mich zurückhalten, eines dieser eBay-Angebote zu kaufen und Unterstützen Sie diese Wiederverkäufer. Gehe stattdessen zu Valves Website und geben Sie Ihre eigene Bestellung auf. Während es eine lange Wartezeit sein kann, einen zu bekommen, ist es eine bessere Nutzung Ihrer Zeit und Ihres Geldes.

