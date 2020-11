Achtung, Pestizide! Lidl ruft den Salat zurück

Ein Feinkosthersteller erinnert sich an einen Hühnersalat. Der Grund: Es kann Rückstände des Pestizids Ethylenoxid enthalten. Das Produkt wurde bundesweit beim Discounter Lidl verkauft.

Der fertige Salathersteller Homann nennt einen Kampagnenartikel Lidl Produkt zurück verkauft. Im “Chicken Teriyaki Style Salad” können die in kleinen Mengen enthaltenen Sesamsamen Rückstände von Ethylenoxid enthalten. Das Pestizide wird als schädlich eingestuft, teilte das Unternehmen am Dienstag in Dissen bei Osnabrück mit.

Der Salat wurde ab dem 19. Oktober in Lidl-Läden verkauft. Vorsichtshalber sollten Verbraucher die Produkte nicht konsumieren, sondern an Lidl zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage der Quittung zurückerstattet.

“Chicken Teriyaki Style Salad”: Das Produkt wird zurückgerufen. (Quelle: Hersteller)

Nach Angaben des Discounters ist nur das folgende Produkt mit den angegebenen Mindesthaltbarkeitsdaten (BBD) und der angegebenen Chargenidentifikation verfügbar:

Produkt: “Homann Chicken Teriyaki Style Salat” (150 g)

“Homann Chicken Teriyaki Style Salat” (150 g) Mindestens haltbar bis: 15. November 2020 und 17. November 2020

15. November 2020 und 17. November 2020 Chargen: 10583314 und 10591367

10583314 und 10591367 EAN: 4030800050710

Weitere Informationen erhalten Verbraucher beim Kundendienst der Homann Feinkost GmbH unter +49 5421 9498663.