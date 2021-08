Treffen Sie die Studenten der USC Dornsife, die diesen Sommer an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen und eine vielfältige Liste von Nationen von Österreich bis Tonga vertreten. [3 min read]

6 Studenten der USC Dornsife repräsentieren fünf Nationen – und die Familie Trojan – bei den Spielen der XXXII. Olympiade in Tokio. (Composite: Dennis Lan. Bildquellen: iStock; Jesse Wu / USC Athletics.)

Das USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences ist bereit, unsere aktuellen Studenten anzufeuern, die Tokio 2021 besuchen werden Olympische Spiele.

Erfahren Sie mehr über unsere aktuellen olympischen Trojaner und erfahren Sie, wann sie teilnehmen werden.

Noelani-Tag | 50m Freistil schwimmen für Tonga

Noelani-Tag schrieb vor kurzem als jüngster Schwimmer in der Apolima-Straße, die sich über die 13 Kilometer zwischen den beiden größten Inseln Samoas erstreckt, Geschichte. Die Herausforderungen, vor denen sie steht, sind ihr nicht fremd: Ihr Heimatland Tonga hat kein olympisches Schwimmbecken, also trainierte Day für die Spiele im Hochseeschwimmen USC Dornsife in diesem Herbst, spezialisiert auf Humanbiologie.

Watch Day im Wettbewerb ab 30. Juli >>

Marlène Kahler | Schwimmen 400m, 800m und 1500m Freistil für Österreich

olympisch Marlene Kahler hält zahlreiche österreichische Schwimmrekorde und gewann zwei Bronzemedaillen bei den Olympischen Jugendspielen 2018 in Buenos Aires, Argentinien. Sie kommt diesen Herbst als Neuling zu USC Dornsife, hat aber noch keinen Major ausgewählt.

Sehen Sie sich Kahler ab dem 25. Juli an >>

Tina Graudina | Beachvolleyball für Lettland

Tina Graudina und ihre Partnerin Anastasijia Kravcenoka schrieben als erstes lettisches Volleyball-Frauenpaar Geschichte, die sich für die Olympischen Spiele qualifizierten. Beide gewannen kürzlich Gold bei der Europameisterschaft 2019. Leichtathletik ist in der Familie – sein Großvater und seine Großmutter waren beide Hochsprungmeister in Lettland.

Graudina ist Politikwissenschaftlerin und hofft, nach ihrem Abschluss professionell Volleyball spielen zu können.

Sehen Sie Graudina ab dem 26. Juli beim Wettkampf zu >>

Tilly Kearns | Wasserball für Australien

Tilly Kearns begann ihre sportliche Karriere als Schwimmerin, fing aber mit Wasserball an, als einem lokalen Team die Spieler ausgingen und sich in den Sport verliebte. Seitdem reist sie als wettbewerbsfähige Polospielerin um die Welt, von Griechenland bis Neuseeland. Kearns ist einer der jüngsten Spieler im australischen Kader und befindet sich derzeit in seinem zweiten Jahr bei USC Dornsife.

Die Familie Kearns hat ein starkes sportliches Erbe. Sein Vater war Kapitän der australischen Rugby-Mannschaft, die 1991 und 1999 die Rugby-Weltmeisterschaft gewann.

Sehen Sie sich Kearns ab dem 24. Juli an >>

Maud Mégens | Wasserball für die Niederlande

Nachdem er dem USC-Frauen-Wasserballteam geholfen hatte, die nationale Meisterschaft 2021 zu gewinnen, Maud Megens wird für die niederländische Wasserballmannschaft in Tokio spielen. Sie führt ein Familienerbe fort: Ihre Mutter spielte 2000 für dieselbe Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Sydney.

Megens hat Psychologie studiert und beabsichtigt, nach seinem Abschluss in Europa professionell zu spielen.

Sehen Sie sich Megens ab dem 26. Juli an >>

Alexey Sancov | Schwimmen 200m Freistil für Moldawien

Alexey Sancov begann seine olympische Karriere früh und belegte bei den Olympischen Spielen 2016 den 34. Platz über 200 m Freistil. Im Alter von 16 Jahren zog Sancov mit seiner Familie von Moldawien nach Kalifornien, wo er selbstständig Englisch lernte. Nach einem stressigen ersten Schwimmjahr an der USC begann Sancov, einen Sportpsychologen aufzusuchen, der ihm half, seine Angstzustände zu bewältigen. Er ist ein großer Befürworter der Diskussion über psychische Gesundheit im Sport.

„Wir reden nicht genug darüber. Wir müssen zum Beispiel mehr darüber reden, weil es so weh tut, das durchzumachen“, sagte Sancov Erzählen Magazin der Schwimmwelt im Jahr 2020. Die Zusammenarbeit mit dem Psychologen hat ihm geholfen, mit seinen Emotionen umzugehen und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Sancov ist Senior an der USC Dornsife mit Schwerpunkt in Internationale Beziehungen (Weltgeschehen). Er ist das erste Trojanische Pferd, das Moldawien bei den Olympischen Spielen vertritt.

Sehen Sie sich Sancov ab dem 25. Juli an >>