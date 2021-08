Dieser Phil Collins-Hit versetzt mich wirklich zurück in die 80er Jahre

Es gibt nichts Besseres als ein Lied, das dich zurückbringt.

Wenn du es hörst, bist du sofort rechtzeitig transportiert.

Du weißt wo du war, und was du warst Tun als Sie es (zum ersten Mal) gehört haben.

Phil Collins’ “Don’t Lose My Number” (# 4/1985) ist einer dieser Songs, die mich … wirklich zurückbringen.

Achtung NJ … hier komme ich., Mai 1985 (Archivfoto Craig Allen)

Ich hatte gerade meinen Abschluss in Kommunikationswissenschaften an der University of Wisconsin-Madison gemacht, als Phils Hit die Pop-Charts kletterte.

Ich bekam meinen ersten Radiojob nach dem College, als Nachrichtensprecher und Straßenreporter für einen Radiosender in Zentral-Jersey (der nicht mehr existiert).

Ja, ich habe als Journalistin angefangen.

Als ich “Don’t Lose My Number” höre, fahre ich auf der Route 22 nach Osten, Widows in meinem ersten Auto, einem Mitsubishi Mirage von 1985. Phil Collins bläst meine Radiolautsprecher.

Ich bin auf dem Weg nach Elizabeth, NJ, um über die Union County Freeholders zu berichten. Werden sie diese große staatliche Gesundheitseinrichtung an ein privates Unternehmen verkaufen? (Jawohl)

Phil Collins spielt auf …

Bei meiner ersten Sitzung des Stadtrats von Woodbridge sagte mir einer der Reporter, dass er Bescheid weiß. Er sagt: “Siehst du den jungen Mann am Ende? Es ist Jim McGreevey. Er ist ehrgeizig. Er wird wahrscheinlich eines Tages Gouverneur sein.“

Phil spielt auf …

Ich bin in Somerville und betreue die Somerset County Freeholders. Ich spreche mit Christine Todd Whitman. Es dauerte eine Weile, bis ich mich daran gewöhnt hatte, sie “Christie” zu nennen. Ich erinnere mich an das erste Radiointerview. Ich erinnere mich nicht, worüber wir gesprochen haben, aber Christie trug einen blau-weiß karierten Rock mit Zöpfen. Nicht der Look, an den wir uns aus ihren Jahren im State House erinnern.

“Don’t Lose My Number” bringt mich wirklich zurück.

Verliere dieses Album nicht. (Foto von Craig Allen)

1987 wechselte ich vom Nachrichtenradio zum Musikradio …

“DJ Craig” in der Zeitung zu meinem Geburtstag 1987. (Craig Allen Photo Archives)

… und ich habe an jeder Station in New Jersey, New York und Pennsylvania meine Kopfhörer eingesteckt … bevor ich “nach Hause” kam …

Auf NJ101.5 an meinem Geburtstag im Jahr 2002. (Archivfoto Craig Allen)

… am Wochenende “New Jersey’s Biggest Hits” zu spielen, auf New Jersey 101.5.

Darunter Phil Collins.

Ich LIEBE Vinyl … Seite 2, Song # 1. (Foto von Craig Allen)

“Don’t Lose My Number” bringt mich wirklich zurück ins “Große Jahrzehnt”.

Gute Zeit.

Welcher Song ist für dich eine sofortige “Zeitmaschine”?