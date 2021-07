LAK vs. RPD Drean11 Teamvorhersage LASK vs Rapid Wien Austrian League Live Score 31. Juli

LAK vs. RPD Dream11: In der österreichischen Liga wird es der LASK sein, der als nächstes auf Rapid Wien trifft. Der LASK startete mit einem 1:0-Sieg über Altach in die Saison, wobei Philipp Wiesengers Tor in der ersten Halbzeit ausreichend war. Für Rapid Wien ist es ein schlechter Start in die Ligasaison.

LAK-Teamvorhersage vs. RPD Dream11

Gegen Hartberg wurden sie mit 0:2 geschlagen, in der Champions-League-Qualifikationsrunde folgte auch eine 0:2-Niederlage gegen Sparta Prag, die sie am Ende ausschied. Rapid Wien muss die Socken hochziehen, um die Oberhand über eine organisierte LASK-Einheit zu gewinnen, und das könnte sich als faszinierende Uhr herausstellen.

Datum: 31. Juli, Samstag

Anpfiff: 20:30 Uhr (REAL)

Ort: Waldstadion

Aktuelles Formular

LASK: LWWWW

Rapid Wien: WWWLL

Angesicht zu Angesicht

In den letzten sechs Begegnungen der beiden Mannschaften hat Rapid Wien mit fünf Siegen die Oberhand gewonnen. Ein Spiel endete in Bezug auf das Level.

LASK-News

Verletzungs- und Nichtverfügbarkeitsmeldung: Tobias Lawal, Andreas Gruber und Christoph Monschien fallen verletzt aus.

Erwartete Änderungen und Strategie: Schlager wird voraussichtlich mit dem Tor beginnen, während Maresic, Filipovic und Wesinger dahinter aufreihen könnten. Flecker und Renner sollten weit starten. Michort und Grgic werden voraussichtlich mit dem zentralen Mittelfeldspieler zusammenarbeiten. Balic, Schmidt und Goiginer streiten sich um die Führung des Angriffs nach vorne.

LASK Startelf (wahrscheinlich)

Schlager, Maresic, Filipovic, Wesinger, Flecker, Michort, Grgic, Balic, Schmidt, Goiginer

Rapid Wien Nachrichten

Verletzungs- und Nichtverfügbarkeitsmeldung: Srdjan Grahovac, Philipp Schobesberger, Koya Kitagawa und Robert Ljubic sind verletzungsbedingt ausgeschlossen.

Erwartete Änderungen und Strategie: Strebinger sollte mit dem Tor beginnen, während Stojkovic, Greiml, Wimmer und Ullman in der Abwehr antreten könnten. Petrovic und Schuster werden voraussichtlich im zentralen Mittelfeld eingesetzt. Arase und Grull könnten weit anfangen. Fountas und Kara dürften ganz oben anfangen.

Wien Schnellstart XI (wahrscheinlich)

Strebinge, Stojkovic, Greiml, Wimmer, Ullman, Petrovic, Schuster, Arase, Grull, Fountas, Kara

Kapitänsoptionen

René Renner hat in letzter Zeit für LASK beeindruckt. Renner hat in den letzten beiden Einsätzen für seine Mannschaft zwei Tore erzielt. Es kann auch der LAK vs. RPD Dream11 Fantasy Football Side hinzugefügt werden.

Christoph Knasmüller beeindruckte im letzten Drittel der Region für Rapid Wien. Knasmüller hat in dieser Saison in vier Spielen drei Tore erzielt. Er kann in das Team von LAK vs. RPD Dream11 aufgenommen werden.

Wahl des Differentials

Thomas Goiginger und Husein Belic haben in den letzten beiden Spielen des LASK jeweils ein Tor erzielt. Sie sollten hier beginnen.

Ercan Kara und Marco Grull haben in dieser Saison in vier Spielen für Rapid Wien jeweils ein Tor erzielt.

LAK-Teams vs. RPD Dream 11

GK: Ein Erfolg

DEF: P Wiesinger, D Maresic, L Greiml, M Ullman

MI: R Renner, D Petrovic, J Auer

FÜR: A Schmidt, C Knasmüller, M Grull

Wo Sie den Live-Score und den Live-Stream der Österreichischen Liga sehen können: Das Spiel wird nicht in Indien veröffentlicht.

Wer wird gewinnen?

Von beiden Seiten wird erwartet, dass sie die Richtung ändern, und das könnte sich als heiß umkämpfte Angelegenheit erweisen. Davon abgesehen sind die Quoten von LAK vs. RPD Today Match Prediction hier für ein Unentschieden.