Overwatch-Held McCree wird am 26. Oktober in Cole Cassidy umbenannt

Überwachung Held Jesse McCree hat einen neuen Namen, und nein, es ist nicht Deadeye Dave. , Blizzard hat den Shooter nach seinem eigentlichen Namensvetter umbenannt August zurück. Ab 26. Oktober wird McCree als Cole Cassidy bekannt.

„Um das neue Overwatch besser zu machen – um die Dinge richtig zu machen – musste er ehrlich zu sich und seinem Team sein. “Schneesturm sagte in einem Tweet. “Der Cowboy, auf dem er bei Sonnenuntergang geritten war, und Cole Cassidy standen der Welt im Morgengrauen gegenüber.”

Der echte Jesse McCree verließ das Studio nach dem California Department of Fair Employment and Housing für die Förderung eines „Frat Boy“-Arbeitsplatzes. Obwohl in der Klage nicht direkt genannt, soll McCree an der berüchtigten teilgenommen haben “Cosby-Suite” wo Blizzard-Mitarbeiter, einschließlich Alumni World of Warcraft Kreativdirektor Alex Afrasiabi soll Frauen belästigt haben. Bei der ersten Ankündigung der Namensänderung sagte Blizzard, sie wollten eine finden, die besser repräsentiert Overwatch Ideale. Außerdem versprach er, die Charaktere im Spiel nicht mehr nach Mitarbeitern zu benennen.

Zusammen mit der Namensänderung ist Blizzard Modifikationen an Cassidys Bausatz. Er kann sein ultimatives Deadeye modifizieren, um es tödlicher zu machen und es den Spielern zu ermöglichen, seine Kampfrolle in der Luft zu verwenden. Diese neueste Änderung sollte dazu beitragen, die vertikalen Rückstoßfähigkeiten von Helden wie Doomfist und Wrecking Ball zu vermeiden. Sie können die Einstellungen ausprobieren, indem Sie ausführen Overwatch Experimenteller Modus.