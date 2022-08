30 Jahre Entdeckungen ab 1992 QB1 – Der Anfang vom Ende des Planeten Pluto & mehr Neueste Nachrichten hier

In vier Stunden bewegte sich 1992 QB1 vor einem Hintergrund von Sternen (NTT/ESO) erheblich. Vor 30 Jahren entdeckte ein Teleskop auf dem Mauna Kea in Hawaii einen Asteroiden, der die Sonne hinter Neptun umkreist. Über 60 Jahre lang war dort nur Pluto bekannt. 1992 wurde QB1, wie es offiziell heißt, von der vietnamesisch-amerikanischen Astronomin Jane Luu und ihrem britisch-amerikanischen Kollegen David Jewitt entdeckt. Nur etwa 150 Kilometer im Durchmesser Er hat nur etwa 150 Kilometer Durchmesser und umkreist die Sonne noch weiter als Pluto. Einige hielten ihn anfangs sogar für den zehnten Planeten. In den folgenden Jahren nahm die Zahl der bekannten Körper im „Kuipergürtel“ am Rande des Sonnensystems sprunghaft zu. Experten kennen mittlerweile mehr als 2000 Objekte in dieser Region. Einige sind etwa so groß wie Pluto. Da sie nicht alle zu den Planeten gezählt werden können, gehört Pluto seit 2006 zur neu geschaffenen Gruppe der Zwergplaneten. Das „Glück“ des neunten Planeten Der neunte Planet hatte einfach „Glück“, 1930 entdeckt worden zu sein – damals war die Einstufung als Planet absolut korrekt. QB1, wie es Experten lange Zeit einfach nannten, wurde schließlich Albion genannt – nach einer Figur aus der erfundenen Mythologie des englischen Schriftstellers William Blake. Albion ist ein alter Name für Großbritannien. Luu und Jewitt nannten ihren Fund ursprünglich „Smiley“ – aber das Smiley-Gesicht konnte nicht der Pate sein, weil es bereits einen Asteroiden mit diesem Namen gab, benannt nach dem Astronomen Charles Smiley. Pressemitteilung der ESO zur Entdeckung des „neuen Paneten“

