Vorschau Venedig 2022: Kritikerwoche und Höhepunkte von Giornate Degli Autori | Merkmale

Screen International setzt seine Vorschau auf die diesjährigen Filmfestspiele von Venedig (31. August bis 10. September) fort, indem es Highlights aus der unabhängigen Seitenleiste auswählt Woche der Kritik und die Sektion Giornate Degli Autori (ehemals Tage von Venedig).

Woche der Kritik

Die 37. Ausgabe der Internationalen Woche der Filmkritik in Venedig beginnt mit der Vorführung des Films des französischen Regisseurs Florent Gouëlou außerhalb des Wettbewerbs Drei Nächte in der Woche (internationaler Vertrieb von Pyramide International) über einen 29-jährigen Mann in einer heterosexuellen Beziehung, der von einer extravaganten Drag Queen besessen wird.

Der Abschlussfilm ist ein marokkanischer Thriller Königinnen (Kinology) von Yasmine Benkiran, der ersten Spielfilmregisseurin. Das Hochgeschwindigkeitsdrama folgt drei Frauen, die aus dem Land fliehen, während die Polizei ihnen dicht auf den Fersen ist.

Der Wettbewerb selbst hat sieben Titel, alle aus verschiedenen Ländern. Der Deutsche Alex Schaad präsentiert seinen ersten Spielfilm Oberflächlich (Beta Cinema) über ein junges Paar, dessen scheinbar stabile Beziehung auf den Kopf gestellt wird, als sie gemeinsam eine abgelegene Insel besuchen.

des französischen Regisseurs Philippe Petit schlagende Sonne (Pyramide International) zeigt einen Landschaftsarchitekten, dessen Karriere zu stagnieren droht. Er hofft, sich selbst zu erlösen, indem er einen wilden Garten auf einem heruntergekommenen Stadtplatz anlegt.

Niccolo Falsetti, ein italienischer Romanautor und Filmemacher, der die zweite Einheit für die Manetti-Brüder leitete, präsentiert das Drama Rand (Fandango), über die jungen Musiker einer toskanischen Punkband.

Der junge österreichische Filmemacher David Wagner hat sein Drama Eismayer, über einen harten Feldwebel, der das Geheimnis verbirgt, dass er schwul ist. Produziert wird es von der Wiener Golden Girls Film Production.

Dusan Zoric und Matija Gluscevic anwesend Hast du diese Frau gesehen?eine serbokroatische Koproduktion über eine Frau mittleren Alters in einer Identitätskrise.

Das intensive Drama der in Stockholm lebenden Drehbuchautorin und Regisseurin Isabella Carbonell Hund geboren (TrustNordisk) dreht sich um ein kämpfendes Zwillingspaar auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Dies ist Carbonells Spielfilmdebüt nach seinen gut aufgenommenen Kurzfilmen, darunter Brüder (2019), Wahnsinnige (2016) und Jungs (2015).

Schließlich reflektiert ein junger Regisseur in Theo Montoya seine Vergangenheit, lebte und arbeitete er in Medellin, Kolumbien Anhell69. Den Vertrieb übernimmt Square Eyes vom Wiener Wouter Jansen.

Giornate Degli Autori

Unter der künstlerischen Leitung von Gaia Furrer hat Giornate Degli Autori – ehemals Venice Days und jetzt in seiner 19. Ausgabe – einen Coup gelandet, indem es die verehrte französische Regisseurin Céline Sciamma an die Spitze seiner Jury geholt hat.

Am Eröffnungstag wird außer Konkurrenz Mark Cousins‘ The March On Rome (internationaler Verkauf durch The Match Factory) gezeigt, sein Dokumentarfilm über Propaganda und den Aufstieg des Faschismus in Italien. Es ist eines von vielen besonderen Ereignissen, zu denen auch der Dokumentarfilm von Sebastien Lifshitz gehört Casa Susanne (PBS International), über eine geheime amerikanische Gemeinschaft von Transvestiten der 1950er Jahre, und den iranischen Regisseur Jafar Najafi Nurein Dokumentarfilm über einen Teenager in einem ländlichen Dorf.

Weitere Sonderveranstaltungen sind Greta De Lazzaris und Rai von Jacopo Quadri Wir sind hier, um es zu versucheneine Dokumentation über ein von Fellini inspiriertes Bühnenprojekt Ingwer & Fredund Corrado Cerón Weg nach Olympia (Fandango), ein Roadmovie mit einer Gesellschaftstanzlegende und ihrem Fahrer.

Es gibt eine britische Vertretung in der offiziellen Auswahl von Giornate mit Georgia Oakley blaue Jeans (Constellation Film) über einen eingesperrten Sportlehrer im Thatcher-Großbritannien der 1980er Jahre. Der Film wird von BBC Film und dem BFI unterstützt und spielt Rosy McEwen, a Filter Stern von morgen 2022.

historisches Epos die letzte Königin (The Party Film Sales) von Adila Bendimerad und Damien Ounouri ist eine Geschichte über eine Königin und einen Piraten, die im Algerien des 16. Jahrhunderts spielt.

Der kanadische Regisseur Graham Foy präsentiert seinen ersten Spielfilm Das Mädchen (Celluloid Dreams) – eine Geschichte von Teenagern aus einem Vorort, die perfekt beginnt, aber anders endet.

Der Venedig-Stammgast Abel Ferrara ist mit seinem neuesten italienischen Spielfilm zurück Pater Pio (Capstone) mit Shia LaBeouf in der Hauptrolle, ein historisches Drama über einen Mönch, der nach dem Ersten Weltkrieg zu einer Hoffnungsfigur für ein verarmtes Volk wurde.

Ein weiterer amerikanischer Top-Regisseur in dieser Box ist Steve Buscemi mit Der Zuhörer (Bankside Films) mit Tessa Thompson als ehrenamtliche Helpline. Wenn Sie den Abschnitt schließen, werden diese Bildschirme außer Konkurrenz gestellt.

Huang Ji und Ryuji Otsuka anwesend Steinwand (Good Move Media), ein intensives Drama über eine aufstrebende Flugbegleiterin, die herausfindet, dass sie schwanger ist.

Im Wolf und Hund (MPM Premium) präsentiert die portugiesische Regisseurin Claudia Varejao eine junge Frau, die auf einer Insel im Atlantik aufgewachsen ist und neue Lektionen über Lust, Freiheit und Sexualität lernt.

Eine Mutter und ein Sohn im Teenageralter sind unterwegs und versuchen, Skandalen und Schande einen Schritt voraus zu sein, in Eurimages von Fyzal Boulifa und unterstützt von BBC Film Die Verdammten weinen nicht (Scharade). Boulifa, britischer Filmemacher marokkanischer Herkunft, drehte seinen ersten Spielfilm mit britischem Indie Lynn + Lucia (2019).

Die Liebesbeziehung zwischen einem syrischen Flüchtling und einem äthiopischen Wanderarbeiter in Beirut steht im Mittelpunkt der Ausführungen von Wissam Charaf Schmutzig, schwierig, gefährlich (Intramovies), die offiziell die Seitenleiste öffnet.

von der ungarisch-rumänischen Regisseurin Cristina Grosan Gewöhnliches Schach (Totem) handelt von drei Frauen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft, die um einen Platz im Leben kämpfen.

Der in Sardinien geborene Salvatore Mereu präsentiert sein ländliches Drama aus den 1950er Jahren Bentu (Pascale Ramonda), adaptiert von Antonio Cossu Der Wind und andere Geschichten.

