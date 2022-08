Der Ruhestand rückt näher, aber Wawrinka brennt immer noch

NEW YORK, 30. August (Reuters) – Der frühere US Open-Sieger Stan Wawrinka hat angedeutet, dass er dem Aufhängen seines Schlägers näher kommt, nachdem er in seinem Spiel 2018 gezwungen war, sich mitten im Spiel zurückzuziehen Eröffnung auf dem Hartplatz am Montag gegen die glücklichen Franzosen Verlierer Corentin. Stumm.

Der 37-jährige Wawrinka hatte den Trainer zweimal auf das Spielfeld gerufen, um sich um seinen Finger zu kümmern, und führte mit 6: 4, 7: 6 (7), als er signalisierte, dass er gegen Moutet nicht weitermachen konnte, der es schaffte, trotz der Niederlage im Hauptfeld das Hauptfeld zu erreichen Qualifikationsrunde.

Es war die sechste Niederlage in Folge für den dreimaligen Major-Champion, der 2016 in Flushing Meadows seine letzte Grand-Slam-Trophäe gewann.

„Ich nähere mich dem Ende. Das ist sicher. Es ist eine Realität“, sagte Wawrinka gegenüber Reportern.

„Ich war über ein Jahr lang verletzt. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich körperlich und tennismäßig viel besser fühlte. Ich liebe das Spiel immer noch und möchte noch etwas länger antreten, bevor ich aufhöre.“

Wawrinka kehrte im März nach mehr als einem Jahr Abwesenheit nach zwei Operationen am linken Fuß in den Tenniszirkus zurück. Aber er konnte nicht zu seiner alten Form zurückkehren und musste bei Turnieren eine Reihe von Ausscheiden in der ersten Runde hinnehmen.

Doch der Schweizer gibt die Hoffnung vorerst nicht auf.

„Obwohl ich mag und genieße, was ich tue, möchte ich auf jeden Fall ein bisschen weitermachen“, fügte Wawrinka hinzu. „Es muss auch Ergebnisse geben, denn man kann nicht einfach weiter touren und verlieren.

„Aber ich sehe, dass ich spiele und mich besser fühle. Auch wenn ich noch nicht gewinne, weiß ich, dass ich bald wieder Spiele gewinnen werde. Das ist sicher.

„Ich werde nie so gut spielen können wie in meiner Karriere, weil ich älter werde, aber ich glaube, dass ich immer noch gute und große Ergebnisse in mir habe, und deshalb werde ich weiter ein bisschen schlagen.“

Dominic Thiem, der US-Open-Champion von 2020, ist ein weiterer Spieler, der seit langem pausiert, und auch der Österreicher musste am Montag gegen den Spanier Pablo Carreno Busta ein frühes Ausscheiden hinnehmen. Weiterlesen

Thiem, der 2020 das Finale der Australian Open und 2018 und 2019 die Titelrunden bei Roland Garros erreichte, verletzte sich im Juni 2021 am Handgelenk und kehrte im März zur Tour zurück.

Der 28-Jährige, ehemalige Nummer drei der Welt, liegt derzeit auf Rang 211 und brauchte eine Wildcard, um in Flushing Meadows zu spielen, wo er bei seinem vorherigen Besuch seinen ersten Major-Titel gewann.

„Ich denke, es war überhaupt nicht schlimm“, sagte Thiem. „Viele gute Dinge, die man aus diesem Spiel mitnehmen kann. Ich denke, jeder, der dachte, ich sei heute der Favorit, war weit von der Realität entfernt.“

Berichterstattung von Sudipto Ganguly in Mumbai; herausgegeben von Christian Schmollinger

