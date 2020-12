3 Imbissbuden von Österreichs 0: 11-Niederlage gegen das US-Team

Die Vereinigten Staaten erholten sich von einer Niederlage gegen Russland am Eröffnungsabend mit voller Anstrengung gegen Österreich. Es war Österreichs erstes Spiel in der Vorrunde, aber es war die US-Mannschaft, die trotz 24 Stunden zuvor frisch aussah. Die Vereinigten Staaten hatten schon früh die meisten Chancen, aber nach einiger Zeit war es ein knappes Spiel.

Als die Russen in ihrem Spiel gegen sie antraten, drängten die Vereinigten Staaten weiter und erzielten schließlich in der zweiten Hälfte einen großen Durchbruch. Was nach 20 Minuten ein Ein-Tor-Spiel war, verwandelte sich schnell in einen 7: 0-Router mit einem Vorsprung von 52: 5.

Die Österreicher versuchten spät im Spiel zurückzudrängen und erreichten im letzten Frame die Summe der ersten beiden Halbschüsse, konnten aber letztendlich nichts tun. Die Vereinigten Staaten besiegten Österreich mit 73: 10 und irgendwie war das Spiel einseitiger als das Endergebnis von 11: 0. Nach einer sehr einseitigen Angelegenheit sollten beide Teams einige Notizen haben, die sie aus diesem Spiel herausnehmen können.

US-Schussvolumen

Als das Puckglück nicht wie geplant verlief, kehrten die USA zu den Grundlagen zurück, um die Dynamik aufrechtzuerhalten. Indem die Amerikaner weiter auf das Tor schossen, konnten sie die wenigen Male nachholen, in denen sie das Netz verfehlten und den Pfosten trafen. Sie hatten in der zweiten Hälfte dieses Spiels mehr Schüsse als im gesamten Spiel gegen Russland und fanden viel häufiger die Rückseite des Netzes.

Das erste Ziel des Wettbewerbs war ein direktes Ergebnis der Amerikaner, die alles ins Netz werfen wollten. Verteidiger Drew Helleson warf einen Cross Pass auf seinen Skate und ins Netz. das Colorado Avalanche Perspektive zeigte die Bereitschaft, sich dem Ansturm anzuschließen, und das Ergebnis verhalf den Vereinigten Staaten zu einer sehr ereignisreichen zweiten Phase.

Marco Rossi hielt in Schach

Die Konzentration der Vereinigten Staaten in der Verteidigungszone sollte sich um die Kontrolle von Rossi drehen. Die neunte Gesamtauswahl im diesjährigen Entwurf ist ein Star auf einem ansonsten bescheidenen österreichischen Kader hat seit 2010 nicht mehr an den World Juniors teilgenommen. Nachdem Rossi die Ontario Hockey League mit 120 Punkten in nur 56 Spielen für die Ottawa 67s angeführt hatte, war er ein Spieler, den man auf fast jeder Liste sehen sollte. Wie der Rest seines Teams wurde das Zentrum die meiste Zeit des Spiels in Schach gehalten und beendete den Wettbewerb mit einer Minus-4-Wertung.

Marco Rossi von den Ottawa 67s (Bildnachweis: CHL Images)

Rossi ist immer noch einer der talentiertesten jungen Spieler in diesem Turnier. Er hat das Potenzial, seine Mannschaft in Spielen zu halten, konnte dies jedoch nicht gegen eine physische und erstickende amerikanische Verteidigung tun. Die Aussicht auf Minnesota Wild wird voraussichtlich mehr Chancen eröffnen, wenn Österreich am Montag in Schweden gegen einen weiteren hochqualifizierten Gegner antritt.

Volle US-Linie beteiligt

Die Vereinigten Staaten sahen die Produktion ihrer gesamten Linie mit Alle bis auf vier Skater registrieren einen Punkt. Die Beiträge der Deep-Spieler waren der Schlüssel zu diesem Spiel, da die Top-Stürmer Cole Caufield und Bobby Brink das Ergebnisblatt hielten. Es läuft gut, wenn Caufield kein Tor erzielt, das Team aber dennoch 11 Tore erzielt.

Obwohl es für Caufield keine Punkte gab, rollten die ersten beiden Linien der Amerikaner. Die erste Reihe ist nach einem langsamen Spiel gegen Russland wieder auf dem richtigen Weg, mit Trevor Zegras an der Spitze. Der Anaheim Ducks-Prospekt erzielte zwei Tore und fügte zwei Vorlagen hinzu, während Alex Turcotte drei Vorlagen und Arthur Kaliyev zwei hatte. Matthew Boldy erzielte mit seinem Hattrick den größten Teil der Leistung der zweiten Reihe, während Matthew Beniers es schaffte, eine Vorlage für eines seiner drei Tore zu registrieren.

Trevor Zegras, Anaheim Ducks, NHL-Entwurf 2019 (Amy Irvin / Hockey Schriftsteller)

An anderer Stelle in der Programmierung, neue Gesichter intensivierten sich zu einem großen Teil in einer vollständigen Teamleistung. Brett Berard traf und fügte zwei Vorlagen hinzu, während Brendan Brisson zweimal traf. Die Newcomer Brock Faber und Patrick Moynihan fügten jeweils zwei Vorlagen hinzu, wobei letztere Schlagzeilen machten, nachdem sie das Ziel eines großen Erfolgs im späten Spiel waren. Moynihan schien danach gut abzuschneiden, aber sein Status wird einer sein, den man sehen sollte, wenn sich das Spiel am Dienstag mit der Tschechischen Republik nähert.

Aufkommen

Mit einem Buyout-Spiel werden die Vereinigten Staaten im Verlauf des Turniers versuchen, mit dem Rest der Gruppe B Schritt zu halten. Sie sind das einzige Team in Gruppe B, das mehrere Spiele gespielt hat, sodass ihre Rangfolge klarer wird, wenn mehr Spiele gespielt werden. Die starke Leistung von Dustin Wolf, obwohl wenig getestet, gibt dieser Gruppe Vertrauen in ihre beiden Torhüter.

Diese Leistung ist kein gutes Zeichen für Österreich in einer sehr wettbewerbsintensiven Gruppe B. Ihr nächstes Spiel ist gegen Schweden, ein ähnliches Team in den USA mit einer starken Gruppe von Top-6-Stürmern. Die russische Mannschaft und die Tschechische Republik runden den Kader ab, und alle diese Nationen stellen eine ernsthafte Bedrohung für eine sehr junge und unerfahrene Mannschaft in Österreich dar.

