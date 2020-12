Europa startet Massenimpfprogramm gegen Covid-19, da die Länder sich beeilen, neue Varianten einzudämmen

Der Pilot Samy Kramer lud Leute auf seinem Instagram-Account ein, seinen Flug in einem Zweisitzer auf der FlightRadar24-Website zu verfolgen.

Die Flugverkehrsüberwachungsstelle berichtete, dass der Flug am 23. Dezember in Friedrichshafen in der Nähe des Bodensees in Süddeutschland startete und eine Stunde und 44 Minuten dauerte.

Die Europäische Union (EU) hat am Sonntag, wenige Tage nach der Zulassung des Pfizer / BioNTech-Coronavirus-Impfstoffs am 21. Dezember, offiziell ihre Covid-19-Impfkampagne gestartet.

“Der … Impfstoff wurde in alle EU-Länder geliefert”, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, am Samstag auf Twitter.

Die Kommission erklärte den 27., 28. und 29. Dezember zu “Impftagen in der EU”, was von der Leyen als “bewegenden Moment der Einheit” bezeichnete. Sie fügte hinzu: “Impfung ist der nachhaltige Ausweg aus der Pandemie”.

Die ersten Personen, die Dosen des Impfstoffs erhielten, waren größtenteils ältere Menschen oder medizinische Fachkräfte an vorderster Front.

In Frankreich wurde eine 78-jährige Frau namens Mauricette laut einem Tweet von Aurélien Rousseau, Generaldirektor des Gesundheitsamtes der Region Ile-de-France, als erste geimpft. Mauricette, eine ehemalige Putzfrau, erhielt den Impfstoff in einem öffentlichen Krankenhaus in der Region Paris.

Italien – früher Europäisches Epizentrum der Coronavirus-Pandemie – verabreichte am Sonntag auch seine ersten Impfdosen.

Professor Maria Rosaria Capobianchi, Virologin am Nationalen Institut für Infektionskrankheiten Lazzaro Spallanzani, war eine der ersten, die diese erhielt. Capobianchi ist Teil des Teams, das das Virus erstmals in Italien isoliert hat.

Ein Arzt und eine Krankenschwester gehörten ebenfalls zu den ersten, die den Impfstoff erhielten.

Dr. Alessandra D’Abramo arbeitete am Institut, als Italiens erste beiden Coronavirus-Patienten – ein chinesisches Ehepaar – am 30. Januar dort ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

“Es ist ein wunderschöner Tag, denn nach einer langen Zeit großartiger Arbeit in der Gemeinde ist es jetzt ein Tag der Hoffnung und ich bin sehr stolz darauf”, sagte sie kurz darauf gegenüber CNN erhielt die Injektion. “Der Impfstoff ist von der FDA, der EMA und der AIFA – Italian zugelassen [regulator] – Ich denke, es ist sicher und effektiv “, fügte sie hinzu.

Ein 96-jähriger Bewohner eines Pflegeheims erhielt als erster in Spanien den Impfstoff. Araceli Rosario Hidalgo, geboren 1924, erhielt ihre Dosis am Sonntag in einem Altersheim in Guadalajara bei Madrid.

Die zweite Person im Land, die einen Impfstoff erhielt, war eine Mitarbeiterin desselben Hauses, die stellvertretende Krankenschwester Mónica Tapias.

Die Tschechische Republik verfolgte einen anderen Ansatz: Die erste Dosis des Impfstoffs wurde dem Ministerpräsidenten des Landes, Andrej Babiš, verabreicht, während die zweite Dosis der Kriegsveteranin Emilia Řepíková verabreicht wurde.

Babiš wurde in den letzten Monaten danach kritisiert Coronavirus-Fälle haben im Land zugenommen

Der Premierminister zögerte zunächst, der Bevölkerung strengere Regeln aufzuerlegen, und verwies auf die Notwendigkeit, die Wirtschaft des Landes zu schützen. Der Schritt führte jedoch dazu, dass sich das Virus weit verbreitete. Schließlich Einschränkungen wurden durchgesetzt und Babiš entschuldigte sich

Während die EU am Sonntag offiziell ihr Impfprogramm startete, hatten einige Länder einen Tag zuvor mit der Impfung von Menschen begonnen – am Samstag wurden in Deutschland und der Slowakei Dosen verabreicht.

Die Einführung des Impfstoffs erfolgt, wenn die europäischen Regierungen die Ausbreitung von a eindämmen neue Covid-19-Variante die erstmals in Großbritannien entdeckt wurde.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) prüft derzeit weitere vielversprechende Impfstoffkandidaten, darunter die von AstraZeneca und der University of Oxford sowie von Johnson & Johnson.