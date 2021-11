27 Migranten sterben bei dem Versuch, den Ärmelkanal nach Großbritannien zu überqueren

PARIS, 24. November (Reuters) – Britische und französische Beamte tauschten am Mittwoch die Schuld aus, nachdem 27 Migranten bei der Entleerung ihres Schlauchboots bei einer gefährlichen Kanalüberquerung gestorben waren.

Der Unfall war die schlimmste Katastrophe seit jeher, an der Migranten in der engen Seestraße beteiligt waren, die die beiden Länder trennte.

Der Ärmelkanal ist eine der verkehrsreichsten Schifffahrtsstraßen der Welt und die Strömungen sind stark. Menschenhändler überfüllen in der Regel Schlauchboote, lassen sie kaum über Wasser und sind den Wellen ausgeliefert, wenn sie versuchen, die britische Küste zu erreichen.

Der britische Premierminister Boris Johnson sagte, er sei „schockiert und entsetzt“ über die Todesfälle und forderte Frankreich auf, mehr zu tun, um die Menschen davon abzuhalten, die Überfahrt zu versuchen. Menschenhandelsbanden „kamen buchstäblich mit Mord davon“, sagte er.

Präsident Emmanuel Macron sagte, Großbritannien müsse aufhören, das Thema für interne Zwecke zu politisieren, während Innenminister Gerald Darmanin sagte, Großbritannien müsse ebenfalls Teil der Reaktion sein.

Frankreich sagte zuvor, 31 Menschen seien ums Leben gekommen, aber die Zahl wurde später auf 27 reduziert, sagten Regierungsbeamte.

Zwei Migranten waren im Krankenhaus mit schwerer Unterkühlung schwer erkrankt, sagte Darmanin.

Die französische Polizei nahm vier Menschenhändler fest, die verdächtigt wurden, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein. Darmanin sagte, die Nationalitäten und Identitäten der Migranten seien nicht bekannt.

Die Wiederaufnahme der britischen Grenzkontrollen war vor dem Referendum über den Beitritt Großbritanniens zur Europäischen Union 2016 ein Totempfahl für Brexit-Aktivisten, und der in absoluten Zahlen relativ geringe Migrantenstrom ist ein Reibungspunkt zwischen London und Paris.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, die EU-Grenzbehörde Frontex solle mehr finanzielle Mittel erhalten, um die Außengrenzen des Blocks zu schützen und zu verhindern, dass sich Migranten an den Nordküsten Frankreichs versammeln.

In den letzten Wochen hat Großbritannien die französischen Behörden beschuldigt, untätig zuzusehen, wie Tausende von Migranten ihre Küsten verlassen. Frankreich weist den Vorwurf zurück.

„Frankreich wird den Ärmelkanal nicht zum Friedhof werden lassen“, sagte Macron.

Eine Schwimmweste wird zurückgelassen, nachdem eine Gruppe von Migranten ein Schlauchboot bestiegen hat, um am 24. November 2021 die Küsten Nordfrankreichs zu verlassen und den Ärmelkanal in der Nähe von Wimereux, Frankreich, zu überqueren. REUTERS / Gonzalo Fuentes

KÜHLWASSER

Laut Fischern verließen am Mittwoch mehr Migranten als sonst die französische Kanalküste, um die ruhigen Seebedingungen zu nutzen, obwohl das Wasser sehr kalt ist.

In der Morgendämmerung am Mittwoch sah Reuters eine Gruppe von Migranten aus den Sanddünen in der Nähe von Wimereux auftauchen, bevor sie sich in ein Schlauchboot drängten. Dieselbe Gruppe wurde Stunden später in Dungeness, Südengland, landen gesehen, nachdem sie die 30 km lange Wasserstrecke sicher überquert hatte. Weiterlesen

Vor der Katastrophe am Mittwoch waren in diesem Jahr 14 Menschen ertrunken, als sie versuchten, nach Großbritannien zu gelangen, sagte ein Beamter der örtlichen Seepräfektur. Im Jahr 2020 starben insgesamt sieben Menschen und zwei wurden vermisst, während im Jahr 2019 vier starben.

Fischer Nicolas Margolle sagte Reuters, er habe am Mittwoch zwei kleine Schlauchboote gesehen, eines mit Menschen an Bord und das andere leer.

Er sagte, ein anderer Fischer habe den Notdienst gerufen, nachdem er ein leeres Beiboot und 15 Menschen bewegungslos in der Nähe, bewusstlos oder tot, gesehen hatte.

Darmanin sagte, das Schlauchboot der Migranten sei entleert und als die Retter ankamen, sei es „wie ein aufblasbarer Gartenpool entleert“.

Die französische Polizei hat zwar mehr Überfahrten verhindert als in den Vorjahren, aber den Zustrom von Migranten, die Großbritannien erreichen wollen, nur teilweise eingedämmt – eine der vielen Spannungsquellen zwischen Paris und London.

In seiner Erklärung sagte Johnson, er und Macron hätten vereinbart, die Bemühungen zur Verhinderung von Überfahrten zu verstärken.

Die Bürgermeisterin von Calais, Natacha Bouchart, machte Großbritannien für das Problem verantwortlich und sagte, es sollte seine Einwanderungspolitik ändern.

Einige Menschenrechtsgruppen haben gesagt, dass eine strengere Aufsicht Migranten dazu drängt, mehr Risiken einzugehen, wenn sie ein besseres Leben im Westen suchen.

„Nur die Schmuggler zu beschuldigen, bedeutet, die Verantwortung der französischen und britischen Behörden zu verbergen“, sagte Auberge des Migrants, eine Interessenvertretung, die Flüchtlinge und Vertriebene unterstützt.

Berichterstattung von Geert De Clercq, Tassilo Hummel, Ingrid Melander, Pascal Rossignol, Andrew MasAskill, Paul Sandle; Geschrieben von Ingrid Melander und Richard Lough; herausgegeben von Mike Collett-White, Leslie Adler und Grant McCool

Unsere Standards: Trust-Prinzipien von Thomson Reuters.