Dark Souls wurde bei den Golden Joystick Awards zum ultimativen Spiel aller Zeiten gekrönt

Dark Souls wurde vom Publikum zum Golden Joystick Award zum ultimativen Spiel aller Zeiten gekürt.

Beim Highlight dieses Jahres Goldener Joystick-Award, wurde enthüllt, dass From Softwares legendäre Odyssee in die Tiefen von Lordran den ultimativen Spieletitel aller Zeiten gewonnen hat. Es hat mehrere andere großartige Klassiker geschlagen, darunter Half-Life 2, Street Fighter 2 und The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Sehen Sie sich die vollständige Liste der Nominierten unten an:

Dark Souls (Gewinner)

Untergang (1993)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Halbwertszeit 2

Minecraft

Straßenkämpfer II

Tetris

Der Letzte von uns

Super Mario 64

Solides Metallgetriebe

Halo: Der Kampf hat sich weiterentwickelt

Super Mario Bros 3

Grand Theft Auto V

Portal

Call of Duty 4 Modern Warfare

Pac-Man

Super Mario Kart

Weltraumeindringlinge

Sim-Stadt (1989)

Pokémon GO

Als Reaktion auf die Auszeichnung erklärte Dark Souls Director Hidetaka Miyazaki, wie das FromSoftware-Team seit der Gründung von Dark Souls gewachsen ist. Er sagte: „Damals waren die Mitarbeiter, die als Neuling zu From Software kamen und begannen, [their] Karriere als Schöpfer von Dark Souls-Spielen entwickelt sich jetzt und wird zum Kern der neuesten Arbeit, Elden Ring. Auch in diesem Sinne hat mich die Auszeichnung diesmal tief bewegt.“

Im Rahmen der Golden Joystick Awards 2021 feiern wir 50 Jahre Gaming mit zwei ganz besonderen Kategorien für die diesjährige Show: Beste Gaming-Hardware aller Zeiten und Ultimatives Spiel aller Zeiten.

Die Liste, die nach der Anzahl der erhaltenen Stimmen für jedes Spiel geordnet ist, zeigt, wie viele Klassiker aller Zeiten Dark Souls schlagen musste, um seine Krone zu verdienen. An zweiter Stelle steht mit Doom wohl einer der wichtigsten Ego-Shooter aller Zeiten, während Link’s glorreiches Open-World-Abenteuer in Breath of the Wild den dritten Platz belegte. Sie können mehr darüber lesen, wie wir die Shortlist für das Ultimate Game of All Time ausgewählt haben, indem Sie auf unsere Erläuterung.

In unserem Artikel zum Warum Dark Souls ist das beste Spiel aller Zeiten, schreibt Joe Donnelly: „Wir werden in 10 Jahren über Dark Souls sprechen, und 10 weitere Jahre später. In Dark Souls wird uns gesagt, dass sich die Geschichte wiederholt. Aber in Wirklichkeit wird es wahrscheinlich nie wieder ein Spiel wie dieses geben.“

