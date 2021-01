2021, um mit einem unerwünschten 220 Meter breiten Asteroidenbesucher zu beginnen, warnt die NASA – RT World News

Während Länder auf der ganzen Welt bis 2020 „gute Befreiung“ sagen, hat die NASA gewarnt, dass ein monströser 220-Meter-Asteroid zu Beginn des neuen Jahres auf die Erde zusteuert.

Zuvor passierte der diesjährige Asteroid 2020 YB4 mit einem Durchmesser von nur 36 Metern oder etwa der Hälfte der Flügelspannweite einer 747 kurz nach 6 Uhr morgens UTC in einer Entfernung von 6 Metern die Erde 1 Million Kilometer. Dies bedeutet, dass der Planet zumindest in Bezug auf die Bedrohung durch Weltraumfelsen ab 2020 etwas unberührt blieb.

In den ersten Januartagen werden jedoch drei weitere kleine erdnahe Objekte (Small Near-Earth Objects, NEOs) die Erde für kurze Zeit mit ihrer Anwesenheit ehren.





Nur zwei Tage nach 2021 wird der 15-Meter-Asteroid 2019 YB4 in einer Sicherheitsentfernung von 6,4 Millionen Kilometern passieren. Am nächsten Tag werden zwei weitere kosmische Trümmerstücke in Form des 15-Meter-YA1 2020 und des 21-Meter-YP4 2020 folgen, die sich auf 1,5 bzw. 2,1 Millionen Kilometer erhöhen werden.

Aber der Biggie wird am 3. Januar kommen, da der relativ bergige AF23 2003 mit einem beeindruckenden Durchmesser von 220 m oder ungefähr so ​​breit wie die Golden Gate Bridge auf 6,9 Millionen Meilen wächst.





