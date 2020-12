1473 neue Koronafälle – 7-Tage-Inzidenz fast bis 200 – BZ Berlin

Nach aktuellen Informationen der Senatsabteilung vom Donnerstag gibt es in Berlin 19.392 aktuelle Infektionen. Die Anzahl der 7-Tage-Fälle und die ITS-Belegung nehmen zu und die Ampeln sind tiefrot.

Seit Beginn der Zählung wurden in Berlin insgesamt 83.691 Koronafälle registriert. Am Donnerstag wurden 1473 neue Infektionen hinzugefügt. Davon sind 43.081 weiblich und 39.724 männlich. 1476 (Vortag: 1455) Patienten müssen derzeit in einem Krankenhaus behandelt werden. 373 (Vortag: 369) von ihnen befinden sich auf einer Intensivstation. Alle anderen Personen sind zu Hause in Quarantäne. Bisher wurden 5.266 Personen aus dem Krankenhaus entlassen.

Zum Vergleich: Vor einer Woche gab es 1656 Neuinfektionen und 19 Todesfälle.



Alle Landkreise meldeten Zahlen. Tempelhof-Schöneberg (+299), Pankow (+181) und Neukölln (+158) meldeten die meisten Neuinfektionen. Die wenigsten Neuerkrankungen gab es in Reinickendorf (+76).

Die 7-Tage-Inzidenz bleibt auf einem hohen Niveau und steigt wieder an. Mitte hat mit 257,7 (Vortag: 249,6) den höchsten Wert, vor Reinickendorf mit 250,0 (Vortag: 235,0) und Spandau mit 239,0 (Vortag: 243,5). Pankow (Vortag: 145,8) und Marzahn-Hellersdorf haben mit jeweils 153,7 (Vortag: 175,2) den niedrigsten Wert.

Es gab 30 neue Todesfälle. Die Zahl der Verstorbenen beträgt nun 958. Die Sterblichkeitsrate steigt weiter an. 63.341 Menschen haben sich inzwischen von dem Virus erholt. Das ist ein Anstieg von 1294. So gibt es derzeit 19.392 (Vortag: 19.243) akute und bekannte Koronafälle in der Hauptstadt. Die Fälle haben also leicht zugenommen.

Der Corona-Managementbericht des Senats enthält jetzt auch einen neuen Wert, der die Beschleunigung der Entwicklung neuer Infektionen anzeigt, den sogenannten “Beschleunigungswert”: “Der Beschleunigungswert gibt an, um wie viel Prozent die 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zu dem gestiegen ist Vorwoche oder gefallen “, sagte die Senatsverwaltung.” Dieser Indikator ist eine zusätzliche Information über den R-Wert. “Es hat jedoch keinen Einfluss darauf, ob die Ampel ihre Farbe ändert. Am Donnerstag lag sie bei -1% – am Mittwoch es lag noch bei + 1%. Dieser Wert hat derzeit wieder eine grüne Ampel.

So sieht es an der Corona-Ampel aus

► Die Reproduktionswert der letzten vier Tage beträgt 0,81 (Vortag: 0,89). Der Grenzwert für eine gelbe Ampel beträgt 1,1. Wenn der Wert von 1,2 dreimal überschritten wird, wird die Ampel sogar rot. Bei einem Wert unter 1 infiziert eine Person im Durchschnitt weniger als eine andere Person. Die Ampel ist grün.

Am Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner der Wert ist 199,3 (vorheriger Tag: 197,3) – der Grenzwert für eine gelbe Ampel ist 20, bei 30 springt die Ampel auf rot. Wenn die Zahl 50 überschreitet, gilt Berlin als Risikobereich – was seit langem der Fall ist. Der Wert bleibt auf einem hohen Niveau, bleibt im tiefroten Bereich. Die Ampel ist rot.

► Das letzte Licht für die Belegung der Intensivbetten durch Koronapatienten beträgt 29,8% (Vortag: 29,2%) – die Grenze liegt hier bei 15%, bei 25% wird diese Ampel ebenfalls rot. Das ist jetzt in Berlin passiert. Die Ampel ist rot.