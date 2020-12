Internationaler Sportgerichtshof: Russland wird für zwei Jahre von den Olympischen Spielen ausgeschlossen

Russland wird von den Sommerspielen 2021 in Tokio und den Winterspielen 2022 in Peking ausgeschlossen. Das Sportgericht halbierte die von der Welt-Anti-Doping-Agentur verhängte Strafe auf zwei Jahre im Berufungsverfahren.

Russland wird von den Olympischen Spielen 2021 in Tokio und den Winterspielen 2022 in Peking ausgeschlossen. Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) halbierte das von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) in seinem Urteil über das Berufungsverfahren verhängte vierjährige Verbot. Da die Strafe jedoch erst nach Verkündung des Urteils in Kraft tritt, darf keine russische Mannschaft an den nächsten beiden Olympischen Spielen teilnehmen und wahrscheinlich nicht an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Während dieser Zeit können nicht betroffene Athleten des Landes bei Großveranstaltungen als neutrale Athleten antreten. Dazu müssen sie bestimmte Anti-Doping-Bedingungen erfüllen. Die russische Hymne darf nicht gespielt oder gesungen werden, die russische Flagge darf nicht auf Teamkleidung getragen oder gehisst werden.

Die WADA sieht sich durch das Urteil bestätigt. Es ist ein wichtiger Moment für sauberen Sport und Sportler auf der ganzen Welt, sagte Präsident Witold Banka. Er war jedoch enttäuscht, dass die CAS-Richter das ursprünglich von der WADA empfohlene vierjährige Verbot halbierten. “Wir glauben, dass dies angemessen und vernünftig war, aber letztendlich ist die WADA nicht der Richter, sondern der Staatsanwalt, und wir müssen die Entscheidung des Gremiums respektieren”, sagte Banka.

Bewerbungen sind verboten

Der Auslöser für das Verbot war, dass Russland angeblich Dopingdaten manipuliert und gefälscht hat, die von 2012 bis 2015 vom Moskauer Labor angefordert wurden, bevor sie an die WADA übergeben wurden. Sie enthalten Hinweise auf den Sportbetrug zahlreicher russischer Sportler, der mit Hilfe des Staates systematisch gelenkt, vertuscht und vertuscht wurde. Am 19. Dezember 2019 erklärte das WADA-Exekutivkomitee die russische Anti-Doping-Agentur Rusada offiziell für vier Jahre für nicht konform mit dem Welt-Anti-Doping-Kodex.

Die Rusada hätte im September 2018 wieder verwendet werden können, wenn sie die angeforderten Daten übergeben hätte. Die Weltagentur hat die Rusada im November 2015 zum ersten Mal suspendiert, nachdem der Dopingskandal entdeckt worden war. Aufgrund des CAS-Urteils darf Russland in den nächsten zwei Jahren nicht an wichtigen Sportereignissen wie Weltmeisterschaften teilnehmen. Wichtige Sportveranstaltungen, die Russland für diesen Zeitraum verliehen wurden, müssen an einen anderen Gastgeber gehen.

Geringe Erfolgschance

In einer Anhörung Anfang November stellten die WADA und Russland ihre Positionen zum Rechtsstreit vor. Gegen das CAS-Urteil kann beim Bundesgerichtshof Berufung eingelegt werden. Die Erfolgschancen beim obersten Gericht des Landes sind gering, da es nur bei Verfahrensfehlern und Menschenrechtsverletzungen eingreift und die rechtliche Auslegung des CAS nicht beurteilt.

Tagesschau24 berichtete am 17. Dezember 2020 um 16:00 Uhr über dieses Thema