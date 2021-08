Zwei Tote bei Selbstmordattentätern gegen chinesische Staatsangehörige in Pakistan

QUETTA, Pakistan, 20. August (Reuters) – Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Fahrzeug mit chinesischen Staatsangehörigen im Südwesten Pakistans wurden am Freitag zwei Tote und drei Verletzte gefordert, teilte die Polizei mit.

Der Selbstmordanschlag ereignete sich gegen 19 Uhr in der East Bay Road im Hafen von Gwadar. Chinesische Staatsangehörige wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Gwadar liegt in der südwestlichen Provinz Belutschistan, wo Separatisten seit langem einen Aufstand führen.

“Bei dem Angriff wurden zwei Kinder getötet und drei verletzt”, sagte Liaquat Shahwani, Regierungssprecher von Belutschistan.

Die Belutschistan-Befreiungsarmee, eine militante Separatistenorganisation, bekannte sich zu dem Angriff.

“BLA hat einen ‘selbstlosen’ Angriff auf einen Konvoi chinesischer Ingenieure durchgeführt”, heißt es in einer Erklärung der Gruppe.

China ist an der Entwicklung des Hafens von Gwadar am Arabischen Meer als Teil eines 60 Milliarden US-Dollar teuren chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridors beteiligt, der selbst Teil von Chinas Infrastrukturprojekt „Belt and Road“ ist.

Das pakistanische Innenministerium sagte, ein kleiner Junge sei aus einer nahegelegenen Fischerkolonie geflohen und habe sich etwa 15 bis 20 Meter vom Konvoi entfernt in die Luft gesprengt.

„Infolgedessen wurde ein chinesischer Staatsbürger verletzt, er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus in Gwadar gebracht, wo er stabil ist“, heißt es in einer Erklärung des Ministeriums.

Die vier Fahrzeuge mit chinesischen Staatsangehörigen wurden von Militär und Polizei eskortiert.

Pakistan unternehme bereits eine umfassende Überprüfung der Sicherheit chinesischer Staatsangehöriger im Land, fügte die Erklärung des Innenministeriums hinzu.

Im Juli starben bei einem Angriff auf einen Bus in der nordwestlichen Provinz Khyber-Paktunkhwa 13 Menschen, darunter neun chinesische Arbeiter. Zwei pakistanische Soldaten wurden getötet. Weiterlesen

Geschrieben von Raza Hassan; Schnitt von Alex Richardson und Grant McCool

