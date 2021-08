“Ich komme nicht zurück, bis ich in Topform bin”: Dominic Thiem spricht über seine Verletzung am Saisonende

Die Fans genießen zweifellos die ununterbrochene Tennis-Action von den National Bank Open bis hin zu den laufenden Western und Southern Open in Cincinnati. Die Stars von ATP und WTA haben mit den Vorbereitungen für die US Open begonnen. Es war jedoch nicht alles rosig, als Titelverteidiger Dominic Thiem seinen Rücktritt für den Rest der Saison ankündigte.

Die Nummer 6 der Welt, Dominic Thiem, ist ein beliebtes Gesicht in der Rennstrecke. Der verletzungsgeplagte österreichische Star wurde jedoch aus dem Sport ausgeschlossen und wird dort den Rest der Saison verbringen. Als sich die Fans auf Dominics Rückkehr zu den US Open vorbereiteten, gab er kürzlich seinen Rücktritt vom Wettkampf bekannt.

Dominic bereitet sich weiterhin auf sein Comeback vor, begierig darauf, zurückzukehren, wenn er seine volle Stärke spürt.

“Ich komme nicht zurück, bis ich in Topform bin” – Dominic Thiem

Zweifellos waren die Fans von der Nachricht untröstlich. Seine Siegerkampagne in der Ausgabe 2020 des Turniers machte ihn auch dieses Mal zu einem Favoriten. Der Österreicher verrät jedoch, dass er vielleicht eine Chance verpasst hat, aber er hat die Hoffnung nicht aufgegeben und wird ein Comeback geben – nur wenn er dazu bereit ist.

Es bemerkt,”Ich habe noch viele Jahre in meiner Karriere vor mir und ich werde nicht zurückkommen, bis ich in Topform und perfekt in Form für harte Spiele bin.

Tennis – Australian Open – Melbourne Park, Melbourne, Australien, 8. Februar 2021 Österreichs Dominic Thiem reagiert in seinem ersten Vorrundenspiel gegen den Kasachen Mikhail Kukushkin REUTERS/Kelly Defina

Auch wenn er seine Entscheidung unterstützt, teilt er die Enttäuschung auch mit den Fans. Apropos dasselbe, sagte er, „Nach einer Woche Training auf dem Tennisplatz hatte ich immer noch Schmerzen im Handgelenk und wusste, dass sie noch nicht zu 100 Prozent verheilt waren. Ich bin sehr enttäuscht, dass ich meinen Titel bei den US Open nicht verteidigen kann und verpasse den Rest der Saison.

Was ist aus der österreichischen Sensation geworden?

Dominic Thiem bestritt zuletzt im Juni 2021 ein professionelles Tennismatch bei den Mallorca Open. Beim Spiel gegen Adrian Mannarino zog er sich mitten im Spiel eine Handgelenksverletzung zu und schied aus dem Turnier aus. Seitdem ist der Weg zur Genesung lang und leider wenig erfolgversprechend.

Tennis – French Open – Roland Garros, Paris, Frankreich – 30. Mai 2021 Der Österreicher Dominic Thiem verlässt das Spielfeld, nachdem er sein Erstrundenspiel gegen den Spanier Pablo Andujar REUTERS / Christian Hartmann verloren hat

Die optimistische Herangehensweise und das positive Auftreten des 27-Jährigen sind sicherlich inspirierend. Obwohl er fast die Hälfte der Saison außerhalb des Feldes verbracht hat, bleibt er entschlossen, zurückzukehren. Wann immer die ehemalige Nummer 3 der Welt zurückkehrt, werden ihn seine Fans mit Sicherheit herzlich willkommen heißen.

