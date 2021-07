Zwei Päpste, dasselbe Krankenhaus, unterschiedliche Arten der ärztlichen Schweigepflicht

ROM, 7. Juli (Reuters) – Als Papst Johannes Paul II. am 12. Juli 1992 in das Gemelli-Krankenhaus in Rom eingeliefert wurde, hatte er dies wenige Stunden zuvor in seiner üblichen Sonntagsansprache auf der Place Saint-Pierre selbst der Welt mitgeteilt.

„Ich würde dir gerne ein Geheimnis verraten“, sagte er, bevor er verriet, dass er in dieser Nacht ins Krankenhaus kommen würde. Seine Abreise aus dem Vatikan, die Menschenmassen neben seiner Autokolonne und seine Ankunft am Haupteingang des Krankenhauses in einem schwarzen Mercedes-Cabrio wurden im Fernsehen übertragen.

Als Papst Franziskus letzten Sonntag das gleiche Krankenhaus betrat, gab der Vatikan in einer zweiabsätze langen Erklärung bekannt, dass er in einem Kleinwagen angekommen war, hineinschlüpfte und sich bereits auf eine Dickdarmoperation vorbereitete.

Die beiden Episoden zeigen die Unterschiede zwischen den Stilen der beiden Päpste in Bezug auf Gesundheit, Privatsphäre und Kommunikation.

Seit Franziskus am Sonntag das Krankenhaus betreten hat, hat der Vatikan fünf sehr kurze Erklärungen mit wesentlichen Informationen abgegeben.

In der Erklärung vom Mittwoch hieß es, seine Genesung sei “stetig und zufriedenstellend”, er esse regelmäßig, nehme keine intravenösen Medikamente mehr ein und eine Biopsie habe bestätigt, dass er an einer “divertikulären Stenose” oder einer Verengung des Dickdarms leide. Weiterlesen

Als John Paul im selben Krankenhaus war – fast zehnmal in seinen 27 Jahren als Papst – waren es die Ärzte, die detaillierte medizinische Bulletins herausgaben, mit Reportern in der Lobby sprachen und in den Nachrichten zu kleinen Berühmtheiten wurden.

Politiker und andere tauchten im Krankenhaus auf, obwohl sie Jean-Paul nicht sehen konnten. Sie wurden von seinem Sekretär oder einem anderen Vatikanbeamten empfangen, in ein Gästebuch eingetragen und von Fernsehkameras aufgezeichnet.

Der Rat für einen diskreten Krankenhausaufenthalt und ein weniger detailliertes medizinisches Gutachten stammt vermutlich direkt von Francis, der

schützt seine Privatsphäre stärker als Jean-Paul.

JEDER PAPST UNTERSCHIEDLICH

„Jede berühmte Person, auch ein Papst, ist anders“, sagte eine Person, die in einer großen medizinischen Einrichtung in Italien für die Kommunikation zuständig ist.

“Krankenhäuser sind im Umgang mit berühmten Persönlichkeiten in der Klemme, weil es strenge Datenschutzgesetze gibt, aber die Öffentlichkeit möchte Informationen. Es liegt normalerweise am Patienten, zu entscheiden, wie viel er preisgibt”, sagte die Person, die Anonymität beantragte.

Am frühen Mittwoch waren bei Gemelli nur zwei Fernsehteams und eine Handvoll Fotografen anwesend. Sie wurden auf einen Parkplatz verwiesen und durften die Lobby nicht betreten.

Während einiger von Jean-Pauls Aufenthalten wurde die Lobby zu einem Wirbelwind der Medien, in dem Fernsehreporter versuchten, Tonaufnahmen von Ärzten, Patienten und Besuchern zu erhalten.

Am Mittwochmorgen im Gemelli war die Lobby lebhaft, aber es gab keinen Hinweis darauf, dass sich ein VIP im 10. Stock des weitläufigen katholischen Krankenhauses befand.

Ein Teil dieser Etage ist dauerhaft den Päpsten vorbehalten und verfügt über eine eigene Intensivstation.

Johannes Paul, der im Alter von 58 Jahren Papst wurde, hatte während seines Papsttums zahlreiche gesundheitliche Probleme, beginnend mit den Auswirkungen einer Kugel in den Unterleib eines potenziellen Attentäters am 13. Mai 1981 auf der Place Saint-Pierre.

Während des Krankenhausaufenthaltes 1992 wurde ihm ein Darmtumor entfernt. Später luxierte er sich die Schulter, brach sich den Oberschenkelknochen, litt an schwerer Parkinson-Krankheit und benötigte Wochen vor seinem Tod im Jahr 2005 ein Tracheostoma, um ihm beim Atmen zu helfen.

Er litt lange und öffentlich und schrieb sogar ein Dokument darüber, wie Leiden spirituellen Gewinn bringen kann.

Francis sagte einmal einem Reporter, er wolle im Falle eines Attentats einen schnellen Tod, weil er Angst vor Schmerzen habe.

Berichterstattung von Philip Pullella Redaktion von Alexandra Hudson

