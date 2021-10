Far Cry 6-Rezension: Eine bekannte Rückkehr zur Dummheit in der offenen Welt

Weit schreien 6 ist ein typischer Ubisoft-Chaos-Simulator.

Dani Rojas, Action-Guerilla.

Sie können Ihr Telefon verwenden, um Feinde zu markieren und mehr über sie zu erfahren.

Yaran-Tabak wird mit Chemikalien gedüngt, um Viviro herzustellen, ein Medikament, das Krebs heilt.

Nachbarschaftsguerilla.

Die künstlerische Ausrichtung ist ziemlich auffällig.

Guapo das angreifende Krokodil. (Du kannst es streicheln.)

Um eine Tour zu machen.

Vorsichtig sein.

Anton Castillos Beziehung zu seinem Sohn Diego ist ein wichtiger Teil der Geschichte des Spiels.

Für einen Motor, der seit 2008 verwendet wird Far Cry 2, Dunia produziert immer atemberaubende Kunst.

Alle Gelände.

Keine fünf Minuten später Weit schreien 6, da war ich skeptisch.

Es beginnt damit, dass der diktatorische Präsident Antón Castillo eine Fernsehrede in Yara hält, einem falschen kubanischen Paradies, das mit einer Geschichte politischer Meinungsverschiedenheiten zu kämpfen hat. Castillo hat ein Bürgerprojekt für den laufenden Anbau von Viviro, einem lokalen Wundermittel, das Krebs heilt, wieder ins Leben gerufen. Diese magische Droge, die durch die Düngung der Tabakpflanzen von Yara mit einem chemischen Gas hergestellt wird, ist der Schlüssel, sagt der Präsident, um seine verfallene Insel in die oberen Ränge der globalen Wirtschaftsszene zu heben.

Aber es ist Weit entfernt, getragen von seiner Liebe zu Open-World-War-Spielen, destabilisierten Nationalstaaten und verrückten Despoten. Und Castillo, gespielt mit übertriebener Begeisterung an der Ferse von Giancarlo Esposito (Wandlung zum Bösen), ist sicherlich ein Tyrann. Die Wahrheit, die uns in seiner Rede gezeigt wurde – von Bürgern, die als Zwangssklaven auf die Felder geschickt oder wegen Widerstands abgeschlachtet wurden – ist angesichts der Prüfsteine ​​in der Serie eine Geheimhaltung.

Als dann die Truppen des Präsidenten in die Hauptstadt Yara, Esperanza, eindrangen und anfingen, jeden auf der „Entwurfsliste“ wahllos abzuschlachten, zog ich zum ersten Mal eine Augenbraue hoch. Während diese Serie ihre karikaturhaft verzerrten Soziopathen für eine Weile zu den Stars ihrer jeweiligen Spiele gemacht hat, ist die Absurdität des Spiels, Ihr faschistisches Regime in ein unmenschliches Todesschwadron zu verwandeln, bevor es die Chance hatte, den abscheulichen Plan Ihres Antagonisten auszuführen nur fertig zu erklären ist mehr als lächerlich. Es sieht auch aus wie ein Bild Weit entfernt– und sagt vielleicht viel darüber aus, wo diese Spiele jetzt sind.

Zwei Seiten der selben Münze

Das kann man nicht wirklich sagen Weit entfernt ist sich seiner eigenen Idiotie nicht bewusst; ab 2012 Weit schreien 3, die Tagesordnung war luftiger, alberner, freier Spaß. Das Franchise hat an typisch exotischen Orten Unruhen angezettelt, indem es dich mit schicken Waffenwagen und Todesspielzeugen anlockt, um maximales Chaos anzurichten. Das heißt, wenn Sie nicht bereits abgelenkt sind, indem Sie Dinge in Brand setzen, wilde Tiere jagen (oder sie auf andere Weise auf unglückliche Handlanger auslassen), geschäftige Festungen und Sehenswürdigkeiten einfangen, die Luft, das Meer und den Himmel mit allen möglichen Fahrzeugen mit und durchstreifen ohne montierte Waffen oder eine der unzähligen anderen Aktivitäten, die zu Grundnahrungsmitteln der Serie geworden sind.

Und so geht es mit Weit schreien 6. Als ehemaliger Soldat Yaran Dani Rojas wirst du, nachdem du Castillos Einberufung in Esperanza entkommen bist, Mitglied von Libertad, einer revolutionären Gruppe, die ihr Regime stürzen und Yara befreien will. Dazu braucht diese Gruppe von Guerillakämpfern die Unterstützung einer Reihe von Verbündeten, die über die westlichen, zentralen und östlichen Teile des riesigen Landes verteilt sind.

In der Praxis kommt es bei langjährigen Spielern auf vertrautes Terrain an, ihre Versprechen zu verdienen. Sie haben die Flexibilität, nach Belieben größere, münzartige Missionen zu übernehmen oder einfach nur Spaß mit Nebenablenkungen zu haben, z Guerilla durch einen Karneval voller Sprengfallen, um einen Liebesbrief zu überbringen.

Zu seiner Ehre hat Ubisoft nach und nach jeden Eintrag in dieser Serie immer flüssiger gemacht. Es ist von Anfang an unkompliziert, Castillos Truppen auf jede erdenkliche Weise zu bewegen und zu terrorisieren.

Meiner Meinung nach: Anfangs konnte ich mit ein paar geparkten Panzern und nur einer Handvoll Wachen problemlos einen feindlichen Stützpunkt erreichen. Ein paar chaotische Tötungen mit Stealth-Macheten später stahl ich einen Panzer und richtete fast eine Stunde lang explosives Chaos an, verwandelte feindliche Jeeps in verdrehte Metallstücke, schickte Soldaten auf komische Art und Weise und bewegte mich durch alles, was mir in den Weg kam.

Ich muss zugeben, dass man hier hirnlosen Spaß haben kann.