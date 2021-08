Zverev rückt zu den US Open vor und wird versuchen, das Angebot von Djokovic Slam zu vereiteln

Der Olympiasieger von Tokio, Alexander Zverev, verlängerte seine Siegesserie von 12 Spielen bis Dienstag bei den US Open und warnte, er wolle Novak Djokovic den Grand Slam im Kalenderjahr bestreiten.

Der viertgesetzte Zverev, der in Japan Gold und vor zwei Wochen in Cincinnati einen Titel gewann, besiegte den Amerikaner Sam Querrey in einer ersten Runde im Arthur Ashe Stadium mit 6:4, 7:5, 6:2.

“Ich hoffe, dass ich in zwei Wochen eine Siegesserie von 18 Spielen habe”, sagte Zverev, der seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen würde, wenn er eine solche Serie schafft.

Der 24-jährige Deutsche, der letztes Jahr im US-Open-Finale gegen den Österreicher Dominic Thiem verlor, hatte 18 Asse und 40 Sieger, ohne jemals an eine Bruchstelle zu stoßen, als er nach einer Stunde und 40 Minuten vorrückte.

“Es ist großartig, zurück zu sein”, sagte Zverev. “Ich hoffe, ich spiele hier noch ein paar Spiele und es wird noch mehr Spaß machen.”

Djokovic, der nach einem US-Open-Titel sucht, um den ersten Slam im Herreneinzel seit Rod Laver 1969 abzuschließen, tritt später am Abend im Arthur Ashe Stadium gegen den dänischen Teenager-Qualifikationsspieler Holger Rume an.

Der 34-jährige Serbe strebt auch seinen 21. Grand-Slam-Titel in seiner Karriere an, der sein Unentschieden für den Allzeit-Rekord mit Roger Federer und Rafael Nadal brechen würde, die beide verletzungsbedingt fehlen, ebenso wie Thiem.

Zverev ist ein potenzieller Feind von Djokovic im Halbfinale und besiegte ihn im olympischen Halbfinale, sammelte sich zu einem Satz und einem Ausfall.

“Novak jagt der Geschichte nach”, sagte Zverev. “Aber die Jugendlichen werden versuchen, dem im Weg zu stehen. Ich werde auch versuchen, ihn herauszufordern.”

Der nächste auf dem Weg nach Zverev ist entweder der Franzose Lucas Pouille oder der Spanier Albert Ramos-Vinolas.

Djokovic ist in 15 Spielen in der ersten Runde der US Open ungeschlagen, bevor er auf Rune trifft, der 145. in der Tabelle ist und eine Siegesserie von 13 Spielen in den US Open-Qualifikations- und Challenger-Events hat.

Die Geschichte geht weiter

Aber der 18-Jährige ist für Djokovic ein großer Underdog, der die Geschichte fortsetzt, der acht der letzten 12 Grand-Slam-Turniere gewonnen hat.

Die Nummer eins der Welt, Ashleigh Barty, beginnt ihren Lauf um aufeinanderfolgende Slam-Titel.

Die 25-jährige Australierin startet nach einem Sieg in Wimbledon im Juli und einem Titel vor zwei Wochen in Cincinnati gegen die Russin Vera Zvonareva, 36, Vizemeisterin der US Open 2010.

Die tschechische viertgesetzte Karolina Pliskova, Bartys Wimbledon-Finalistin und Finalistin der US Open 2016, besiegte die 130.

“Ich habe sehr gut angefangen, ich habe am Ende des ersten Satzes etwas an Konzentration verloren”, sagte Pliskova. “Mein Aufschlag war heute nicht wirklich da. Es wäre besser, wenn ich besser aufschlagen könnte.”

Der Japaner Kei Nishikori, Vizemeister der US Open 2014, eliminierte den Italiener Salvatore Caruso, der auf Platz 113, 6-1, 6-1, 5-7, 6-3 rangiert.

Der nächste 56. asiatische Spieler ist der 61. Amerikaner Mackenzie McDonald – der den 27. Platzierten Belgier David Goffin mit 6-2, 7-5, 6-3 verdrängte – mit Djokovic als möglichem Gegner in der dritten Runde.

Wimbledon-Finalist Matteo Berrettini, ein US-Open-Halbfinalist vor zwei Jahren, bestritt später ein Erstrunden-Match gegen den Franzosen Jeremy Chardy. Der italienische Weltranglisten-Achte peilt seinen siebten Sieg in Folge gegen Chardy an.

Kanadas sechstgesetzte Bianca Andreescu befindet sich in ihrem ersten US Open-Spiel seit dem Titelgewinn 2019, als sie im letzten Nachtspiel gegen Ashe auf die Schweizer Viktorija Golubic trifft.

– Murrays Toilettenhumor –

Der Brite Andy Murray, der sich am Montag über die verlängerte Toilettenpause von Stefanos Tsitsipas bei seiner Niederlage gegen Griechenlands dritten Samen beschwert hatte, drückte am Dienstag seinen Unmut in den sozialen Medien aus.

Der dreimalige Grand-Slam-Champion veröffentlichte einen Tweet, in dem er die siebenminütige Pause von Tsitsipas mit dem kurzen Weltraumflug des Milliardärs Jeff Bezos verglich.

“Fakt des Tages. Stefanos Tsitipas braucht doppelt so lange, um die Toilette zu benutzen, wie Jeff Bazos, um ins All zu fliegen. Interessant”, twitterte Murray.

Während des Spiels sagte Murray: “Ich habe noch nie so lange gebraucht, um auf die Toilette zu gehen.”

Auch der Australier Nick Kyrgios sprach während seiner Niederlage gegen den Spanier Roberto Bautista Agut von langen Toilettenpausen und fragte sich, warum er eine Zeitüberschreitung beging, um ein Handtuch zu holen, wenn andere Spieler “20 Minuten auf der Toilette” waren.

js / rcw