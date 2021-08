Twitch-Streamer veranstalten Streik, um zu protestieren und auf Belästigungen aufmerksam zu machen

Am Mittwoch, dem 1. September, werden eine Reihe von Kanälen auf Twitch eingestellt, da Streamer an #ADayOffTwitch teilnehmen, einem Streik, der auf den anhaltenden Hass und die Belästigung aufmerksam machen soll, die die Plattform in den letzten Wochen heimgesucht haben. .

Erstellt von Twitch-Streamern Glänzender Stift, Lucia Everblack, und RekitRaven, zielt der Streik darauf ab, YouTuber für die Probleme zu sensibilisieren, unter denen YouTuber auf Twitch leiden. Die Kante sprach mit diesen Organisatoren, Streamern und anderen, um über #ADayOffTwitch zu sprechen, wie sie mit der Zunahme von Hassüberfällen umgehen und was sie hoffen, dass die Plattform ihre Benutzer in Zukunft schützen wird.

A Day Off Twitch wurde aus dem geboren #TwitchDoBetter Bewegung, ein Hashtag, der von Streamern erstellt wurde, die von der die Hassüberfälle, die auf Twitch explodierten diese letzten Wochen. Während das Bombardieren des Chats eines Streamers mit rassistischen, sexistischen, transphoben und allgemein beleidigenden Nachrichten nichts Neues ist, hat das Phänomen dramatisch zugenommen, da Benutzer Bots verwenden, um Chats mit Hunderten automatisch generierten Nachrichten zu überfluten. Als Reaktion auf die ihrer Meinung nach langsame Reaktion von Twitch auf Missbrauch hat Streamer RekitRaven den Hashtag #TwitchDoBetter erstellt, um die Streaming-Plattform von Amazon zu drängen, bessere Tools einzusetzen, um die Flut der Belästigung einzudämmen.

„Ein freier Tag ist einer der vielen Schritte, die wir in Richtung Veränderung gehen müssen. “

Das hat Twitch versprochen Korrekturen kommen, aber in der Zwischenzeit müssen Streamer Hassüberfälle mit von der Community entwickelten Tools und Ressourcen bekämpfen. ShineyPen, ein philippinischer Trans-Streamer, fühlte sich immer mehr verpflichtet, über das Problem zu sprechen, also beschloss er, einen Streik abzuhalten. “Einen Tag frei [Twitch] besteht vor allem darin, solidarisch zusammenzukommen. Ein freier Tag ist ein Schritt unter den vielen Schritten, die wir in Richtung Veränderung gehen müssen“, sagte Shiney. Die Kante.

RekitRaven wiederholte Shineys Aussagen, dass es bei diesem Streik mehr um die Solidarität unter marginalisierten Streamern als um eine Möglichkeit geht, das Endergebnis von Twitch zu beeinflussen. „Ich finde es wichtig, zum Wohle aller Betroffenen zusammenzukommen und zu zeigen, dass wir nicht nachgeben“, sagte sie.

Die Reaktionen auf A Day Off Twitch waren unterschiedlich, sogar unter seinen Unterstützern. Aufgrund des endemischen Einflusses von Twitch auf die Streaming-Community ist es einigen kleineren Streamern, die wohl am stärksten von Hassüberfällen betroffen sind, nicht möglich, einen Tag frei zu nehmen. Für einige YouTuber ist Twitch die einzige Einnahmequelle. Nutzer, die versuchen, den Affiliate- oder Partner-Status zu erlangen oder zu erhalten – Bezeichnungen, die YouTubern Zugang zu vielen verschiedenen Monetarisierungsmethoden ermöglichen – könnten ihre Finanzen oder die Gesundheit ihres Kanals gefährden, wenn sie sich auch nur einen Tag frei nehmen. Hinzu kommen vertragliche Verpflichtungen wie Werbeangebote oder Partnerschaften, die Streamer daran hindern, einen Tag zu überspringen.

Eine Anmerkung zu #ADayOffTwitch von der Besetzung und Crew unserer Streaming-Show. Bitte lesen Sie und denken Sie daran, dass es nicht jedem freisteht, sich morgen den Tag frei zu nehmen, unabhängig davon, wie viel Unterstützung er für die Veranstaltung hat. pic.twitter.com/Pu6lE8CucQ – Mother LandsRPG: Staffel 3! (@MotherlandsRPG) 31. August 2021

Andere Streamer gegen A Day Off Twitch aus eher philosophischen Gründen. Für sie arbeiten die Menschen hinter diesen abscheulichen Überfällen daran, marginalisierte Streamer von der Plattform einzuschüchtern, und ein freier Tag gibt ihnen genau das, was sie wollen. Die weitere Verbreitung und Meldung von Missbrauch ist daher der beste Weg, um Trollen entgegenzuwirken, die ansonsten möglicherweise keine Konsequenzen für ihre Handlungen erleiden würden.

Als der 1. September näher rückt und A Day Off Twitch an Fahrt gewinnt, herrscht eine bemerkenswerte Stille von einigen der größten Stars von Twitch. Und einige der größten Streamer, die darüber reden, haben nicht viel zu sagen. Asmonor, ein langer moment World of Warcraft Banner Wer packte die Schlagzeilen, als er zu wechselte Final Fantasy XIV, sagte in einem Strom, “Niemand kümmert es, wenn Sie einen Tag frei nehmen.” Niemand weiß, wer du bist. Er sagt weiter, dass er an einem Streik bei Twitch teilnehmen würde, wenn alle anderen großen Streamer mitmachen würden, und dass er “an die Macht der Zahlen” glaubt. Asmongold hat 2,4 Millionen Twitch-Abonnenten und hat nicht geantwortet Die KanteAnfrage für Kommentare.

„Ich mache mir keine Sorgen. Wir haben bereits Wirkung. Die Welt schaut zu.

Es gibt ein breiteres Gefühl der Verlassenheit und Heuchelei in Bezug auf das Schweigen der größeren Streamer zum Thema Hassüberfälle. Während des Pride Month oder der Proteste gegen Rassengleichheit drückten große und kleine Streamer ihre Unterstützung für die betroffenen Gemeinden aus. Doch einige dieser Stimmen werden jetzt nicht gehört. “Ich akzeptiere, dass nicht jeder mit der Unterstützung einverstanden ist #ADayOffTwitch„Sagt ShineyPen.“ Ich glaube, dass viele, nicht alle dieser größten Schöpfer aus einer privilegierten Perspektive sprechen.

„Stimmt zu sein hat das Potenzial, ihnen finanziell zu schaden“, Paris lilly, Twitch-Streamer und Gastgeber der Xbox Showcase Gamescom 2021, fügt hinzu. „Niemand kümmert sich darum, wie POCs behandelt werden, bis sie davon betroffen sind. “

RekitRaven war weniger besorgt über die offensichtliche Zurückhaltung größerer Streamer, mitzumachen oder sogar den Ausfall von Twitch anzuerkennen. „Ich kann nur sagen, dass ich mir deswegen keine Sorgen mache. Wir haben bereits Wirkung. Die Welt schaut zu.

Twitch schaut auch zu. Ein Sprecher von Twitch sagte Die Kante, „Wir unterstützen das Recht unserer Streamer, sich zu äußern und auf wichtige Themen in unserem Service aufmerksam zu machen. Niemand sollte böswilligen und hasserfüllten Angriffen ausgesetzt sein, je nachdem, wer er ist oder wofür er steht, und wir arbeiten hart daran, die Erkennung von Bannausbrüchen auf Kettenebene und zusätzliche Kontoverbesserungen zu verbessern, um zu helfen. Twitch zu einem sichereren Ort für YouTuber machen. “

Die Unterstützung von Twitch für A Day Off Twitch geht sogar über seine Aussagen hinaus. Die Plattform beginnt ihre Untergruppenveranstaltung am 2. September, einen Tag nach den Protesten, vermutlich damit Streamer, die sich beteiligen könnten, noch Freude daran haben.

Während Twitch daran arbeitet, diese Sicherheitsverbesserungen zu entwickeln, und Streamer immer noch mit den gefährlichen abscheulichen Überfällen zu kämpfen haben, die zu Doxxing und Swatting führen, ist die Diskussion über den Wechsel zu anderen Plattformen erneut aufgekommen. Twitch ist der größte Fisch im Teich, aber nicht der einzige. Auch nach Microsoft schließe deine Mixer-Plattform, Facebook und YouTube bieten Alternativen für Streamer, die es satt haben, dass Twitch ihrer Meinung nach langsam und schnell auf Belästigungen reagiert.

“Creator auf Facebook Gaming können Raids ganz deaktivieren oder einzelne Creator-Seiten auswählen, um eingehende Raids zu ‘blockieren’.”

DrLupo, einst einer der größten Streamer auf Twitch, kündigte an er hat einen Exklusivvertrag mit YouTube Gaming unterzeichnet, was die Plattform zu einer attraktiven und vor allem finanziell tragbaren Alternative zu Twitch macht. Die Kante fragte YouTube Gaming nach den Schutzmaßnahmen für Streamer, antwortete jedoch nicht rechtzeitig für den Beitrag.

Obwohl es nicht die Reichweite von Twitch oder YouTube hat, erhöht Facebook Gaming auch langsam seine Streaming-Präsenz, insbesondere bei schwarzen Schöpfern – ein häufiges Ziel von Hassüberfällen. Facebook-Spiele Black Creators-Programm garantiert ein monatliches Gehalt, frühzeitigen Zugang zu Produkten und bietet Mentoring-Programme für teilnehmende schwarze Streamer an.

Luis Olivalves, Global Director of Game Creator Partnerships bei Facebook Gaming, teilte auch die Richtlinien der Plattform zum Schutz von Streamern:

Die meisten YouTuber kommen zu Facebook Gaming, um positive und unterstützende Communities rund um die Spiele zu schaffen, die sie lieben. Dazu ist es wichtig, dass YouTuber und ihre Moderatoren über die Tools und Ressourcen verfügen, um die von ihnen gewünschten sicheren und integrativen Umgebungen zu fördern. Wir hören auch von unseren Machern und Gaming-Communitys, dass die Verwendung von echten Namen auf unserer Plattform, die die Anonymität verringert, zu einer allgemein positiveren Umgebung bei Facebook Gaming beiträgt. Obwohl wir feststellen, dass Raids auf unserer Plattform am häufigsten positiv und günstig genutzt werden, ist es wichtig, dass unsere Creator die Kontrolle darüber haben, wer ihre Kanäle plündern kann und wer nicht. Creators bei Facebook Gaming können Raids komplett deaktivieren oder einzelne Creator-Seiten auswählen, um eingehende Raids zu „blockieren“.

Das Deaktivieren von Raids und die Möglichkeit, Raids zu filtern, bevor sie Schaden anrichten können, ist eine der größten Anforderungen der Twitch-Community.

Und während das Beenden von Twitch einfach keine praktikable Lösung ist, gibt es jetzt Möglichkeiten, die Plattform weiter zu nutzen und Twitch gleichzeitig seinen Anteil an den Gewinnen der Streamer zu berauben. Streamlabs, ein beliebter Streaming-Tools-Dienst, hat kürzlich angekündigt, dass es Tippfunktion hinzugefügt die es Zuschauern ermöglicht, wiederkehrende Spenden einzurichten. Derzeit dürfen nur Streamer, die bestimmte Kriterien erfüllen, Abonnementgelder sammeln, von denen Twitch 50% nimmt. Diese Streamlabs-Option ermöglicht es jedem, wiederkehrende Spenden zu erhalten, die nach der Bearbeitungsgebühr zu 100 Prozent direkt an den Streamer gehen.

Die Organisatoren von A Day Off Twitch wollen noch nicht unbedingt abspringen. „Ich habe nicht vor, eine neue Plattform zu finden“, sagt ShineyPen. “Nichtsdestotrotz […] Ich finde es gut, eine Alternative in unseren Gesäßtaschen zu haben.

Die Verbindung zu Twitch ist stark. Hier haben diese Streamer Freundschaften, Gemeinschaften und Geschäftsmöglichkeiten geschlossen, und sie wollen diesen Ort nicht an die Bosheit rassistischer und transphobischer Trolle verlieren.

„Es gibt so viele marginalisierte Menschen da draußen, die nach einem Ort suchen, an dem sie sich sicher fühlen, dazugehören und repräsentiert werden können, und genau das tun wir“, sagt ShineyPen.

„Wir sind es uns selbst und unseren Gemeinden schuldig, zumindest zu versuchen, die Bedingungen zu verbessern und es zu einem besseren Ort zu machen“, sagte Lucia Everblack.

Laut Everblack ist A Day Off Twitch bereits ein Erfolg, bevor es überhaupt angefangen hat. “Das Ziel war, eine größere Diskussion zu generieren.” Aber mehr als nur Bewusstsein wollen Everblack und die Organisatoren und Teilnehmer des Streiks nur, dass sich ihre Gemeinden sicher und geschützt fühlen. „Wir wollen nicht nur Lösungen für aktuelle Probleme“, sagt Everblack. “Wir wollen Richtlinien, damit solche Probleme nie wieder auftreten oder zumindest nie so schlimm werden.”

Korrektur: Der Artikel identifizierte zunächst die Rasse des Streamers ShineyPen falsch. Wir bedauern den Fehler.