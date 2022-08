Zusammenfassung der Sportnachrichten von Reuters | Sportspiele

Hier finden Sie eine Zusammenfassung aktueller Sportnachrichten.

Tennis-Ukraine Snigur schlägt die ehemalige Nummer eins Halep in der ersten Runde

Die ukrainische Qualifikantin Daria Snigur zeigte die Leistung ihrer Karriere, indem sie am Montag in der ersten Runde der US Open die zweifache Grand-Slam-Siegerin Simona Halep mit 6: 2, 0: 6, 6: 4 besiegte. Die 20-jährige Snigur zeigte über ihre Jahre hinaus Gelassenheit, um Halep im ersten Satz und erneut im dritten zu zerschlagen, als sie aus einer wachsenden Anzahl ungezwungener Fehler aus Rumänien Kapital schlug.

Tennis-Carreno Busta besiegt Ex-Sieger Thiem in der ersten Runde der US Open

Der Spanier Pablo Carreno Busta entsandte den Meister von 2020, Dominic Thiem, in der ersten Runde der US Open am Montag mit 7: 5, 6: 1, 5: 7, 6: 3, als der österreichische Joker mit seiner langen Vorhand nach einer Verletzung zu kämpfen hatte. Thiem erreichte bei den Swiss Open im vergangenen Monat sein erstes Halbfinale auf Tour-Niveau seit über einem Jahr, ein wichtiger Meilenstein bei seinem Bestreben, seine Form nach einer Handgelenksverletzung im Juni 2021 wiederzuerlangen, zeigte aber, dass er noch viel zu tun hatte, als er hineinstolperte 30 unerzwungene Fehler auf Platz 17.

Tennis-Andreescu gibt Nike bei den US Open ein Pflaster, bevor er sich entschuldigt

Die frühere US-Open-Siegerin Bianca Andreescu hat sich bei ihrem Sponsor Nike für einen Ausbruch auf dem Platz entschuldigt, nachdem ihre Kleiderwahl für das Erstrundenspiel am Montag sie bei windigen Bedingungen in eine schwierige Situation gebracht hatte. Andreescu war auf dem Tribünenfeld, um Harmony Tan aufzuführen, aber der Wind aus der offenen Arena wehte weiter ihren Rock und beeinträchtigte ihre Schüsse, was die 22-Jährige zwang, sich dem Stuhlschiedsrichter zu nähern und um eine zusätzliche Pause im Badezimmer zu bitten, um sich umzuziehen .

NFL kürzt Roundup: Titans entlassen P Brett Kern

Die Tennessee Titans haben den langjährigen Punter Brett Kern darüber informiert, dass er freigelassen wird, berichtete ESPN am Montag. Kern, 36, spielt seit 2009 für die Titans und ist dreimaliger Pro Bowler (2017, 2018, 2019). Er war 2019 auch ein All-Pro der ersten Mannschaft. Kern erzielte in der vergangenen Saison durchschnittlich 44,8 Yards pro Punt.

Tennis-No vermeidet Politik, als Medwedew auf die Grand-Slam-Bühne zurückkehrt

Der russische Titelverteidiger Daniil Medvedev sagte, er versuche, „jeden Tag zu lernen“, als er am Montag seine Titelverteidigung bei den US Open inmitten seiner fortgesetzten Invasion in das Land der Ukraine begann. Dem Weltranglistenersten und seinen Landsleuten wurde die Teilnahme an Wimbledon während der am 24. Februar begonnenen Invasion verboten, die Russland als „militärische Spezialoperation“ bezeichnet, die darauf abzielt, seine Sicherheit präventiv gegen die Expansion der NATO zu schützen.

Tennis – Während Williams sich darauf vorbereitet, den Platz der US Open zu betreten, wärmen sich alle auf

Es kommt selten vor, dass sich ein Weltranglistenerster und Titelverteidiger für die US Open aufwärmt, aber am Montag war es so, als Daniil Medvedev die zweite Geige gegen Serena Williams spielte, die später auf den Platz kommt, nachdem sie angedeutet hat, dass das Match sein letztes sein könnte. . Williams, 40, sagte Anfang August in einem Vogue-Artikel, dass sie „vom Tennis wegkomme“, bestätigte aber nie die US Open als ihr letztes Event.

Mann aus New Jersey wegen Betrugs am Super Bowl-Ring von Tom Brady zu drei Jahren Gefängnis verurteilt

Ein Mann aus New Jersey wurde am Montag zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er zugegeben hatte, sich als ehemaliger Footballspieler der New England Patriots ausgegeben zu haben, um Super-Bowl-Ringe zu kaufen und zu verkaufen, angeblich als Geschenk für die Familie des Star-Quarterback Tom Brady. Scott Spina, 25, aus Roseland, New Jersey, wurde vom US-Bezirksrichter David Carter in Santa Ana, Kalifornien, verurteilt, nachdem er sich im Februar in fünf Fällen des Postbetrugs, des Drahtbetrugs und des schweren Identitätsdiebstahls schuldig bekannt hatte.

Tennis-Murray schlägt den fehleranfälligen Cerundolo und erreicht die zweite Runde der US Open

Andy Murray zog am Montag mit einem komfortablen 7: 5, 6: 3, 6: 3-Sieg über den Argentinier Francisco Cerundolo in die zweite Runde der US Open ein, als der ehemalige Weltranglistenerste die Jahre am Ort seines ersten Grand-Slam-Triumphs zurückdrehte . vor einem Jahrzehnt. Der 35-jährige Schotte, der in den letzten Jahren mit verschiedenen Verletzungen zu kämpfen hatte, ging zu Beginn des Spiels mit 5: 2 in Führung, verlor jedoch leicht an Niveau, bevor er einen engen ersten Satz herausholte und den nächsten schnell brach, um Cerundolo auf den 24. Platz zu bringen Samen. unter Druck auf einem schwülen Platz im Arthur Ashe Stadium.

Tennis-Medwedew schließt den Amerikaner Kozlov aus, um die US Open-Titelverteidigung zu starten

Der Weltranglistenerste Daniil Medvedev eröffnete seine Titelverteidigung bei den US Open, indem er am Montag im Arthur Ashe Stadium den Amerikaner Stefan Kozlov mit 6: 2, 6: 4, 6: 0 unter schwülen Bedingungen besiegte. Der Russe hatte in Flushing Meadows einen unbeständigen Lauf, war aber auf dem Platz, auf dem er vor einem Jahr seinen ersten Grand-Slam-Titel gewann, wieder in Topform, indem er 10 Asse absetzte und Kozlovs Aufschlag neutralisierte.

Daniil Medvedev und Iga Swiatek große US-Open-Favoriten

Die Topgesetzten Daniil Medvedev und Iga Swiatek waren große Favoriten auf den Gewinn ihrer jeweiligen Titel, als das Spiel am Montag bei den US Open begann. Medvedev war bei BetMGM der +260-Favorit auf die Titelverteidigung der Männer vor den Spaniern Rafael Nadal (+400) und Carlos Alcaraz (+550). Medvedev gewann seinen ersten Grand-Slam-Titel in seiner Karriere bei den US Open im vergangenen Jahr, wo er Novak Djokovic daran hinderte, den „Calendar Slam“ zu gewinnen.

