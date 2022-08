Die Eisschmelze in Grönland wird den Meeresspiegel um fast einen Fuß ansteigen lassen

Das Eisschild Grönlands ist bereit, Hunderte von Billionen Tonnen Eis zu verlieren und fast einen Fuß zum durchschnittlichen Anstieg des Meeresspiegels bis 2100 beizutragen, unabhängig von der Größenordnung der Emissionsminderungen von Treibhausgasen in diesem Zeitraum, fanden Glaziologen in einer neuen Studie heraus, die am Montag veröffentlicht wurde.

Warum ist das wichtig: Die Studie zeigt, dass die vom Menschen verursachte globale Erwärmung, die durch Treibhausgasemissionen verursacht wird, einen gewissen Anstieg des Meeresspiegels aufgrund des Abschmelzens des grönländischen Eisschilds effektiv blockiert hat.

Bereits mit dem bisher beobachteten Anstieg des Meeresspiegels kommt es in Städten wie Miami und Charleston viel häufiger zu Überschwemmungen an der Küste, und es wird mit zukünftigen Stürmen gerechnet mehr schädliche Sturmfluten haben.

Anhand der Zahlen: Die Forscher schätzten, dass der Eisschild in diesem Jahrhundert etwa 3,3 % seines Gesamtvolumens verlieren würde, was 110 Billionen Tonnen Eis und einem durchschnittlichen Meeresspiegelanstieg von mindestens 270 Millimetern oder 10,6 Zoll entspricht.

Zum Vergleich: Laut der in der Zeitschrift Nature Climate Change veröffentlichten Studie könnte diese Menge an Eisverlust die gesamten Vereinigten Staaten mit 37 Fuß Wasser bedecken.

Unsere Gedankenblase, über Andrew Freedman von Axios: Diese Studie ist wichtig, weil sie auf Beobachtungen aus zwei Jahrzehnten Grönlandforschung basiert und nicht nur auf Computermodellen.

Darüber hinaus verdeutlichen die Ergebnisse, wie schwierig es ist, auf schmelzendem Eis auf die Bremse zu treten, selbst wenn die Emissionen jetzt vollständig zum Erliegen kämen.

Was sie sagen : Jason Box, der Hauptautor der Studie und Professor am National Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS), sagte, die Studie biete tatsächlich niedrige Schätzungen der Zukunft des grönländischen Eisschilds, da die Welt nicht sofort aufhören werde, Fossilien zu verbrennen Brennstoffe.

„Das ist ein sehr konservatives Minimum. Realistisch gesehen werden wir diese Zahl in diesem Jahrhundert mehr als verdoppeln“, sagte Box in einer Erklärung am Montag.

„In dem vorhersehbaren Szenario, in dem sich die globale Erwärmung nur fortsetzt, wird der Beitrag des grönländischen Eisschilds zum Anstieg des Meeresspiegels nur weiter zunehmen“, fügte er hinzu.

„Wenn wir das extreme Schmelzjahr 2012 nehmen und es als hypothetisches durchschnittliches konstantes Klima später im Jahrhundert betrachten, hat sich der verursachte Massenverlust der grönländischen Eisdecke auf 78 cm mehr als verdoppelt.“ mehr als 30 Zoll bis 2100.

Ja aber: Die Studie schätzte auch nur den durchschnittlichen Anstieg des Meeresspiegels aufgrund des schmelzenden Eises des grönländischen Eisschilds und berücksichtigte nicht den Beitrag des Schmelzens der Antarktis oder anderer Gletscher in der Welt.

