Zusammenfassung der Sportnachrichten: Lamar Jackson sammelt Ravens zu ehemaligen Chiefs; Nationals C Alex Avila kündigt Rücktritt und mehr an

NFL-Zusammenfassung: Lamar Jackson sammelt Ravens über ehemalige Chiefs

Odafe Oweh erholte sich gegen Ende des Sonntags um 1:20 von einem Fummel, sodass die Baltimore Ravens den letzten Ballbesitz von Kansas City stoppen und die Chiefs in Baltimore mit 36:35 schlagen konnten. Der Clyde Edwards-Helaire-Fummel der Chiefs ermöglichte es Lamar Jackson, die Überraschung mit einem vierten Basisspieler einzufrieren, die Ketten zu verschieben und Baltimore die Zeit davonlaufen zu lassen. Obwohl die Ravens mit 16 verletzten Spielern in Unterzahl spielten, errang Jackson seinen ersten Sieg in vier Duellen gegen den zweimaligen Titelverteidiger Patrick Mahomes und die Chiefs.

Nationals C Alex Avila gibt seinen Rücktritt bekannt

Der Wide Receiver der Washington Nationals, Alex Avila, gab am Sonntag bekannt, dass er nach der Saison in den Ruhestand geht. Avila, 34, beendet seine 13. Saison in der Major League. Die Nationals sind seine sechste Mannschaft.

Die Climbing-Global-Gruppe entschuldigt sich bei einem österreichischen Bergsteiger für die “Objektivierung” in der Show

Der Internationale Sportkletterverband (IFSC) verurteilte “die Objektivierung des menschlichen Körpers” und entschuldigte sich bei der Österreicherin Johanna Farber für die Aufnahmen, die bei der WM in Moskau vergangene Woche gezeigt wurden. In mehreren Medienberichten wurde der Sender der Veranstaltung dafür kritisiert, dass er eine Nahaufnahme von Farber zeigte, die ihrer Meinung nach unangemessen war, als sie im Halbfinale des Frauenblocks antrat.

Radsport – Van Dijk schlägt Olympiasieger um Titel im Zeitfahren

Ellen van Dijk aus den Niederlanden hat am Montag bei den Straßenrad-Weltmeisterschaften in Brügge das Zeitfahren der Frauen gewonnen. Van Dijk, der Zeitfahr-Weltmeister von 2013, fuhr auf der 30,3 km langen flachen Strecke von Knokke-Heist an der Nordseeküste bis ins Zentrum von Brügge eine Zeit von 36:05,28 und gewann sein zweites Regenbogentrikot.

Tuchel von Fußball-Chelsea sagt, Pulisic ist zweifelhaft für das Spiel gegen Villa

Der US-Stürmer Christian Pulisic von Chelsea erholt sich noch von einer Knöchelverletzung, die er sich diesen Monat im Länderspiel zugezogen hat, und das Ligapokal-Spiel am Mittwoch gegen Aston Villa wird für ihn wahrscheinlich zu früh kommen, sagte Trainer Thomas Tuchel. Der 23-Jährige hatte das Problem beim 4:1-Sieg der USA gegen Honduras und verpasste Chelseas 1:0-Sieg in der Champions League gegen Zenit St. Petersburg und den 3:0-Sieg am Sonntag gegen Tottenham Hotspur in der Premier League.

US-Golfer DeChambeau will Streit mit Koepka beenden, sagt Trainer

Der Amerikaner Bryson DeChambeau will seine langjährige Rivalität mit dem vierfachen Major-Sieger und amerikanischen Teamkollegen Brooks Koepka beenden, sagte sein Trainer Mike Schy. DeChambeau ist seit über einem Jahr in öffentliche Streitigkeiten mit Koepka verwickelt, wobei der US-Ryder-Cup-Kapitän Steve Stricker letzten Monat einspringen wird, um Frieden zu verhandeln https://www.reuters.com/lifestyle/sports/truce-call-between – bryson-dechambeau-brooks-koepka-ahead-ryder-cup-2021-08-25 dazwischen.

Motorrad-Bagnaia besiegt Quartararo und gewinnt in San Marino

Ducatis Francesco Bagnaia überlebte einen späten Angriff des Weltmeisters Fabio Quartararo, um am Sonntag den Grand Prix von San Marino zu gewinnen und den zweiten MotoGP-Sieg in Folge zu holen.

Poleman Bagnaia führte mit 2,7 Sekunden auf eine Etappe, bevor Quartararo in den letzten Runden die Lücke schloss und den Vorsprung des Italieners auf zwei Zehntelsekunden reduzierte.

MLB-Rückblick: Cardinals schlagen Padres zum 8. Sieg in Folge

Edmundo Sosa, Harrison Bader und Dylan Carlson produzierten jeweils zwei Läufe, und die St. Louis Cardinals besiegten die San Diego Padres am Sonntag mit 8-7, um einen Drei-Spiele-Sweep zu vervollständigen. Tyler O’Neill erzielte drei Punkte und fügte einen weiteren für die Cardinals hinzu, die ihre Siegesserie auf acht Spiele verlängerten.

Soccer-Icardi trifft zu spät, um PSG den Sieg über Lyon bei Messis Heimdebüt zu bescheren

Nach einem späten Treffer von Mauro Icardi gewann Paris St. Germain zu Hause mit 2:1 gegen Olympique Lyonnais, wobei Lionel Messi nur einen geringen Einfluss auf sein Debüt im Parc des Princes am Sonntag hatte. Icardi kehrte nach vier Minuten der Nachspielzeit nach Flanke von Kylian Mbappe nach Hause zurück, nachdem Neymar nach Lucas Paquetas Auftakt in der zweiten Halbzeit mit einem Elfmeter ausgleichen konnte, als Tabellenführer PSG mit 18 Punkten seinen perfekten Rekord hielt.

Die überlasteten USA stehen vor einem harten Ryder-Cup-Test gegen das erfahrene Europa

Der Heimvorteil für eine weitgehend unerfahrene amerikanische Mannschaft gegen europäische Leidenschaft wird eines der überzeugenden Szenarien für den Ryder Cup dieser Woche zwischen zwei hochkarätigen Teams in der Whistling Straits sein. Die Amerikaner werden sechs Ryder-Cup-Rookies in ihrem 12-köpfigen Kader haben, die versuchen werden, die Trophäe gegen eine eingeschworene und bewährte europäische Mannschaft zu erobern, die in den letzten vier Jahrzehnten überwiegend den alle zwei Jahre stattfindenden Matchplay-Wettbewerb dominiert hat.

