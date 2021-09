Das Pixel 6 ist möglicherweise durchgesickert und ausnahmsweise nicht in Googles Händen

Google hat mögliche Informationslecks über das Pixel 6 und Pixel 6 Pro von . erwartet Telefone ankündigen im August, einschließlich, dass sie auf dem sich seit langem entwickelnden Tensor-Chip des Unternehmens laufen würden. Es ist jedoch möglich, dass einige Leaker kürzlich eine tatsächliche Einheit in die Hände bekommen haben. Ein Video gepostet auf Twitter von @thisistechtoday möglicherweise eine Vorserienversion des Pixel 6 Pro mit seinem dreifachen Rückfahrkamera-Array.

Natürlich hat Google nicht gezögert, mitzuteilen, wie das Gerät aussehen wird – sogar zu installieren. Dummy-Einheiten in seinem New Yorker Laden für Leute zum Anstarren. Zu diesem Zweck sieht das Gerät, das sich in diesem kurzen Clip dreht, aus wie das, was wir bisher gesehen haben – trotz des seltsamen Google-Logo-Platzhalters. Das Telefon in diesem Video scheint eine Punch-Hole-Selfie-Kamera zu haben, und alle Tasten befinden sich am rechten Rand.

Ich denke, dies könnte das erste Videoleck von einem Google Pixel 6 Pro sein. Zu Ihrer Information: Das Logo weist darauf hin, dass es sich wahrscheinlich um ein frühes Produktionstestgerät handelt, was bedeutet, dass es einige Unterschiede zwischen dem, was Sie hier sehen, und dem tatsächlichen Produktionsgerät geben kann. #teampixel pic.twitter.com/4QSvdktqA7 – Herr Brandon Lee | DAS IST DIE TECHNISCHE HEUTE (@thisistechtoday) 21. September 2021

Ähnlich wie das Pixel 6 Pro-Rendering, das Google geteilt hat, scheint das Telefon in diesem Video ein metallische und glänzende Schiene um die erhöhte Kameraleiste herum, im Gegensatz zu der des Pixel 6 dunklere, matte Textur Schiene. Zugegeben, das ist in dieser Serie schwer zu sagen.

Wir haben zwar nicht gesehen, wie das Telefon aussieht, aber das Bemerkenswerte an diesem Video ist, dass der Bildschirm eingeschaltet ist, was beim Pixel 6 oder 6 Pro ein Winkel ist als bei uns habe nicht viel gesehen, abgesehen von dieser neuen Anzeige. Zugegeben, dies ist eine ziemlich langweilige Vorschau, die den gleichen Bildschirm zeigt, den Sie während des Einrichtungsvorgangs von Android 12 sehen. Das Pixel 6 Pro wird ein 6,7-Zoll-QHD + -Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz haben. .

Wir wissen immer noch nicht genau, wann Google plant, das Pixel 6 und Pixel 6 Pro vollständig zu enthüllen oder wann die Preise und ein Veröffentlichungsdatum geteilt werden. Aber es sollte bald sein, vielleicht Oktober, wenn die Vorjahre ein Anzeichen dafür sind.