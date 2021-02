Ziegen wählen nicht – The New York Times

Stattdessen stellten die Forscher fest, dass die Ziegen erst in dem Moment, in dem sie gingen, vor ihrem Ziel standen. Dies implizierte, dass sich eine Ziege in Bewegung setzen würde, dass sich ihre nächsten Nachbarn umdrehen würden, um ihr zu folgen, und dass ihre nächsten Nachbarn dasselbe tun würden, ein Verhalten, das die Forscher als Kopieren bezeichnen. Dies bedeutete, dass die Ausrichtung der Ziegen vor einem Streifzug nicht vorhersagte, in welche Richtung sie gingen.

Die Forscher bauten auch ein Computermodell, um zu simulieren, wie die Bewegung von Ziegen aussehen würde, wenn sie abstimmen und nicht nur kopieren würden. Einige virtuelle Ziegenherden waren so programmiert, dass sie ihre Nachbarn kopierten, während andere mit ihren Positionen abstimmten. Die Forscher fanden heraus, dass das, was die Ziegen im wirklichen Leben tun, viel mehr wie das Kopieren von Herden aussah, was darauf hindeutet, dass die Tiere nichts anderes tun müssen, als ihre Gefährten zu imitieren, um sich in Gruppen zu bewegen.

Das Verhalten, das sich aus sehr einfachen Regeln ergibt, kann überraschend komplex sein. Die Ziegen haben möglicherweise keine Gespräche – zumindest nicht das, was die Wissenschaftler in dieser Studie gesehen haben -, aber das bedeutet nicht, dass ihre Art, sich fortzubewegen, nicht flexibel oder hilfreich ist. Wenn mehr Untersuchungen bestätigen, dass sie sich durch Kopieren bewegen, könnte dies darauf hinweisen, dass die Nachahmung von Nachbarn das Überleben in einer Herde sowie andere gute Ergebnisse häufig verbessern kann.

Dr. King sagte, dass viele nicht verwandte Arten diesen Entscheidungsprozess verwenden, anstatt zu wählen. „Dies bedeutet wahrscheinlich, dass dies eine nützliche und anpassungsfähige Möglichkeit ist, kollektive Entscheidungen zu treffen.