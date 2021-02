Die virtuelle Grand-Prix-Aufstellung in Großbritannien läutet die Rückkehr von Williams Russell und dem Latifi-Duo E! News UK ein

Lesezeit: 2 Protokoll

Durch die Partnerschaft wird GameByte der offizielle Social-Media-Partner von Revolution Esports

GameByte, die Marke für Heldenspiele der Agentur Social Chain, hat eine dreijährige Partnerschaft mit Revolution Esports als exklusivem Social-Media-Partner geschlossen. Es wird auch eines der fünf britischen Sportzentren, in denen Revolutionstalente gegeneinander antreten und trainieren können.

Revolution Esports produziert Großveranstaltungen und Turniere und verwaltet vielversprechende Esporttalente. Durch die Partnerschaft wird GameByte an der lokalen Entwicklung dieses Talents in ganz Großbritannien beteiligt sein.

Esports hat sich in den letzten Jahren als zentrale Form der Unterhaltung durchgesetzt. Die Rolle der sozialen Medien hat dazu beigetragen, sie von einer Untergruppe der Sportkultur zu einer eigenständigen Branche zu machen – die voraussichtlich 2021 1.194,8 Millionen US-Dollar generieren wird.

Zusätzlich zum Hosting und Training von Talenten können Social Chain und GameByte als Teil des Hub-Netzwerks vielversprechenden Esport-Spielern eine Plattform bieten, um ihre Online-Präsenz über digitale Kanäle zu stärken. Gigantisches GameByte.

GameByte selbst hat ein Publikum von über 6,5 Millionen Spielern in sozialen Medien und hat kürzlich einen eigenen Online-Shop eröffnet. Damit ist GameByte der erste Spielehersteller in Großbritannien, der sich mit E-Commerce befasst.

Adam Johnson, CEO und Gründer von Revolution Esports, sagte: „Wir wissen seit langem, dass es im Esport und im Gaming eine Fülle von ungenutzten Talenten gibt. Die Identifizierung und Entwicklung von Talenten war jedoch kein wesentlicher Bestandteil der Branche. Hier können Social Chain und GameBytes Know-how in Bezug auf soziale Entwicklung und Branding diese Gleichung ändern. “”

GameByte plant, das Wachstum zukünftiger Esportprofis zu fördern, indem sie über den Hub Zugang zu Ausrüstung erhalten, ihre persönlichen Marken in sozialen Medien entwickeln und über ihre eigenen Kunden Zugang zu langfristigen Geschäftsbeziehungen und Partnerschaften erhalten.

Der Leiter der sozialen Kette, Rich White, sagte: „Genau wie im traditionellen Sport ist die Entwicklung von Talenten an der Basis entscheidend für den langfristigen Erfolg des Sports.

„Vieles davon hängt davon ab, dass wir Zugang zu erstklassigen Annehmlichkeiten haben, die wir über unseren Hub in Manchester bereitstellen. GameByte wird nun durch unsere Partnerschaft mit Revolution Esports eine Schlüsselrolle bei der Förderung von Esporttalenten in Großbritannien spielen. “”

Mit dieser Vereinbarung haben GameByte und die Muttergesellschaft Social Chain auch die Möglichkeit, die Geschäftsmöglichkeiten von eSports-Turnieren und -Events zu nutzen.

Sam Barrett, Business Development Director von Social Channel, sagte: „Wir betrachten den Sport aggressiv und strategisch. Wichtige eSport-Events stehen im Mittelpunkt unserer Partnerschaft, die ein enormes Sponsoring-Potenzial besitzt. Darüber hinaus können wir dadurch große Mengen an Inhalten erstellen, um unsere sozialen und redaktionellen Kanäle weiterzuentwickeln. “”

Johnson fügte hinzu: „Die Zusammenarbeit mit GameByte und Social Chain ist für alle Beteiligten so aufregend. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unser Angebot in Richtung Esport-Infrastruktur wirklich zu erweitern und die bestmögliche Plattform für talentierte Einzelpersonen zu schaffen, um in der Branche erfolgreich zu sein. “”

Revolution Esports hat kürzlich weitere Partnerschaften mit SAF und Ace Of Spades angekündigt. Das Unternehmen plant außerdem, im Jahr 2022 vier weitere Esports-Hubs in ganz Europa zu eröffnen, darunter einen Hub in München, der sein britisches Modell nachbilden wird.

