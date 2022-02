Zahl der Toten durch Schlammlawinen in Brasilien steigt auf 110, Polizei spricht von 134 Toten

PETROPOLIS, Brasilien (AP) – Die Zahl der Todesopfer durch Überschwemmungen und Erdrutsche, die durch die Bergstadt Petropolis fegten, stieg am Donnerstag auf mindestens 110, und lokale Beamte sagten, sie könnte stark steigen, da noch mehr als 130 Menschen vermisst werden.

Die Regierung des Bundesstaates Rio de Janeiro bestätigte den erhöhten Verlust von Menschenleben, nachdem die örtliche Polizei das Verschwinden von 134 Menschen angekündigt hatte, von denen viele befürchteten, sie seien im Schlamm unter der Stadt mit deutschem Einfluss eingeschlossen, die sich in den Bergen oberhalb der Stadt Rio de Janeiro befindet .

Sturzfluten von Hochwasser und Schlammlawinen spülten am Dienstag bei den stärksten Regenfällen seit Jahrzehnten Autos und Häuser auf die Straßen der Stadt. Das Video zeigte zwei Busse, die in einen angeschwollenen Fluss stürzten, als ihre Passagiere aus den Fenstern stiegen und sich in Sicherheit brachten. Einige erreichten die Ufer nicht und wurden außer Sichtweite geschwemmt.

Überlebende gruben sich in die bröckelnde Landschaft, um ihre Lieben zu finden, selbst als wahrscheinlich weitere Erdrutsche an den Hängen der Stadt auftauchten. Ein kleiner Ausrutscher am Donnerstag veranlasste eine Evakuierung, verursachte aber keine Verletzungen.

Rosilene Virginia‘ sagte, ihr Bruder sei knapp entkommen und sie hielt es für ein Wunder. Aber ein Freund hat sich noch nicht gefunden.

„Es ist sehr traurig zu sehen, wie Menschen um Hilfe bitten und keine Möglichkeit haben zu helfen, keine Möglichkeit, irgendetwas zu tun“, sagte Virginia The Associated Press, als ein Mann sie tröstete. „Es ist hoffnungslos, so ein großes Verlustgefühl.“

Als einige Leute versuchten, den Schlamm zu beseitigen, begannen andere, verlorene Verwandte zu begraben, mit 17 Beerdigungen auf dem beschädigten Friedhof.

Die Polizei von Rio sagte in einer Erklärung am Donnerstag, dass etwa 200 Beamte Listen der Lebenden, Toten und Vermissten überprüften, indem sie Kontrollpunkte und Unterkünfte sowie das Leichenschauhaus der Stadt besuchten. Sie sagten, es sei ihnen gelungen, drei Personen von einer Liste vermisster Personen zu streichen, nachdem sie sie lebend in einer örtlichen Schule gefunden hatten.

„Jedes Detail ist wichtig, damit wir den Menschen folgen können“, sagte die Ermittlerin der Polizei von Rio, Elen Souto. „Wir brauchen Leute, die den vollständigen Namen der vermissten Person, den Personalausweis, die körperlichen Merkmale und die Kleidung, die diese Person trug, mitteilen.“

Petropolis, benannt nach einem ehemaligen brasilianischen Kaiser, war ein Zufluchtsort für Menschen, die vor der Sommerhitze fliehen, und für Touristen, die begierig darauf waren, die sogenannte „Kaiserstadt“ zu erkunden.

Sein Wohlstand zog auch Menschen aus den ärmeren Teilen von Rio an, und die Bevölkerung wuchs willkürlich und erklomm Berghänge, die jetzt mit kleinen, zusammengedrängten Wohnhäusern bedeckt sind, oft in Gebieten, die durch Abholzung und unzureichende Entwässerung anfälliger geworden sind.

Die staatliche Feuerwehr sagte, dass am Dienstag in drei Stunden 25,8 Zentimeter (etwas mehr als 10 Zoll) Regen gefallen sind, fast so viel wie in den vorangegangenen 30 Tagen zusammen. Der Gouverneur von Rio de Janeiro, Claudio Castro, sagte auf einer Pressekonferenz, dass die Regenfälle die schlimmsten seien, die Petropolis seit 1932 erlitten habe.

„Niemand konnte so starken Regen vorhersagen“, sagte Castro. Laut Meteorologen wurde für den Rest der Woche mit weiterem Regen gerechnet.

Castro fügte hinzu, dass fast 400 Menschen obdachlos wurden und 24 Menschen lebend gefunden wurden. Sie hatten Glück, und sie waren wenige.

Lisa Torres Machado, 64, sagte, „die Hand Gottes“ habe ihre Familie vor einer Tragödie verschont.

„Im Haus meiner Mutter blieb ein kleines Zimmer zurück, in dem sie sich mit meinen beiden Schwestern und meinem Bruder versteckte“, sagte Machado, der seit drei Jahrzehnten in Petropolis lebt, gegenüber AP. “ Ich kann nicht schlafen. Ich kann immer noch nicht glauben, was passiert. Wir haben alle unsere Freunde verloren.

Die betroffene Bergregion hat in den letzten Jahrzehnten ähnliche Katastrophen erlebt, darunter eine, bei der mehr als 900 Menschen ums Leben kamen. In den folgenden Jahren legte Petropolis einen Plan vor, um das Risiko von Erdrutschen zu verringern, aber die Arbeiten kamen nur langsam voran. Der 2017 vorgelegte Plan basierte auf einer Analyse, die ergab, dass 18 % des Stadtgebiets einem hohen Erdrutsch- und Überschwemmungsrisiko ausgesetzt waren.

Lokale Behörden sagen, dass mehr als 180 Einwohner, die in Risikogebieten leben, in Schulen Zuflucht gesucht haben. Weitere Ausrüstung und Arbeitskräfte wurden erwartet, um die Rettungsbemühungen am Donnerstag zu unterstützen.

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro drückte bei einer Reise nach Russland seine Solidarität aus. Das Rathaus von Petropolis erklärte eine dreitägige Trauer für die Tragödie.

Südostbrasilien wird seit Anfang des Jahres von heftigen Regenfällen heimgesucht, wobei mehr als 40 Todesfälle zwischen den Vorfällen im Bundesstaat Minas Gerais Anfang Januar und im Bundesstaat Sao Paulo später im selben Monat verzeichnet wurden.

___

Savarese berichtete aus Sao Paulo. AP-Videojournalist Mario Lobão steuerte aus Petropolis bei.

Die AP-Journalistin Debora Alvares hat zu diesem Bericht aus Brasilia beigetragen.