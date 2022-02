Ky Dance Battle ruft zur Abstimmung für den Community-Favoritenpreis auf

Am Samstagabend in der Innenstadt von Owensboro wird es Musik in der Luft geben und Tänzer auf der Bühne des Riverpark Center. Es ist eine Nacht, die Ihnen sicher gefallen wird, und Sie sind eingeladen.

Das Owensboro Dance Theatre veranstaltet seine jährliche Dance Battle Extravaganza, bei der neun Teams um 19 Uhr in einem großen Showdown auf die Bühne treten, der von Souther Star Gas Pipeline gesponsert wird.

Es gibt alle Niveaus und Tanzarten, 150 Tänzer, 10 Gruppen, in der Show, die sicher für alle Teilnehmer unterhaltsam sein wird.

In jeder Runde wird es Gewinner geben. Zusätzlich wird ein Community-Favorit ausgewählt und ein Hauptpreis von 1.000 US-Dollar vergeben.

Die Dance Battle Extravaganza ist eine Spendenaktion für das Owensboro Dance Theatre. ODT ist eine gemeinnützige vorprofessionelle Tanzkompanie, die Auftrittsmöglichkeiten und viele verschiedene Serviceprogramme anbietet, die die Kunst des Tanzes in das Leben aller Altersgruppen, Fähigkeiten, Rassen und Geschlechter bringen. Der Erlös wird die Outreach-Programme des Theaters unterstützen, die im vergangenen Jahr mehr als 39.000 Menschen im Alter von 3 bis 103 Jahren und aller Fähigkeitsstufen geholfen haben.

Als Zuschauer und Mitglied der Community haben Sie die Möglichkeit, über die für Ihr Lieblingsteam zu STIMMEN Community-Favorit-Auszeichnung. Sie können einmal pro Tag über die Wettbewerbsumfrage abstimmen. Um die Chancen Ihres Lieblingsteams auf den Gewinn des Community Favorite Award zu erhöhen, ziehen Sie bitte in Betracht, per Spende abzustimmen. Jeder Dollar, der zu Ehren Ihres Lieblingsteams an ODT gespendet wird, entspricht 2 STIMMEN! Der Gewinner erhält Prahlerei und $500.

TEILNEHMENDE TEAMS:

VERBRENNT MITTELSCHULE

DCPS-UNTERSTÜTZUNGSPERSONAL

BOOT CAMP EDGE KÖRPER

JOHNSONS TANZSTUDIO

KEINE MITGLIEDSCHAFT

OWENSBORO HIGH SCHOOL DARE DEVILS

OWENSBORO MITTELSCHULE TANZENDE TEUFEL

RIVERPARK CENTER DAS MÄDCHENWUNDER

SUTTON GRUNDSCHULE TANZTEAM

Wenn Sie die Gelegenheit haben, daran teilzunehmen, kommen Sie heraus und unterstützen Sie ODT und alle Tanzteams.

