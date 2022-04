Die 12. PAvCon Europe Police Aviation Conference kehrt nach Österreich zurück

Die Planung und Organisation dieser Veranstaltung läuft gut. Zugegeben, es gab Pandemien und Kriegswolken am Horizont, die einige potenzielle Besucher wegen ihrer Teilnahme nervös machten, aber bisher hat das dazu geführt, dass sie Entscheidungen nur verschoben haben.Reisefinale auf einen späteren Zeitpunkt als normal. Die Veranstaltung beginnt mit Schulungen für Flugbeobachter, die am 6. Juni in einem nahegelegenen Hotel stattfinden werden, während die Ausstellung und die Hauptkonferenz aufgebaut werden.

Das Konferenzprogramm umfasst Themen wie die Verwendung von Mobiltelefonen, um Überlebende unter Schneeverwehungen zu finden, passend zum Kontext der Veranstaltung in Österreich. Natürlich ist Schnee für diese Art von Technologie nicht notwendig, sie kann Menschen überall finden, wie kürzlich in der Ukraine eindrucksvoll demonstriert wurde.