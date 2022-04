Wow! Der Rover Perseverance nimmt ein atemberaubendes Video einer Sonnenfinsternis auf dem Mars auf

Der winzige Marsmond Phobos ist auf spektakulären Sonnenfinsternisbildern, die vom Perseverance-Rover der NASA aufgenommen wurden, prominent auf dem Antlitz der Sonne zu sehen.

Die Suche nach Leben Ausdauer machte am 2. April eine Pause bei seiner Suche nach einem alten Flussdelta des Roten Planeten (seinem erfolgreiche Ankunft dort wurde gestern angekündigt), um den winzigen Mond zu beobachten, der vor der Sonne vorbeizieht.

„Diese Beobachtungen können Wissenschaftlern helfen, die Umlaufbahn des Mondes besser zu verstehen und wie seine Schwerkraft an der Marsoberfläche zieht und letztendlich die Kruste und den Mantel des Roten Planeten formt“, sagten Beamte des Jet Propulsion Laboratory (JPL) von der NASA in Südkalifornien, die es verwaltet die Ausdauer-Mission. heißt es in einer Pressemitteilung über das neue Eclipse-Video.

Andere Mars-Rover, wie die Curiosity der NASA, haben dies bereits getan Sonnenfinsternisse beobachtet. Aber die neuen Aufnahmen von der Mastcam-Z-Kamera von Perseverance bieten die bisher stärkste Sicht auf ein solches Ereignis, mit einer hohen Bildrate, die noch nie zuvor auf der Marsoberfläche gesehen wurde, sagten Teammitglieder.

„Ich wusste, dass es gut werden würde, aber ich hatte nicht erwartet, dass es so erstaunlich wird“, sagte Rachel Howson von Malin Space Science Systems in San Diego, eines der Mitglieder des Mastcam-Z-Teams, in derselben Pressemitteilung .

Phobos, der etwa 157-mal kleiner als der Erdmond ist, ist einer der beiden natürlichen Satelliten des Mars. Das andere, Deimos, ist noch kleiner als Phobos. Wissenschaftler glauben, dass die beiden klumpigen Körper alte Asteroiden sein könnten, die von der Schwerkraft des Mars erfasst wurden.

Phobos ist in einem Todesspirale über dem Mars und wird wahrscheinlich in einigen zehn Millionen Jahren auf die Oberfläche des Roten Planeten stürzen, sagen die Forscher.

Ungefähr 20 Jahre Sonnenfinsternis-Sichtungen wie diese, aufgenommen von Rovern an Marschhaben ein verfeinertes Verständnis der langsam kollabierenden Umlaufbahn dieses Mondes.

Aus solchen Beobachtungen erfahren wir auch mehr über den Aufbau des Mars. „Während Phobos den Mars umkreist, übt seine Schwerkraft kleine Gezeitenkräfte im Inneren des Roten Planeten aus und verformt das Gestein in der Kruste und im Mantel des Planeten leicht. Diese Kräfte verändern auch langsam die Umlaufbahn von Phobos.“ Sagten JPL-Beamte in der Erklärung.

„Infolgedessen“, fügten sie hinzu, „können Geophysiker diese Veränderungen nutzen, um besser zu verstehen, wie stark die Inneres des Mars das heißt, mehr über die Materialien der Kruste und des Mantels zu enthüllen.“

Frühere Rover-Missionen haben Phobos und/oder Deimos in Aktion vor der Sonne erwischt. Beamte des JPL wiesen auf Beobachtungen von Phobos durch den NASA-Zwilling hin Geist und Gelegenheit Rover im Jahr 2004, die Mitglieder des Missionsteams in a beschleunigtes Video.

Die erweiterten Fähigkeiten von Curiosity haben es dem Rover ermöglicht Nehmen Sie Videos von Sonnenfinsternissen aufund seine Sonnenfinsternis-Beobachtungen gehen jetzt in die Dutzende. Ab 2019Neugier, Gelegenheit und Geist hatten gemeinsam 40 Finsternisse von Phobos und acht Sonnentransite von Deimos beobachtet.

Die Mastcam-Z von Perseverance hat eine neue Verbesserung gegenüber den Kamerasystemen ihres Vorgängers: einen sonnenbrillenähnlichen Filter, der die Intensität des Sonnenlichts reduziert, sodass Wissenschaftler Unebenheiten und Grate im Umriss von Phobos sowie eine Gruppe von Sonnenflecken auf der Sonne sehen können. (Die Sonne war den ganzen Monat aktiv Wegen solcher Sonnenflecken.)

Perseverance ist auf einer jahrelangen Suche nach Anzeichen für uraltes Leben auf dem Mars und sammelt und speichert Dutzende von Proben, die Hinweise auf Organismen vom Roten Planeten enthalten könnten. Die NASA und die Europäische Weltraumorganisation planen, diese Proben im Laufe des nächsten Jahrzehnts über eine Probenrückgabekampagne zur Erde zurückzubringen.

Begleitet Perseverance auf seinen Reisen, einen unerschrockenen Helikopter, Einfallsreichtum. Der kleine Helikopter verfünffachte sein geplantes Flugmanifest, Durchführung von 25 Lufteinsätzen heutzutage.

