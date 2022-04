Wordle 308 23. April TIPPS: Haben Sie Probleme mit dem heutigen Wordle? Drei Hinweise, um die Antwort zu finden | Spiele | Unterhaltung

Wordle fordert die Spieler auf, ein Wort mit fünf Buchstaben in nur sechs Versuchen zu finden. Es klingt einfach, kann aber viel schwieriger sein, als Sie denken.

Wenn Sie diese Wordle-Rätsel lösen möchten, müssen Sie nach jedem Raten genau auf die Farbe der Kacheln achten.

Wenn die Buchstabenkachel grau wird, erscheint der Buchstabe nicht in dem Wort, das Sie erraten. Färbt sich die Kachel gelb, steht der erratene Buchstabe zwar im Wort, aber nicht an der richtigen Stelle. Wenn die Kachel grün wird, ist der Buchstabe im Wort und an der richtigen Stelle.

Die App verfolgt Ihre Statistiken und zeigt, wie viele richtige Antworten Sie erhalten haben, sowie Ihre Siegesserie.

Wenn Sie das Rätsel nicht lösen können, müssen Sie bis zum nächsten Tag warten, bis ein neues Wordle veröffentlicht wird. Sie werden auch Ihre wertvolle Glückssträhne verlieren.

Lesen Sie weiter für einige allgemeine Wordle-Tipps, gefolgt von drei spezifischen Hinweisen für Wordle 308 am 23. April …