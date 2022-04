Assassin’s Creed Maker Ubisoft erregt die Aufmerksamkeit von Private Equity

Bild : Ubisoft

Private-Equity-Firmen könnten anfangen, Ubisoft zu umkreisen, Bloomberg gemeldet Freitag. Die Gespräche sind früh, beinhalten aber Interesse von Unternehmen wie Blackstone Inc. und KKR & Co. Obwohl nicht über Private Equity, aktuelle und ehemalige Senior-Entwickler bei Ubisoft Kotaku sprach in den letzten Monaten davon, dass das Unternehmen inmitten eines fallenden Aktienkurses schließlich an jemanden verkaufen wird laufende Produktionskämpfe.

Bloomberg berichtet, dass Blackstone und KKR & Co., die beiden größten Private-Equity-Firmen der Welt, „das französische Geschäft untersucht“ haben und eine „vorläufige Übernahmebeteiligung“ an Ubisoft haben, das Unternehmen aber noch keine ernsthaften Verhandlungen mit potenziellen Käufern abgeschlossen hat .

Entsprechend KotakuLaut Ubisofts Quellen hat Ubisoft in den letzten Jahren eng mit mehreren externen Beratungsfirmen zusammengearbeitet, um verschiedene Teile seines Geschäfts zu prüfen. Da Unternehmen dies tun, um profitabler zu werden und sich auf die Zukunft vorzubereiten, Quellen Kotaku sprach mit schlagen vor, dass dies ein Zeichen dafür ist, dass Ubisoft versucht, seine Bücher für einen möglichen Verkauf wegzulegen.

Auf einer Welle von kürzlichen und bedeutenden Spieleakquisitionen, darunter schwerer Kraftfahrzeugdiebstahl Take-Two-Editor Zynga kaufenSony Bungie kaufenund der 69-Milliarden-Dollar-Deal von Microsoft um Activision Blizzard zu absorbieren, es sieht aus wie ein Fressen oder gefressen werden für die Zurückgebliebenen. Andrew Wilson, CEO von EA, sagte dies Anfang dieses Jahres während einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen, in der er den FIFA-Herausgeber fest in das Lager der „großen Fische, die Wild fressen wollen“, einordnete. andere Fische“.

Ubisoft war in Bezug auf seine Überlebensstrategie zurückhaltender. Auf die Frage bei seiner letzten Telefonkonferenz, warum der französische Verlag offenbar kein Interesse an dem Angebot erhalten habe, sagte Finanzvorstand Frédérick Duguet, er werde nicht darüber spekulieren, warum ein Angebot gemacht worden sei, bevor er von CEO und Mitbegründer Yves Guillemot korrigiert wurde. . Die Firma, Guillemot sagte, war weder bestätigen noch verneinen „Wenn“ potenzielle Käufer seien auf ihn zugekommen.

Jenseits von Gut und Böse 2 Jahrelang Geld und MIA verblutet. Bild : Ubisoft

Wenn jemand Ubisoft kaufen wollte, würde er es möglicherweise mit einem riesigen Rabatt bekommen. Die Aktie lag über 24 $ pro Aktie im Juli 2018. Jetzt sind es weniger als 9 $. Aber sie müssten noch die Guillemot-Familie durchlaufen, die derzeit auf 15 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens von knapp 5 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.

CEO Yves Guillemot feiert einen feindlichen Übernahmeversuch abgewehrt vom französischen Medienkonglomerat Vivendi, nachdem es sich 2018 die Finanzierung von Tencent und anderen gesichert hatte. Einige aktuelle und ehemalige Quellen innerhalb des Unternehmens glauben jedoch, dass der 35-jährige Veteran der Videospielbranche möglicherweise eine Ausstiegsstrategie anstrebt.

Sie zeigen die Abgang seines Sohnes Charlie Guillemot letztes Jahr was bedeutet, dass es keine Eltern mehr gibt, die das Familienunternehmen übernehmen könnten. Ubis wurde oft von einem getroffen kontinuierliche Abnutzungswelle zu seinen älteren Talenten. Er kämpft weiterhin mit den Folgen einer Rücksichtnahme am Arbeitsplatz auf sexuelles Fehlverhalten das im Sommer 2020 begann. Und einige seiner größten Projekte sind weiterhin mit Umwälzungen, Verzögerungen oder in der Entwicklungshölle gefangen.

Wie Bloomberg im Februar mitgeteiltUbisoft hat beschlossen, eines der zu transformieren Assassin’s Creed Valhallahat die DLCs stattdessen in einem eigenständigen Zwischenspiel geplant, um Lücken in seinem Veröffentlichungsplan in den nächsten 18 Monaten zu füllen. In der Zwischenzeit das nächste Weit entfernt, Geistererkennungund vollständig Überzeugung eines Attentäters Laut drei Quellen, die mit ihrer Entwicklung vertraut sind, bleiben die Spiele weiter voneinander entfernt, als Ubisoft zuvor erwartet hatte.

Auf die Frage nach einem Kommentar schickte ein Ubisoft-Sprecher Kotaku die folgende Aussage: