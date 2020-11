Nach dem Alaba-Theater: Der FC Bayern will mit Goretzka & Süle frühzeitig verlängern

2022 unter den wertvollsten Überweisungsgebühren

Was für David Alaba (28) jetzt nicht funktioniert hat, sollte für Leon Goretzka (25) vorzeitig geschehen: Die Unterzeichnung eines neuen Arbeitspapiers ohne öffentliche Diskussion. Beim FC Bayern arbeiten sie “unermüdlich daran, Verträge mit Dienstleistern früher zu verlängern”, sagt das “Sport Bild”. Goretzkas Arbeitspapier endet am 30. Juni 2022, genau wie das von Niklas Süle (25).

Die Nationalspieler, die seit 2017 (Süle) und 2018 (Goretzka) in München spielen, haben sich zu Stammspielern entwickelt und sollten langfristig bleiben. “Unser Sportdirektor Hasan Salihamidzic und sein Team werden diese Aufgabe strategisch angehen, sie wissen genau, was zu tun ist”, wird Bayern-Präsident Herbert Hainer zitiert. Mit dem neuen Vertrag fordert Goretzka eine “zumindest moderate” Erhöhung seines Gehalts, das trotz der Koronapandemie derzeit 8 Millionen Euro betragen soll. Verhandlungen mit Berater Jörg Neubauer sind daher bereits für dieses Jahr geplant.

Die bestbezahlten deutschen Fußballprofis (Bruttogehälter) 13. Leon Goretzka (8 Millionen Euro / Jahr) © Imago Bilder Quelle: Sport Bild 11. Joshua Kimmich (10 Millionen Euro / Jahr) © Imago Bilder Die Quelle für diese und die folgenden Gehaltsinformationen ist die Zeitung “Bild”. 11. Mats Hummels (10 Millionen Euro / Jahr) © Imago Bilder 8.Ilkay Gündogan (Manchester City, 12 Millionen Euro pro Jahr) © Imago Bilder Zum Spielerprofil 8.Jérôme Boateng (FC Bayern; 12 Millionen Euro pro Jahr) © Imago Bilder Zum Spielerprofil 7. Thomas Müller (FC Bayern; 15 Millionen Euro pro Jahr) © Imago Bilder Zum Spielerprofil 6. Timo Werner (FC Chelsea; 15,5 Millionen Euro pro Jahr) © Imago Bilder READ Hintertür für Nico Hülkenberg bei Red Bull? Zum Spielerprofil 5. Leroy Sané (FC Bayern; 17 Millionen Euro pro Jahr) © Imago Bilder Zum Spielerprofil 4. Manuel Neuer (FC Bayern; 18 Millionen Euro pro Jahr) © Imago Bilder Zum Spielerprofil 3. Kai Havertz (FC Chelsea; 20 Millionen Euro pro Jahr) © Imago Bilder Zum Spielerprofil 2. Mesut Özil (FC Arsenal; 20,5 Millionen Euro pro Jahr) © Imago Bilder Zum Spielerprofil 1. Toni Kroos (Real Madrid; 21 Millionen Euro pro Jahr) © Imago Bilder Zum Spielerprofil * laut “Bild” und aktuellen Medienberichten

Goretzka kam kostenlos vom FC Schalke und hat seitdem seinen Marktwert von 40 Millionen auf 60 Millionen Euro erhöht – Süle, der für 20 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim geholt wurde, stieg von 25 Millionen auf derzeit 48 Millionen Euro. Das Bayern-Duo ist mit dem Ende seines Vertrages im Jahr 2022 einer der wertvollsten Spieler der Welt.

Der FC Bayern will auch Kimmich vorwegnehmen – letzte Verlängerung im Jahr 2018

Selbst Joshua Kimmich (25), der bis 2023 gebunden ist, will in der Säbener Straße nichts brennen lassen, und erste Gespräche könnten in dieser Saison aufgenommen werden. Die letzte Vertragsverlängerung mit dem Mittelfeldspieler war am 9. März 2018 und seitdem hat sich Kimmich von einem Top-Rechtsverteidiger zu einem defensiven Mittelfeldspieler auf Weltklasseniveau entwickelt.

Zusätzlich zu Alabas Arbeitspapier enden die Verträge von Jérôme Boateng (32), dessen Berater kürzlich Interesse an einem Verbleib bekundete, Javi Martínez (32) und Eric Maxim Choupo-Moting (31) beim FC Bayern im Jahr 2021. Letzteres war nur am vorherigen Stichtag abgeholt. Neben Goretzka und Süle haben Corentin Tolisso (26) und das Offensivtalent Jamal Musiala (17) 2022 in München auslaufende Verträge.

Mit Süle und Goretzka: Die wertvollsten Spieler mit Vertragsende 2022 25 – Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund) – Marktwert: 31,5 Mio. € © Imago Bilder 22 – Boubacar Kamara (Olympique Marseille) – Marktwert: 32 Mio. € © TM / Imago-Bilder 22 – Lorenzo Pellegrini (AS Roma) – Marktwert: 32 Mio. € © Imago Bilder 22 – Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) – Marktwert: 32 Mio. € © Imago Bilder 19 – Andrea Belotti (FC Turin) – Marktwert: 35 Millionen Euro © Imago Bilder 19 – Marcel Sabitzer (RB Leipzig) – Marktwert: 35 Mio. € © Imago Bilder 19 – James Rodríguez (FC Everton) – Marktwert: 35 Mio. EUR © Imago Bilder 17 – André Onana (Ajax Amsterdam) – Marktwert: 36 Mio. € © Imago Bilder 17 – Alessio Romagnoli (AC Mailand) – Marktwert: 36 Mio. € © Imago Bilder 16 – Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach) – Marktwert: 40 Mio. € © Imago Bilder 14 – Daniel Carvajal (Real Madrid) – Marktwert: 40 Mio. € © Imago Bilder 14 – Marcelo Brozovic (Inter Mailand) – Marktwert: 40 Mio. € © Imago Bilder 13 – Alexandre Lacazette (FC Arsenal) – Marktwert: 42 Mio. EUR © Imago Bilder 11 – Niklas Süle (FC Bayern) – Marktwert: 48 Millionen Euro © Imago Bilder 11 – Lorenzo Insigne (SSC Napoli) – Marktwert: 48 Mio. € © Imago Bilder 9 – Eduardo Camavinga (Stade Rennes) – Marktwert: 50 Mio. € © Imago Bilder 9 – Ousmane Dembélé (FC Barcelona) – Marktwert: 50 Mio. € © Imago Bilder READ Sebastian Vettel: Formel-1-Insider kritisiert Ferrari - "Michael Schumacher hat auch die Tür rausgeschmissen" 7 – Leon Goretzka (FC Bayern) – Marktwert: 60 Millionen Euro © Imago Bilder 7 – Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) – Marktwert: 60 Mio. € © Imago Bilder 6 – Raphaël Varane (Real Madrid) – Marktwert: 70 Mio. € © Imago Bilder 3 – Ansu Fati (FC Barcelona) – Marktwert: 80 Mio. € © Imago Bilder 3 – Paulo Dybala (Juventus Turin) – Marktwert: 80 Mio. € © Imago Bilder 3 – Paul Pogba (Manchester United) – Marktwert: 80 Mio. € © Imago Bilder 2 – Neymar (Paris Saint-Germain) – Marktwert: 128 Mio. € © Imago Bilder 1 – Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) – Marktwert: 180 Millionen. € © Imago Bilder

Zur Homepage