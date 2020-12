Wirecard: Seltsame Ereignisse rund um Minister Peter Altmaier – Wirtschaft

Am 28. Juli 2020 zur Mittagszeit erhielt das Bundeswirtschaftsministerium im Fall von Wirecard eine E-Mail, die sich heute als schwierig erweist. Eine E-Mail, die zusammen mit anderen internen Dokumenten Fragen aufwirft. Hat das von Peter Altmaier (CDU) geleitete Ministerium genug getan, um eine wirksame Überwachung der Rechnungsprüfer sicherzustellen? Oder geht es eher darum, im Wirecard-Skandal von Finanzminister Olaf Scholz von der SPD besser aufzutreten? Und so weiter.

Die E-Mail vom 28. Juli stammt von Torsten Safarik, Präsident des Bundesamtes für Wirtschaft und Exportkontrolle (Bafa), das dem Wirtschaftsministerium zugewiesen ist. Bafa wiederum ist verantwortlich für Apas, die Aufsichtsbehörde für Wirtschaftsprüfer. Und ihr Chef, Ralf Bose, spekulierte während der laufenden Untersuchung durch Apas im Fall Wirecard mit Anteilen an dem Zahlungsdienstleister. Nachdem Bose dem Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestages gestanden hatte, ergriff Safarik Maßnahmen und entließ den Apas-Chef – um die “Integrität” der Aufsicht des Wirtschaftsprüfers sicherzustellen. Das war ganz im Sinne von Altmaier. Der Minister hatte zuvor seine “Entfremdung” beim Aktienhandel von Bose zum Ausdruck gebracht.

Aber wie vorbildlich ist Safariks Reiniger, wenn es um sich selbst geht? Die Akten in Altmaiers Ministerium zeigen, dass es weitaus explosiveres Material gibt. Unter anderem, weil Safarik in seiner E-Mail an das Ministerium schrieb, er habe “lange Zeit Zweifel an der Führungskultur in den Apas gehabt”. Der Bundestag sollte sich dieser Zweifel jedoch nicht stellen.

Altmaier sollte im Gegensatz zu Scholz gut aussehen

Safarik hatte seine E-Mail am 28. Juli um 12.11 Uhr an einen Altmaier-Mitarbeiter gesendet. Der Minister musste an diesem Tag ab 16.00 Uhr im Bundestagsfinanzausschuss Fragen von Abgeordneten zum Fall Wirecard beantworten. Er wurde von dem Mitarbeiter begleitet, der zuvor an Safarik geschrieben hatte. Safarik hingegen, ein Karrierebeamter aus dem Unionslager, hatte in seiner E-Mail an Altmaiers Mitarbeiter genau zwischen einer offiziellen “Sprachregelung” für den Bundestag und “internen Informationen” für das Ministerium unterschieden. Die Zweifel an der Führungskultur in den Apas wurden als intern eingestuft.

Aus Safariks E-Mail geht leicht hervor, was das Ziel des Bafa-Präsidenten und Spitzenbeamten war: Sein Gewerkschaftsfreund Altmaier sollte gut aussehen, im Gegensatz zu Finanzminister Olaf Scholz von der SPD, der wegen der Insolvenz von Wirecard in einer Notlage war. Safarik war von 1999 bis 2006 im Wirtschaftsministerium tätig, unter anderem im Bereich “Reden / schriftliche Grüße”. Anschließend arbeitete er in der CSU-Regionalgruppe im Bundestag, bevor er Mitte 2019 zum Leiter der Bafa wechselte, einer Bundesbehörde mit vielen Aufgaben. Dies reicht von der Kontrolle von Kriegswaffen bis zur wirtschaftlichen Entwicklung.

Safarik sieht es offenbar auch als seine Aufgabe an, die Union besser aussehen zu lassen als die SPD. In der von ihm für Altmaiers Auftritt im Fall Wirecard im Bundestag empfohlenen “Sprachregelung” steht, dass das Ministerium oder der Minister bereits 2019 “eine Untersuchung zur Verbesserung der Aufsicht eingeleitet” haben. Das Finanzministerium hat erst “begonnen” mit dem Wirecard-Skandal “. Und trotzdem: Mit der Aufsicht des Wirtschaftsprüfers ist alles in Ordnung. Apas hat “im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten das getan, was es bei der Prüfung der für Wirecard zuständigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tun konnte”.

Alles ist gut – aber nur auf dem Papier

Soviel zu Safariks “Sprachregime” für den Minister. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob Apas die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY genau genug unter die Lupe genommen hat. EY hat festgestellt, dass die Bilanzen von Wirecard für ein ganzes Jahrzehnt in Ordnung sind. Und die “internen Informationen” in der E-Mail des Bafa-Chefs vom 28. Juli klingen ganz anders als die offizielle Sprache. Es heißt, es sei “schwierig” gewesen, Mitarbeiter für die Apas zu rekrutieren. Im Sommer 2020 scheiterte sogar die Werbung für die Position eines Sekretärs.

Safarik fuhr fort zu schreiben “nie” gelang es, alle 67 Positionen zu besetzen. “Ich sehe das Hauptproblem nicht in der Rekrutierung, sondern im Personalmanagement.” Dies ging Hand in Hand mit dem Angriff auf Apas-Chef Bose, bei dem Safarik um Verständnis bat, dass er noch nicht spezifischer sei. Safarik schrieb, dass er Bose zunächst die Gelegenheit geben würde, die Anschuldigungen zu widerlegen. Und Safarik bemerkte noch etwas anderes: Ziel ist es, die Wirksamkeit der Apas durch “strukturelle Veränderungen” zu steigern.

Einige Stunden später erfuhr der Bundestag wenig von diesen Details und Zweifeln. Altmaier sagte laut Sitzungsprotokoll: “Aufgrund von Schwankungen müssen immer einige Positionen besetzt werden. Dies war der Fall, seit die Agentur ihre Arbeit aufgenommen hat. Dies hat diese Untersuchungen jedoch nie beeinträchtigt und war es auch nie.” Problem”. Also ist alles in Ordnung, zumindest offiziell und auf dem Papier.

Schickte einen “unauffälligen” Beobachter ins Parlament

Aus Sicht des Wirtschaftsministeriums traten in den folgenden Monaten an anderer Stelle Probleme auf. Die Bundesregierung plante eine Reform der Finanzaufsicht. Im Reformpaket wurde der Apas “an einer viel zu prominenten Stelle erwähnt”, hieß es Anfang Oktober in einer internen Mail. Die Post kam von dem Mitarbeiter, der im Juli mit Altmaier zum Bundestag ging. Die Dame warnte, dass das Ministerium “die Notwendigkeit einer Reform in Bezug auf Apas nicht vorzeitig und öffentlich ankündigen sollte”.

Auf Nachfrage sagte das Ministerium, dass es in internen Mails “im Grunde genommen keine Position einnimmt”. Die Informationspflichten im Parlament sind selbstverständlich erfüllt. Die Bafa ihrerseits äußerte sich überhaupt nicht zum Verhalten ihres eigenen Präsidenten. In seiner E-Mail an das Ministerium am 28. Juli schrieb er auch, dass er nicht an der anschließenden Sitzung im Parlament teilnehmen könne. Er bat seinen persönlichen Berater jedoch, als “stiller Zuschauer” da zu sein und “unauffällig” auf den Tribünen neben den Praktikanten und dem akademischen Personal der Abgeordneten zu sitzen. Und um ihm danach Bericht zu erstatten, Safarik. Was wirft die nächste Frage auf: Warum diese Geheimhaltung? Antwort: keine.

Übrigens: Der bisherige Apas-Chef Bose wurde letzte Woche von einem seiner Mitarbeiter im Untersuchungsausschuss verteidigt. “Wir sind eine Gruppe von Experten, die alle kooperativ und respektvoll miteinander umgehen. Ich bin froh, mit einem solchen Team zusammenarbeiten zu können.”