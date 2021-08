Feuerwehrchef: Massives Feuer in der Nähe von Jerusalem im Zusammenhang mit dem Feuer im Carmel von 2010

Israels oberster Feuerwehrbeamter war am Montagabend vorsichtig optimistisch, dass der schlimmste Waldbrand des Landes seit Jahren unter Kontrolle gebracht wurde, Stunden nachdem er begonnen hatte, in Südjerusalem vorzudringen und das größte Krankenhaus der Hauptstadt zu bedrohen.

„Morgen werden 88 Feuerwehrteams dieses Feuer weiter bekämpfen“, sagte Dedi Simchi, der Kommissar für Feuerwehr und Katastrophenschutz, am Montagabend vor Journalisten während eines Briefings außerhalb Jerusalems. “Ich hoffe und glaube, dass wir das morgen beenden werden.”

Der massive Waldbrand hat seit Sonntag rund 20.000 Dunam (5.000 Acres) Wald außerhalb Jerusalems verzehrt. Feuerwehrleute glaubten, es geschafft zu haben, das Feuer in der Nacht zuvor einzudämmen, aber starker Morgenwind und niedrige Luftfeuchtigkeit am Montag erwiderten die Flammen und stürmten über die Hügel des südwestlichen Stadtrands von Jerusalem in Richtung Dörfer und Städte, was die Evakuierung von etwa 2.000 Anwohnern auslöste Aufforderung an die Regierung, um internationale Hilfe zu bitten.

Mehrere Städte und Dörfer in der Nähe des Sataf-Waldgebiets und entlang der Route 1, die Jerusalem und Tel Aviv verbindet, wurden durch das Wiederaufflammen des Feuers bedroht, sagten Beamte. Kiryat Yearim, Tzova, Ein Rafa, Ein Nakuba, Sho’eva, Eitanim Psychiatric Hospital, Shoresh, Har Etan und andere Städte und Dörfer wurden evakuiert, als Feuerwehrleute entlang der südlichen Grenze Jerusalems eingesetzt wurden, um eine Verteidigungslinie gegen die Ausbreitung des Feuers zu errichten Richtung Hauptstadt.

„Das Feuer war in der Größenordnung des Karmelwaldes [fire]”Simchi sagte und bezog sich auf einen Waldbrand im Dezember 2010 im Norden, bei dem 44 Menschen ums Leben kamen. Dank der Arbeit der Feuerwehrleute, fügte er hinzu”, von denen einige 30 Stunden lang arbeiteten Verlust von Menschenleben.“ Diesmal brannten die Feuer noch immer an 100 verschiedenen Brennpunkten auf den Hügeln von Jerusalem, warnte er.

„Waldbrände zu löschen ist keine einfache Aufgabe, es kann Tage dauern“, fügte Simchi hinzu. „Solange es nicht vollständig erloschen ist, besteht die Gefahr eines Wiederauflebens. Sie sehen Brände auf der ganzen Welt, die seit ein oder zwei Wochen andauern. “

Er bestätigte Spekulationen, dass die Brände von Menschen verursacht wurden. „Heute gab es in Israel keinen Blitz. Die Brände waren ein menschlicher Akt. Ob es Brandstiftung oder Fahrlässigkeit war, wissen wir noch nicht. Wir werden untersuchen.

Berichte im Laufe des Tages deuteten darauf hin, dass das Hadassah-Ein-Kerem-Krankenhaus, das größte Krankenhaus des Landes, das sich am südwestlichen Stadtrand von Jerusalem befindet, durch das Feuer direkt gefährdet war. Die Jerusalemer Polizei, Magen David Adom und Krankenhausbeamte hatten die Evakuierung des Krankenhauses vorbereitet, in dem Tausende von Patienten gleichzeitig leben.

Simchi bestätigte, dass das Krankenhaus in Gefahr sei, sagte jedoch, dass die Gefahr vorüber sei und während der gesamten Krise spezielle Feuerwehrteams vor Ort eingesetzt worden seien.

„Vor ein paar Stunden war Ein Kerem in Gefahr. Wir haben dort 15 Feuerwehrautos stationiert, kommandiert von einem Offizier im Rang eines stellvertretenden Kommissars [the second-highest rank in the rescue services]weil es ein schwer zu evakuierender Ort ist “, sagte Simchi.

Kurz darauf antwortete er auf eine Frage eines Reporters von Channel 13, dass das Krankenhaus nicht mehr vom Feuer bedroht sei. “Diesen Abend, [the fire] wird sich nicht nähern [Hadassah hospital] – Das kann ich Ihnen versprechen. Wir haben große Kräfte eingesetzt…. Zu meiner Erleichterung bewegt sich das Feuer nicht in diese Richtung. Und wenn es in diese Richtung geht, werden die Feuerwehrleute … das Hadassah-Krankenhaus beschützen. “

Am frühen Montag ordnete Simchi eine allgemeine Mobilmachung aller Feuerwehrleute, einschließlich derer, die nicht im Dienst waren, an, um das Feuer einzudämmen.

Nach Angaben der israelischen Streitkräfte wurden Feuerwehrleute und Such- und Rettungstruppen des Heimatfrontkommandos sowie die Elite-Helikopter-Rettungsabteilung 669 in das Gebiet entsandt. Die Luftwaffe schickte am Montagnachmittag Transporthubschrauber in das Gebiet, falls Hilfskräfte Hilfe bei der Beschleunigung der Evakuierung benötigten, teilten Beamte mit.

Das Verteidigungsministerium teilte am Montag mit, es arbeite daran, sechs Flugzeuge an ein privates Luftfahrtunternehmen zu vermieten, um bei den Bränden zu helfen.

„Die Flugzeuge werden voraussichtlich ab morgen früh ihren Dienst aufnehmen und unsere Fähigkeiten zur Luftbrandbekämpfung erweitern. Gleichzeitig wird auch die Möglichkeit erwogen, zusätzliche Zivilflugzeuge für Löscheinsätze zu requirieren“, heißt es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums.

Die sechs Flugzeuge, die am Dienstag in Dienst gestellt werden sollen, wurden an das zivile Luftfahrtunternehmen Chim-Nir vermietet.

Hilfsbeamte forderten die Regierung auch auf, internationale Hilfe zu suchen. Beamte des Außenministeriums haben Hilfszusagen von Zypern und Griechenland erhalten, teilte das Ministerium mit.

Es war jedoch nicht sofort klar, ob Hilfe benötigt wird.

Der Minister für öffentliche Sicherheit, Omer Barlev, der den nationalen Feuer- und Rettungsapparat beaufsichtigt, sagte am Montagabend gegenüber Reportern: „Ich hoffe, wir brauchen keine Hilfe. Aber gestern um diese Stunde dachten wir, es sei fast vorbei, bis der Wind und die geringe Luftfeuchtigkeit am Morgen „die Flammen wieder entfachten.

Israel würde die Hilfe am Dienstag nur dann anfordern, wenn die Bedingungen dies rechtfertigten, obwohl einige Hilfskräfte sagten, dass das Morgenwetter heißer und trockener als am Montag sein sollte und sich die Flammen weiter ausbreiten sollten.

Am Montagnachmittag rannten Feuerwehrleute durch die Straßen von Dörfern wie Givat Ye’arim, um die Bewohner zu evakuieren, als das Feuer in die Bergstadt eindrang.

Mindestens 10 Löschflugzeuge und mehrere Hundert Feuerwehrleute wurden in das Gebiet entsandt, um Verteidigungslinien um das massive Feuer zu bilden. Nach dem Bruch der ersten Verteidigungslinie versuchten Feuerwehrleute, in der Nähe von Ora und Aminadav, zwei Dörfern an der Stadtgrenze von Jerusalem, eine neue zu errichten.

Ein Löschflugzeug löscht am 16. August 2021 einen Waldbrand in den Jerusalemer Bergen nahe dem israelischen Dorf Moshav Shoresh (Ahmad GHARABLI / AFP)

Damals, als das Feuer außer Kontrolle geriet und die Nachbarschaften in Jerusalem bedroht waren, bat Israel um Hilfe aus den Nachbarländern.

Israel war Ersticken unter einer neuen Hitzewelle, die ideale Bedingungen für die Flammenausbreitung bietet.

„Die Klimakrise wird solche Ereignisse häufiger und stärker machen, und Israel ist besonders empfindlich gegenüber Dürre und Erwärmung“, sagte Umweltschutzministerin Tamar Zandberg bei einem Besuch in einer Einsatzzentrale des Feuers. „Klimakatastrophen müssen zur strategischen Bedrohung erklärt und entsprechend vorbereitet werden. “

Rauch steigt von einem Waldbrand in den Jerusalemer Bergen nahe dem israelischen Dorf Moshav Shoresh am 16. August 2021 auf (Ahmad GHARABLI / AFP)

Ein 32-jähriger Feuerwehrmann wurde am Sonntagabend in der Nähe von Shoresh verletzt und vor Ort behandelt, bevor er in mäßigem Zustand in das Ichilov Medical Center überführt wurde.

Ein 25-jähriger Patient wurde am Montagnachmittag sicher aufgefunden, nachdem er während der Evakuierung der psychiatrischen Klinik Eitanim den Kontakt zu anderen verloren hatte, als sich Flammen der Stadt Givat Ye’arim näherten. Ein zweiter verschwundener Patient sei am Sonntag kurz vor Mitternacht gefunden worden, teilte die Polizei mit.

Die Ministerien für Gesundheit und Umweltschutz gaben eine Erklärung heraus, in der es hieß, dass es in der Gegend der Jerusalem Hills sehr starke Umweltverschmutzung gebe und die Bewohner wurden aufgefordert, Sportaktivitäten im Freien einzuschränken, drinnen zu bleiben und die Fenster zu schließen. Menschen mit Herz- oder Lungenproblemen, älteren Menschen, Kindern und Schwangeren wurde geraten, nicht unnötig auszugehen.