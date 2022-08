EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidungen

Wienerberger AG: Wienerberger sichert Gasversorgung für Speicher Haidach

30.08.2022 / 09:00 MEZ/MESZ

Wienerberger sichert Gasversorgung aus Speicher Haidach

Wien, 30. August 2022 – Wienerberger sieht die Erdgasversorgung derzeit in allen Märkten als gesichert an. Dennoch hat Wienerberger in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv daran gearbeitet, dass alle 220 Produktionsstandorte weltweit auch in Zukunft zuverlässig mit Energie versorgt werden. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen eigene Notfallpläne erstellt und eng mit den nationalen Behörden zusammengearbeitet.

Seit 1. August 2022 können österreichische Unternehmen Gas im Gasspeicher in Haidach (Salzburg) speichern. Wienerberger nutzte die Gelegenheit, um in die Gasversorgungssicherheit zu investieren und sicherte sich eine Gesamtgaskapazität von 25 Gigawattstunden (GWh) am Speicher Haidach. Wienerberger nutzt als eines der ersten Unternehmen in Österreich den Speicher Haidach. Bei einem Gasverbrauch von 390 GWh pro Jahr an allen Produktionsstandorten würden 25 GWh ausreichen, um die für die österreichische Wirtschaft strategisch wichtigen Wienerberger Tonziegel- und Ziegelwerke länger in Betrieb zu halten eine erhebliche Verringerung der Gasversorgung. Haidach ist der zweitgrößte Gasspeicher Mitteleuropas; die für die Gasspeicherung zuständige Stelle ist RAG Österreich AG.

Wie Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger Gruppe, feststellte: „Seit Ausbruch des russisch-ukrainischen Konflikts ist die Gasversorgung in allen unseren Märkten gesichert. Wienerberger hat in den vergangenen Jahren sein Geschäftsmodell erfolgreich diversifiziert und ist damit deutlich widerstandsfähiger geworden als in der Vergangenheit. Wir erwarten jedoch keine Entspannung der geopolitischen Spannungen in der zweiten Jahreshälfte und gehen davon aus, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen des Konflikts anhalten werden. Wir investieren verstärkt in die Umstellung der Produktion auf nachhaltige Energieträger. Je nach lokaler Verfügbarkeit können Strom, Wasserstoff, Biogas oder synthetisches Gas verwendet werden. Gleichzeitig konzentrieren wir uns im Rahmen unserer ehrgeizigen Dekarbonisierungsstrategie auf die Verbesserung von Prozessen zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Nachdem wir die Versorgung mit Erdgas aus dem Speicher Haidach gesichert haben, haben wir für Österreich eine Lösung gefunden, mit der wir die Kontinuität des Betriebs unserer Produktionsstandorte gewährleisten können.

Wienerberger-Gruppe

Die Wienerberger Gruppe ist einer der international führenden Anbieter von intelligenten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und für Infrastruktur. Wienerberger ist der weltweit größte Produzent von Ziegeln (Porotherm, Terca) und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa und Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug-Keramo Keramikrohre und Pipelife Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Durch die Übernahme von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter gestärkt. Mit insgesamt 220 Produktionsstandorten erwirtschaftete die Wienerberger Gruppe im Jahr 2021 einen Umsatz von 4,0 Milliarden Euro und ein EBITDA LFL von 671 Millionen Euro.

