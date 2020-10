Wiederherstellung der US-Börsen: Trumps Rückzug lässt die Wall Street aufatmen

Zunächst kündigte US-Präsident Trump das Ende der Verhandlungen über ein neues Corona-Hilfspaket an, und einen Tag später kam die Wende. Fluggesellschaften müssen jetzt finanziell unterstützt werden. Die Nachrichten beleuchten die Ausstellungsfläche.

Investoren an den US-Börsen kamen schnell mit dem Schock zurecht, den Verhandlungschip für neue Wirtschaftshilfe zu beenden. US-Präsident Donald Trump hoffte an den Börsen, dass zumindest der angeschlagenen Luftfahrtindustrie schnell geholfen werden könnte. Der führende Index Dow Jones Industrial erreichte 1,91 Prozent auf 28.303,46 Punkte. Für den breiten Markt Der S & P 500 stieg um 1,74 Prozent auf 3.419,45 Punkte. Das technologielastige Nasdaq 100 Der Tag endete mit plus 1,88 Prozent auf 11.503,19 Punkte.

Einen Tag nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus, in dem er wegen seiner Coronavirus-Infektion behandelt wurde, verzögerte Trump überraschenderweise die Verhandlungen mit den Oppositionsdemokraten über neue Wirtschaftshilfe bis nach den Präsidentschaftswahlen am 3. November. Bald darauf bestand er jedoch darauf 25-Milliarden-Dollar-Hilfspaket für Fluggesellschaftenentwickelt, um die Arbeitsplätze von Zehntausenden von Arbeitnehmern zu sichern. Die Aktien von Delta Air, American Airlines, United Airlines und JetBlue Airways stieg zwischen drei und 6,8 ​​Prozent.

Das Ende der Gespräche über das große Konjunkturpaket dürfte laut Börsenmaklern keinen nennenswerten Ausverkauf auslösen. “Die meisten Marktteilnehmer hatten ohnehin vor der Wahl keinen Deal erwartet”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst bei der Maklerfirma Axi Corp. Wenn jedoch kurz nach der Wahl kein Konjunkturpaket angekündigt wird, könnten die Anleger zunehmend nervös werden, dass die wirtschaftliche Erholung an Dynamik verliert.

Weil viele Börsenhändler davon ausgegangen sind, dass sich der Konjunkturaufschwung nur verzögert und nicht aufgehoben hat. “Auch wenn es vor den Wahlen nicht möglich war, eine Einigung zu erzielen, ist es aufgrund des wachsenden Vorsprungs von Biden in den Umfragen wahrscheinlicher, dass es irgendwann zu einer Einigung über wesentliche Anreize kommen wird”, so die Strategen von UBS. Im Falle eines klaren Sieges für den demokratischen Herausforderer Joe Biden erwarteten die Märkte eine weitere finanzielle Unterstützung, sagten Analysten der Deutschen Bank. Das Protokoll der geldpolitischen Sitzung der Fed im September könnte weitere Impulse geben. Die Anleger werden besonders auf Einzelheiten des neuen Inflationsansatzes der Zentralbank achten.

Insbesondere Finanztitel waren bei Anlegern beliebt. Entsprechend den steigenden Anleiherenditen stieg der Sektorindex um fast zwei Prozent. Aktien von Levi Strauss, das 1,9 Prozent mehr. Die amerikanische Jeansgruppe war überraschenderweise wieder in Schwarz. Neueröffnungen sind ebenfalls geplant. Analysten befürchteten, dass viele Geschäfte aufgrund der Corona-Krise schließen müssten. Aktien von Eli Lilly gewann 3,3 Prozentnachdem das Pharmaunternehmen eine Notfalllizenz für ein Covid-19-Medikament beantragt hatte. Die Antikörpertherapie sollte bei Patienten mit erhöhtem Risiko und leichter bis mittelschwerer Koronakrankheit angewendet werden.