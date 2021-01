Wie sensibel ist Ägyptens politische Unempfindlichkeit?

Präsident Recep Tayyip Erdogan leitete das neue Jahr ein und versprach, das Militär seines Landes einzusetzen, um den Platz der Türkei in einer neu ausbalancierten neuen Weltordnung zu sichern.

Herr Erdogan erklärte seine Vision als er sich am 30. Dezember in eine Ansprache seines Verteidigungsministers Hulusi Akar an mehrere hundert maskierte türkische und aserbaidschanische Offiziere in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku einfügte.

Herr Erdogan sprach über Herrn Akars Handy-Lautsprecher, den der Verteidigungsminister über das Mikrofon hielt, und verglich türkische Militärinterventionen, ausländische Stützpunkte und / oder die Teilnahme an Friedensmissionen Frieden der Vereinten Nationen in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, im Kosovo, in Syrien, Libyen, Somalia und Katar bei der Schaffung der islamischen kaukasischen Armee durch den Kriegsminister Enver Pascha während des Ersten Weltkriegs Ottomane.

Die islamische Armee eroberte Baku in den letzten Tagen des Ersten Weltkriegs, konnte jedoch im Jahrhundert seitdem keine Basis für militärische Unterstützung für pan-turkistische oder turanistische Ideologien festigen, die die Völker von vereinen wollten Türkischer Herkunft.

Kritiker behaupten jedoch, dass die Türkei das letzte Jahr unterstützt Kaukasischer Krieg Ein Schritt in diese Richtung ist die Niederlage Aserbaidschans gegen Armenien.

Herr Erdogan scheint jedoch den Platz der Türkei in einer neuen Weltordnung als zu definieren Türkische Führung einer breiteren muslimischen Welt davon sind Teil des Landes, das von türkischen ethnischen Gruppen bevölkert wird.

“Die türkische Armee mit einer Vergangenheit voller Ruhm und Ehre wird weiterhin … die ihr in unserem Land und auf der ganzen Welt übertragene Aufgabe erfüllen … Ich wünsche unseren Soldaten, die kämpfen, viel Erfolg Frieden, Ruhe und Stabilität in vielen Ländern zu bewahren. von Syrien nach Libyen, von Somalia nach Kosovo, von Afghanistan nach Katar “, sagte Erdogan.

Die größere Aufmerksamkeit von Herrn Erdogan hat seinen Verteidigungsminister nicht davon abgehalten, die Treffen mit Vertretern türkischer Minderheiten zu intensivieren, bis vor kurzem das Vorrecht eines separaten Ministeriums.

“Ankaras Interesse an ihren ethnischen Eltern im Ausland hat seit dem Ausbruch des Berg-Karabach-Konflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien Ende September deutlich zugenommen”, sagte der türkische Militäranalyst. Metin Gurcanunter Bezugnahme auf die umstrittene armenische Enklave, die rechtlich zu Aserbaidschan gehört.

Herr Erdogan machte seine Bemerkungen in Baku vor dem Hintergrund von erhöhte Spannungen mit dem Iran, die Bemühungen der türkischen Mittelmeerkritiker, die von den VAE unterstützt wurden, die Bemühungen der Türkei, ihren Zugang zu regionalen Gasfeldern zu erweitern, und die innenpolitische Kritik daran zu vereiteln massive Ausgaben auf religiöse Soft Power in einer Zeit wirtschaftlicher Not.

Die Betonung der militärischen Macht durch Herrn Erdogan würde seine wahrscheinlich erschweren Öffnungen nach Israel mit wem er in den letzten Jahren eine angespannte Beziehung hatte, um die möglicherweise schwierige Beziehung zur neuen Regierung des gewählten Präsidenten Joe Biden zu erleichtern.

Herr Biden kritisierte die entsetzliche Bilanz der Türkei in Bezug auf Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit und wird die Übernahme von NATO durch das NATO-Mitglied Türkei wahrscheinlich nicht begrüßen ‘ein fortschrittliches russisches Raketenabwehrsystem.

Israel hat letzten Monat gestritten Zulassung der VAE als Beobachter beim Eastern Mediterranean Gas Forum in Kairo, das neben dem jüdischen Staat auch Ägypten, Griechenland, Zypern, Italien, Jordanien und Palästina zusammenbringt.

Die Türkei hat das Forum angeprangert, um es seiner wirtschaftlichen Rechte im östlichen Mittelmeerraum zu berauben, und im vergangenen Jahr ein Explorationsschiff in die umstrittenen Gewässer geschickt.

Der Umzug der Vereinigten Arabischen Emirate, eines der Hauptkonkurrenten der Türkei im Kampf um den dominanten politischen und religiösen Einfluss auf einen Landstreifen, der sich von der afrikanischen Atlantikküste bis nach Zentralasien erstreckt, ist möglicherweise von Bedeutung eine Änderung der Strategie der Emirate.

Nahost-Gelehrter Samuel Ramani Kürzlich wurde argumentiert, dass die harte Macht und die Zwangsbemühungen der VAE, türkische Fortschritte zu blockieren, gescheitert sind. Diese Bemühungen umfassten militärische Unterstützung durch den libyschen Rebellenführer Khalifa Haftar und Drohungen von Sanktion Algerien für die verstärkte Zusammenarbeit mit der Türkei.

„In den letzten Monaten sind die Bemühungen der VAE, einen arabischen Konsens gegen Erdogans Ambitionen zu erzielen, zusammengebrochen. Trotz der regelmäßigen Frustrationen des Irak über die grenzüberschreitenden Streiks der Türkei gegen die PKK hat der irakische Premierminister Mustafa al-Kadhimi die Türkei als regionalen Partner umworben. König Salman von Saudi-Arabien, der noch härter gegen die Anti-Türkei-Agenda der VAE getroffen wurde, nahm nach der Diskussion am 20. November einen versöhnlichen Ton mit Erdogan an “, sagte Ramani.

Herr Ramani bezog sich auf jüngste saudische Eröffnungen in der Türkei, mit dem er seit dem Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 auf Kollisionskurs ist, sowie der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei (PKK), die zunehmend ihren 30-jährigen Guerillakrieg gegen die Türkei von Stützpunkten aus führt Das Hotel liegt in den abgelegenen Bergen des überwiegend kurdischen Nordirak.

“Die anscheinend zusammengebrochenen Grundlagen der Anti-Türkei-Strategie der VAE legen nahe, dass Abu Dhabi seinen Ansatz überdenken muss, um Erdogans Ambitionen einzudämmen … Die VAE könnten mehr Ressourcen für die Eindämmung der Türkei im östlichen Mittelmeerraum und in Afrika südlich der Sahara bereitstellen “sagte Herr Ramani. Dies deutet darauf hin, dass die Emirate auf einen Soft-Power-Ansatz umsteigen könnten.

Dies würde wahrscheinlich einen verstärkten Wettbewerb mit der Türkei bei der Bereitstellung von Not- und Entwicklungshilfe für Drittländer sowie eine verstärkte Rivalität um religiöse Soft Power in der muslimischen Welt bedeuten.

Die VAE haben sich als Modell einer gemäßigten und toleranten, wenn auch statistischen, islamistischen Strömung präsentiert, im Gegensatz zu dem strengeren Plädoyer der Türkei für eine stark nationalistische politische Interpretation des Glaubens.

Die VAE sind seit über einem Jahrzehnt auf dem Weg zum Krieg gegen den politischen Islam. Er bezeichnete die von der Türkei unterstützte Muslimbruderschaft als terroristische Organisation und Der französische Präsident Emmanuel Macron und der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz in ihrer Unterdrückung gegen islamistische und türkisch-nationalistische Gruppen.

Herr Erdogan lehnte mehr als ein Jahrzehnt lang Vorstellungen von moderateren und radikaleren Strömungen des Islam ab. “”Der Islam kann nicht als moderat eingestuft werden oder nicht… Die Feindseligkeit (gegenüber dem Islam) verstärkt leider die Szenarien, dass es auf der Welt zu einem sogenannten Zusammenprall der Zivilisationen kommt. Diejenigen, die solche Spekulationen verteidigen, können noch weiter gehen, indem sie den Terrorismus mit dem Islam identifizieren, der auf Frieden beruht “, sagte er.

Auf sein Wort gebracht, schlug Erdogan mit seinen Bemerkungen zum Jahresende in Baku vor, dass seine Strategie der harten und weichen Macht im Gegensatz zu den Vereinigten Arabischen Emiraten funktioniert und wahrscheinlich weiterhin die türkische Sprache prägen wird. . Politik im kommenden Jahr.

