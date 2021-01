Der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, drängt auf Online-Sportwetten

GlobeNewswire

Puma Exploration startet eine bezirksweite geophysikalische Untersuchung für sein Triple-Fault-Goldprojekt in New Brunswick, Atlantik, Kanada

Abbildung 1: Geophysikalische Untersuchung in der Luft beim Goldprojekt Triple Fault Geophysikalische Untersuchung in der Luft beim Goldprojekt Triple Fault Abbildung 2: Hauptgoldtrends auf dem Grundstück Williams Brook Hauptgoldtrends auf dem Grundstück Williams Brook Abbildung 3: Die Eigenschaften des Goldprojekts Triple Fault von Die Eigenschaften des Airborne Survey Triple Fault Gold-Projekts, die von der Airborne Survey RIMOUSKI, Quebec, 6. Januar 2021 (GLOBE NEWSWIRE) abgedeckt werden – Puma Exploration Inc., PUMA-TSXV (das „Unternehmen“ oder „Puma“), freut sich bekannt zu geben dass es Geotech Ltd. anvertraut hat. von Aurora, Ontario, Abschluss einer von Hubschraubern durchgeführten Umfrage (VTEMtm Plus) zum 100% igen Flaggschiffprojekt des Unternehmens, Triple Fault Gold (19.000 Hektar). Das Untersuchungsgebiet umfasst ungefähr 2.855 km Linien über 2 Blöcke mit einem detaillierten Linienabstand von 100 Metern (siehe Abbildung 1). Abbildung 1: Geophysikalische Untersuchung in der Luft beim Goldprojekt Triple Fault Die Modellierung dieser neuen geophysikalischen Daten in der Luft, die bekannte Goldmineralisierungen und Goldtrends auf dem Grundstück Williams Brook abdecken, wird in Kombination mit der Analyse früherer Bohrungen und Anomalien durchgeführt Geochemikalien und neue geologische Informationen, die während des aktuellen Graben- und Abstreifprogramms gesammelt wurden, um Bohrziele für die nächste Explorationsphase auf dem Grundstück Williams Brook schnell zu verfeinern und zu priorisieren. Abbildung 2: Hauptgoldtrends auf dem Grundstück Williams Brook Bisher wurden auf dem Grundstück Williams Brook vier (4) mehrere Kilometer von den Zielgebieten entfernte Parallele identifiziert (siehe Abbildung 2). Innerhalb dieser großen Goldtrends wurde eine sehr begrenzte Anzahl von Bohrtests durchgeführt, die das Vorhandensein einer signifikanten Goldmineralisierung von bis zu 11,2 g / t Au über 2,8 m und zeigten 1,0 g / t Au über 23,0 m. Der brandneue O’Neil Gold Trend verfolgt mehr als 5 km und wurde noch nie gebohrt. „Mit der neuen Luftvermessung, die voraussichtlich eindeutige Signaturen für Gebiete mit bekannter Mineralisierung aufweist, sowie neuen Explorationsergebnissen aus dem aktuellen Grabenprogramm 2020 (mit über 800 anstehenden Probenergebnissen) Das Unternehmen wird in der Lage sein, ein Vorhersagemodell für geologische und strukturelle Kontrollen der Goldmineralisierung zu entwickeln und die zukünftige Goldexploration in der Region zu steuern. Anmerkungen Marcel Robillard, Präsident und CEO von Puma Exploration Die Studie wird auch die 100% igen Liegenschaften Jonpol Gold, Portage Lake und Murray Brook West abdecken, für die die neuen präzisen und detaillierten Daten nützlich sein werden, um die Exploration zu starten im Feld im nächsten Sommer Abbildung 3: Die Eigenschaften des Triple Fault Gold-Projekts, das von der Luftvermessung abgedeckt wird Marcel Robillard, Präsident und CEO von Puma, sagte: „Die Erfassung und Modellierung dieser geophysikalischen Luftvermessung ist eine Ein wichtiger Meilenstein für das gesamte Triple Fault Gold-Projekt, das erst im Jahr 2020 erworben wurde. Durch die Kombination wichtiger neuer Entdeckungen zusätzlich zu den geochemischen und geophysikalischen Datenschichten kann Puma Bohrziele für diesen Zweck verfeinern und priorisieren Identifizieren Sie Gebiete mit dem besten Goldpotential. Wir freuen uns auf weitere Aktualisierungen der Feldforschungsprogramme auf dem Grundstück Williams Brook. »O’NEIL GOLD TREND (OGT) Die erste Phase des Sommer-Explorationsprogramms 2020 führte zur Entdeckung des GOLD O’Neil, der über 5,0 km ein signifikantes und allgegenwärtiges Goldpotential aufweist entlang des O’Neil Gold Trends (OGT). Die O’Neil-Ausstellung besteht aus einem veränderten, brekzierten Rhyolith, in den Quarzadern und Quarzlager injiziert wurden. Der veränderte und brekzierte Rhyolith ist in alle Richtungen offen. Die höchste Goldprobe mit einem Gehalt von 128,0 g / t Au ist Teil der Hauptquarzader (im Bereich von 30 bis 50 cm), die überwacht und entnommen wird bisher über 10 Meter lang. Die Probe mit einem durchschnittlichen Goldgehalt der Ader von 30,86 g / t Au über 10 Meter (128,0 g / t Au, 35,2 g / t Au, 18 g / t Au, 14,5 g / t Au, 10,25 g / t Au, 8,33 g / t Au und 1,74 g / t Au) wurde aus Chipproben und Punktproben geschätzt, die kontinuierlich alle 1 entnommen wurden. 5 Meter auf der Hauptader. Nach der Hand- und Schaufelreinigung der Hauptader wurden umgebende Quarzspeicher und Venen in Rhyolith gefunden, entnommen und mit jeweils hochgradigem Gold von 16 bewertet 90 g / t Au, 8,24 g / t Au, 6,14 g / t Au, 3,57 g / t Au, 2,2 g / t Au und 1,14 g / t Au. TRIPLE FAULT GOLD PROJECT Das Triple Fault Gold Project umfasst drei (3) Liegenschaften mit den Namen Williams Brook, Jonpol Gold und Portage Lake, die mehr als 41.500 Hektar günstiges Goldexplorationsland umfassen. Das Projekt befindet sich ca. 60 km westlich von Bathurst und die asphaltierte Straße kreuzt das Grundstück. Puma konzentriert seine Feldarbeit derzeit auf seine erste Priorität, die Williams Brook-Liegenschaft. Die Liegenschaft Williams Brook umfasst ausgewählte Bohrergebnisse von 11,2 g / t über 2,8 m, 2,1 g / t Au über 9,0 m und 1,0 g / t über 23 m bis zu 109,0 g / t Au, 50,8 g / t Au, 38,9 g / t Au im Grundgestein, zahlreiche Goldbodenanomalien und extrem anomale Kassenproben mit bis zu 508 Körnern Gold kommt auf einer Fläche von ungefähr 12 mal 3 Kilometern vor. In dem Gebiet, das als Teil der Dunnage-Zone kartiert ist, in der sich bedeutende Goldvorkommen befinden, wurden nur sehr wenige Bohrungen und Explorationen durchgeführt Goldvorkommen in siluro-devonischen Gesteinen, die als aufstrebendes Goldexplorations- und -entwicklungsgebiet gelten QUALIFIZIERTE PERSONEN Dominique Gagné, PGeo, unabhängige qualifizierte Person im Sinne der Standards des Canadian National Instrument 43-101, hat geprüft und genehmigt geologische Informationen in dieser Pressemitteilung. Herr Gagné ist unabhängig von der Firma QUALITY ASSURANCE / QUALITY CONTROL (QA / QC). Gesteinsproben wurden verpackt, versiegelt und an die ALS CHEMEX-Anlage in Moncton, New Brunswick, gesendet. wo jede Probe getrocknet, zerkleinert und zerkleinert wird. Die Proben wurden zu 70% auf weniger als 2 mm zerkleinert, die Riffel durch 1 kg getrennt, der Sprühnebel besser als 85% durch 75 Mikrometer (Prep-31B) gespalten. Eine 30-Gramm-Unterteilung des resultierenden Zellstoffs wurde dann einem Brandtest (Au-ICP21) unterzogen. Die ICP-Ergebnisse von Gesteinsproben, die Gold> 1 g / t enthielten, wurden einem Metallsieb (Au-SCR24) von 1 kg Paste unterzogen, das bei 100 Mikrometern gesiebt wurde. Andere Bildschirmgrößen verfügbar. Duplizieren Sie den 50-g-Test auf einem untergroßen Bildschirm. Analyse übergroßer Fraktionen ÜBER PUMA EXPLORATION Puma Exploration ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorationsunternehmen mit Edel- und Basismetallprojekten im frühen und fortgeschrittenen Stadium im berühmten Bathurst Mining Camp (BMC) ) in New Brunswick, Kanada. Das Unternehmen wird in den kommenden Jahren große Anstrengungen unternehmen, um seine DEAR-Strategie (Development, Exploration, Acquisition and Royalties) umzusetzen und einen maximalen Shareholder Value bei geringer Verwässerung der Aktien zu erzielen. 