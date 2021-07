Wie Max Pircher ein Spieler des NFL-Kalibers wurde

Pircher fiel in diese Kategorie, nachdem er Handball gespielt hatte. Er liebte das Spiel der Swarco Raiders so sehr, dass Braghini ihn dazu brachte, dass er sich im Alter von 19 Jahren für das Team entschied.

Swarcos damaliger Offensive-Line-Trainer Lee Rowland, der einige Zeit mit Fatah in der NFL Europe trainierte, sagte Esume im selben Interview, dass Pirchers Größe sofort auffiel, wollte ihn aber laufen sehen. Letzteres zeigte Rowland, dass Pircher eine gute Beweglichkeit hatte, so dass sie zu Einzel- und Positionsübungen übergingen, wobei Rowland ihn jeden Tag trainierte.

Zu diesem Zeitpunkt sagte Fatah, dass sie nicht an die NFL dachten. Sie hatten nur gehofft, dass Pircher nächsten Montag wiederkommt, denn wenn es darum geht, dass Europas beste Athleten zu diesen Trainingseinheiten erscheinen, kommen sie manchmal nicht zurück.

„Ich habe gesehen, was Lee gesehen hat, und dann haben wir natürlich nur gebetet, dass er in der Show wiederkommt“, sagte Fatah zu Esume. “Und nach einer Weile haben wir es ins Programm aufgenommen.”

Nach einer Saison bei den Raiders, in der er dem Verein zum Gewinn der Australian Football League-Meisterschaft verhalf, wurde Pircher in die italienische Nationalmannschaft berufen, um zwei wichtige Spiele gegen Österreich und die Schweiz zu bestreiten – beides Siege, die Italien das Halbfinale der Europäisches Turnier der International Federation of American Football. Als Fatah und Rowland im Herbst 2019 von den Hildesheim Invaders der Deutschen Fußball Liga verpflichtet wurden, gaben sie Pircher einen Vertrag, um für die Invaders zu spielen.