So deaktivieren Sie das nervige Wetter-Widget von Windows 10

Foto : monticello ( Shutterstock )

Wenn Sie unter Windows 10 automatische Updates aktiviert haben, haben Sie wahrscheinlich bemerkt, dass ein neues hinzugefügt wurde – und eher nervig Wetter- und Nachrichten-Widget in der Taskleiste. Es heißt “ Neuigkeiten und Interessengebiete “, welche Microsoft hinzugefügt auf Windows 10 mit dem Update der Version 1909, und es hebt alles hervor, was mit Windows 10 nicht stimmt: inkonsistente Gestaltungselemente, Hinzufügen eine Charakteristik niemand hat wirklich gefragt und kein Durcheinander mehr Du brauchst nicht.

Das Taskleisten-Widget selbst scheint ein wenig verschwommen im Vergleich zu den knackige, hochauflösende Elemente rundum, die die Traurigkeit noch verstärken . (Waren nicht wütend zu Hause, Microsoft; Wir sind nur enttäuscht.)

Glücklicherweise , kannst du leicht entfernen Sie es . Hier ist wie:

Rechtsklick Jeder Teil der Taskleiste Ihres Windows 10-Computers befindet sich links neben den Symbolen für die Uhr und die Netzwerkverbindung in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Auswählen Neuigkeiten und Interessen. Klicke auf Ausschalten.

Falls Sie Bedauern Ihre Entscheidung, dieses Widget zu entfernen (unwahrscheinlich ) , du kannst es melden per Rechtsklick irgendwo in der Taskleiste und Auswahl Neuigkeiten und Interessen> Symbol und Text anzeigen. Sie werden auch eine Option namens . bemerken Nur Symbol anzeigen, Wer geht zeig es einfach kleines Wettersymbol ohne das Text daneben.

Auch w Jedes Mal, wenn Sie Ihren Mauszeiger über das Wetter-Widget bewegen, sehen Sie ein riesiges Panel mit Nachrichten und Wetterinformationen. . Wenn Sie die Wettervorhersage in Ihrer Taskleiste sehen möchten, sich aber nicht um Neuigkeiten und Updates von Microsoft kümmern, können Sie deaktivieren nur der Nachrichtenteil der Widget.

Machen diese, Rechtsklick in der Taskleiste und navigieren Sie zu Neuigkeiten und Interessen. Jetzt deaktivieren Beim Schweben öffnen. Dadurch bleibt das Wetter-Widget in der Taskleiste, aber es lässt keine Vergrößerung zu – langweilig! – News-Panel zu öffnen, es sei denn, Sie klicken auf das Widget.

And i f you are looking for alternatives, there are lots of other excellent Wetter-Apps für Windows die Sie konsultieren können.