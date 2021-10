Wie groß sind Asteroiden? Sehen Sie sich die Vergleichsgrößen in diesem Video an

Wie groß sind Asteroiden?

Sehen Sie sich die relativen Größen von 22 Asteroiden in diesem Video von MetaBallStudio an. Asteroiden reichen von menschlicher Größe 2008 CT3, die 2008 in der Luft über dem Sudan explodierte, zum riesigen kugelförmigen Zwergplaneten Ceres, das größte Objekt der Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter.

Die Top 10 der im Video gezeigten Objekte sind erdnahe Objekte, einige bezeichnet als potenziell gefährlich. Der Rest befindet sich weit von der Erde entfernt, hauptsächlich im Asteroidengürtel.

Am 12. Oktober 2021 veröffentlichte die ESO ein neues Video zu den 42 größten Objekten im Haupt-Asteroidengürtel.

Die Erde überqueren Asteroiden sind Weltraumobjekte, deren Umlaufbahnen die der Erde schneiden. Natürlich ist die Erde höchstwahrscheinlich weit von ihrem Schnittpunkt entfernt in ihrer Umlaufbahn. hier ist ein Auflistung Kleinplaneten, die die Erde durchqueren.

Wie viele bekannte NEOs gibt es? Tausende, meist sehr klein. Diese Grafik zeigt, wie viele zwischen 1980 und 2021 entdeckt wurden.

Fazit: Sehen Sie, wie groß die 22 Asteroiden im Vergleich zu New York City sind.

