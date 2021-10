Rapid Wien in der Europe League: Was darf man erwarten

Jedes Mal, wenn es eine österreichische Fußballmannschaft in die Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs schafft, fragen sich die Fans wie weit wird die Reise gehen. Rapid Wien hat in dieser Saison über zwei Qualifikationsrunden den Einzug in die Gruppenspiele der Europe League geschafft. Wie groß sind die Chancen auf ein Weiterkommen?

Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Teams aus der österreichischen Bundesliga gut auf der europäischen Fußballbühne präsentieren. Mal abgesehen vielleicht von Serienmeister Red Bull Salzburg. Umso erfreulicher ist das bisherige Abschneiden Rapid Wiens. Viele Fans verfolgen die Spiele daher nicht nur im Stadion oder vor dem Fernseher. Bei Anbietern wie William Hill Sportwetten werden Beträge auf das Abschneiden der eigenen Mannschaft gesetzt.

Großer Umbruch im Sommer

Die Qualifikation für die Europe League ist der Lohn der vorangegangenen Saison. Leider ist der Erfolg aus der zurückliegenden Punktspielrunde aber nicht folgenlos geblieben. Innerhalb der Mannschaft gab es einige personelle Veränderungen. Stammspieler zog es zu anderen Vereinen oder nach Leihende zurück zum Stammverein. Neue Spieler wurden verpflichtet und man versucht wieder eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu schicken.

In den ersten beiden Qualifikationsrunden zur Europe League hat man sich relativ souverän durchsetzen könne. Zunächst hatte man es mit der Mannschaft von Anorthosis aus Zypern zu tun. Dank eines 3:0 im Hinspiel konnte man die 1:2 Niederlage im Rückspiel verschmerzen. In der zweiten Runde setzte man sich dann gegen Zorya aus der Ukraine mit 3:0 und 3:2 durch. Hier bestanden keine Zweifel am Weiterkommen und damit dem Einzug in die Gruppenphase.

Eine schwere Gruppe

Bei der Auslosung für die Gruppenspiele wurden Rapid Wien schwere Brocken zugelost. Auftaktgegner war das belgische Spitzenteam aus Genk, welches sich am ersten Spieltag mit 1:0 in Wien durchgesetzt hat. Zweiter Gegner war dann West Ham United aus der englischen Premier League. Das erste Auswärtsspiel verlor Rapid klar mit 0:2 und steht damit aktuell am Ende der Tabelle. Alle anderen Teams haben mindestens schon 3 Punkte auf ihrem Habenkonto.

Richtungsweisend werden die nun folgenden zwei Spiele gegen das Team von Dinamo Zagreb aus Kroatien sein. Wenn man sich Chancen auf ein Weiterkommen und damit ein Überwintern im europäischen Wettbewerb ausrechnen möchte, dann sollte man keines der beiden Spiele verlieren und mindestens eines davon auch gewinnen. Andernfalls erscheint ein Weiterkommen schon sehr unrealistisch. Allerdings sollte man das Team aus Zagreb keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen, denn mit dem Sieg gegen Genk am zweiten Spieltag wurde die Wettbewerbsfähigkeit bereits unter Beweis zu stellen.

Europe League hat auch Einfluss auf die Bundesliga

Die doppelte Belastung durch die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb macht sich aktuell auch an der Tabelle der Bundesliga bemerkbar. Die große Herausforderung neue Spieler zu integrieren und gewechselte Stammkräfte zu ersetzen wird nicht leichter, wenn man auch unter der Woche spielen muss. Im Hinblick auf eine erneute Qualifikation für die Play-Offs kann der Wegfall der Belastung aus der Europe League für Rapid Wien vielleicht sogar von Vorteil sein. Andererseits ist es noch viel zu früh um international die Segel zu streichen. Die Pause zwischen dem 2. Spieltag und dem 3. Spieltag wird sicherlich dazu beigetragen haben die Mannschaft weiterzuentwickeln.