WhatsApp mit einer Rekordstrafe von 266 Millionen US-Dollar wegen Datenschutzverletzung belegt

Facebooks WhatsApp wurde am Donnerstag von der irischen Datenschutzaufsichtsbehörde mit einer Rekordstrafe von 225 Millionen Euro (266 Millionen US-Dollar) belegt, nachdem sich die Datenschutzbehörde der EU gegen Irland eingesetzt hatte, um die Strafen für Datenschutzverletzungen durch Unternehmen zu erhöhen.

WhatsApp sagte, die Geldstrafe sei “grob unverhältnismäßig” und würde Berufung einlegen. Die irische Geldbuße ist jedoch deutlich niedriger als die Rekordstrafe von 886,6 Millionen Euro, die im Juli von der Luxemburger Datenschutzbehörde gegen Amazon verhängt wurde.

Der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems, der in mehreren Datenschutzfällen auf Facebook vorgegangen ist, sagte, die anfängliche Geldstrafe betrug 50 Millionen Euro.

Der irische Datenschutzbeauftragte (DPC), die wichtigste Datenschutzaufsichtsbehörde für Facebook in der Europäischen Union, sagte Probleme mit der Einhaltung der EU-Vorschriften zu Transparenzdaten durch WhatsApp im Jahr 2018.

„Dazu gehören Informationen, die betroffenen Personen über den Umgang mit Informationen zwischen WhatsApp und anderen Facebook-Unternehmen zur Verfügung gestellt werden“, heißt es in einer Erklärung der irischen Regulierungsbehörde.

Ein Sprecher von WhatsApp sagte in einer Erklärung, dass sich die fraglichen Probleme auf die im Jahr 2018 geltenden Richtlinien beziehen und dass das Unternehmen vollständige Informationen bereitgestellt hat.

„Wir sind mit dem heutigen Urteil über die Transparenz, die wir den Menschen im Jahr 2018 geboten haben, nicht einverstanden und die Sanktionen sind grob unverhältnismäßig“, sagte der Sprecher.

Der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems, ein häufiger Facebook-Kritiker in mehreren Datenschutzfällen, sagte, die anfängliche Geldstrafe von WhatsApp sei nur ein Viertel der endgültigen Entscheidung. Die Datenschutzbehörde der EU hat Irland unter Druck gesetzt, die Strafen für Datenschutzverletzungen durch Unternehmen zu erhöhen. PA-Bilder über Getty Images

Der Datenschutzbeauftragte der EU, der Europäische Datenschutzausschuss, sagte, er habe der irischen Behörde im Juli mehrere Hinweise gegeben, um auf die Kritik von Kollegen zu reagieren, weil sie sich in Fällen, in denen Technologiegiganten beteiligt sind, zu viel Zeit genommen habe und sie bei Verstößen nicht ausreichend sanktioniert worden seien .

Er sagte, dass eine WhatsApp-Strafe die Einnahmen von Facebook berücksichtigen müsste, und das Unternehmen sollte drei statt sechs Monate Zeit haben, um dem nachzukommen.

Europas historische Datenschutzbestimmungen, bekannt als DSGVO, zeigen endlich etwas Biss, obwohl die Hauptregulierungsbehörde einiger Technologiegiganten das Gegenteil zu sein scheint, sagte Ulrich Kelber, der deutsche Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.

EU-Regulierungsbehörden haben Bedenken darüber geäußert, wie Benutzerinformationen zwischen WhatsApp und anderen Unternehmen gehandhabt werden, die von Facebook kontrolliert werden, dem WhatsApp gehört. Getty Images

„Wichtig ist jetzt, dass die vielen anderen auf WhatsApp in Irland eröffneten Fälle endlich entschieden werden, damit wir schneller und länger in Richtung einer einheitlichen Anwendung des Datenschutzrechts in Europa vorankommen“, sagte er gegenüber Reuters.

Die Datenschutzbehörden in acht weiteren europäischen Ländern haben einen Streitbeilegungsmechanismus eingeleitet, nachdem Irland seine vorläufige Entscheidung zur WhatsApp-Untersuchung mitgeteilt hatte, die im Dezember 2018 begann.

Im Juli gab eine Sitzung des Europäischen Datenschutzausschusses eine „eindeutige Anweisung heraus, die verlangt, dass das DPC seine vorgeschlagene Geldbuße auf der Grundlage einer Reihe von enthaltenen Faktoren neu bewertet und erhöht“, sagte die irische Aufsichtsbehörde.

Die irischen Aufsichtsbehörden hatten bis Ende letzten Jahres 14 umfangreiche Ermittlungen gegen Facebook und seine Tochtergesellschaften WhatsApp und Instagram eingeleitet. DeFodi Images über Getty Images

“Nach dieser Neubewertung hat das DPC eine Geldstrafe von 225 Millionen Euro gegen WhatsApp verhängt”, sagte er.

Die irische Regulierungsbehörde tadelte auch WhatsApp und ordnete an, seine Behandlung mit „einer Reihe spezifizierter Korrekturmaßnahmen“ in Einklang zu bringen.

Die irische Regulierungsbehörde hatte Ende letzten Jahres 14 umfangreiche Ermittlungen gegen Facebook und seine Tochtergesellschaften WhatsApp und Instagram eingeleitet.

Schrems sagte, er werde den Anruf des Unternehmens genau verfolgen.

„Es ist zu erwarten, dass dieser Fall nun noch jahrelang vor den irischen Gerichten verhandelt wird und es wird interessant sein, dass das DPC diese Entscheidung aktiv vor Gericht verteidigt, da es von seinen Kollegen bei . zu einer solchen Entscheidung gezwungen wurde die „EU zum EDSA“, sagte er.