Entführungen in Nigeria: Zamfara-Schulen nach Massenentführung von Schülern durch bewaffnete Männer geschlossen

„Wir haben im Bundesstaat Grund- und Sekundarschulen geschlossen“, sagte Dosara und fügte hinzu: „Aber Schulen, die derzeit Prüfungen ablegen, werden dringend aufgefordert, zu bleiben, bis sie ihre Prüfungen abgeschlossen haben … Eine starke Sicherheitspräsenz wird bereitgestellt, um diese Prüfungen zu schützen“.

Peter Hawkins, UNICEF-Vertreter in Nigeria, sagte gegenüber CNN, dass Zamfaras Entführung „die Zerbrechlichkeit von Bildung und Sicherheit“ im Bundesstaat hervorhebt.

„Die Banditen haben ein Stadium erreicht, in dem alle Schulen im Bundesstaat Zamfara aufgrund ihrer Aktionen geschlossen wurden. Die Auswirkungen werden auf Kinder, die lernen wollen, tiefgreifend sein – nicht nur auf die 73 Kinder, deren Leben für Erpressungszwecke auf dem Spiel steht. aber für alle Kinder von Zamfara, die daran gehindert werden, zur Schule zu gehen und zu lernen “, sagte Hawkins, der hinzufügte, dass rund 1,3 Millionen Kinder Nigerianer von häufigen Razzien in Schulen durch bewaffnete Männer betroffen waren.

Entführungen gegen Lösegeld sind zu einem der wichtigsten Sicherheitsprobleme in Nigeria geworden, wobei Zamfara und andere benachbarte nordwestliche Staaten in diesem Jahr von mehreren Massenentführungen betroffen sind.

An der Spitze der Entführungsserie in Zamfara stand die Entfernung von über 200 Schülerinnen in Jangebe Town im Februar. Die Studenten wurden inzwischen freigelassen, wobei die Behörden darauf bestanden, dass kein Lösegeld gezahlt wurde, um ihre Freilassung zu gewährleisten.