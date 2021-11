westlicher Sturm: mindestens ein Todesfall bei einer Schlammlawine in British Columbia; Starke Winde heizen Lauffeuer in Colorado an | Der Wetterkanal – Artikel de Der Wetterkanal

Eine Leiche wurde aus einem Erdrutsch entfernt, der eine Autobahn bedeckte

Hunderte von Menschen in der Nähe von Estes Park, Colorado, wurden am Dienstagmorgen zur Evakuierung befohlen.

Wegen Überschwemmungen und Erdrutschen wurden Straßen in Washington und British Columbia gesperrt.

Mindestens eine Person ist nach Überschwemmungen und Erdrutschen gestorben, die durch schwere Regenfälle verursacht wurden, die Teile des Bundesstaates Washington und British Columbia trafen.

Die Leiche einer Frau wurde aus einem Erdrutsch auf dem Highway 99 in der Nähe der Stadt Lillooet, etwa 117 Meilen nordöstlich von Vancouver, BC, entfernt, berichtete The Associated Press am Dienstagabend. Der Erdrutsch war einer von vielen in der gesamten Region und unterschied sich von einem Vorfall, bei dem Hunderte über Nacht auf einer Autobahn gestrandet waren.

Die Polizei sagte, Retter suchten weiterhin nach anderen möglichen Erdrutschopfern

Sieben Fahrzeuge wurden an der Stelle des Erdrutsches auf dem Highway 99 gefunden, wo die Leiche der Frau gefunden wurde.

„Es ist eine beträchtliche Menge an Trümmern. Es erschwert es unseren Suchteams “, sagte David MacKenzie, Direktor für Such- und Rettungsdienste im Pemberton District, gegenüber AP. „Der Schlamm reicht ihnen bis zur Hüfte. Ich kann mich nicht erinnern, dass unser Team in der Vergangenheit an so etwas beteiligt war.“

Berichten zufolge sollen mindestens zwei weitere Personen vermisst werden.

Tausende von Menschen wurden evakuiert, wichtige Autobahnen gesperrt und weit verbreitete Stromausfälle wurden gemeldet, als Regen von einem Sturmsystem namens Atmospheric River die Region am Sonntagabend und Dienstagmorgen traf.

Derselbe Sturm schickte starke Winde über die Rocky Mountains und die Central Plains, die mindestens ein Lauffeuer im Norden Colorados anheizten.

Hier ein Überblick über einige der wichtigsten Auswirkungen.

Der Bürgermeister von BC sagt, der Schaden sei herzzerreißend

Fotos aus der Stadt Abbotsford in BC zeigten Häuser am Dienstag umgeben durch Hochwasser.

„Es bricht mir das Herz zu sehen, was in unserer Stadt passiert“, sagte Bürgermeister Henry Braun der AP.

Reisenden wurde geraten, die Gegend zu meiden.

Colorado Wildfire wächst

Auf 150 Personen arbeiteten laut einem am späten Dienstagnachmittag veröffentlichten Update an dem brennenden Kruger Rock Fire südöstlich von Estes Park. Andere waren unterwegs.

Die Flamme dehnte sich weiter auf ungefähr 115 Acres aus und war zu 11 % eingedämmt.

Teile des Roosevelt National Forest wurden in der Gegend geschlossen.

Interstate 5 blieb in Bellingham gesperrt

Am Dienstagabend gab es noch kein Wort über die Wiedereröffnung der Fahrspuren der I-5 in Richtung Norden in Bellingham. Die Besatzungen waren Job Trümmer vom Bürgersteig zu entfernen, heißt es in einem Tweet des staatlichen Verkehrsministeriums.

Am Dienstagnachmittag wurde in der Gegend ein weiterer Erdrutsch gemeldet.

Evakuierung von Feuerwehrleuten aus Estes Park

Einwohner und Unternehmen in mehreren Gemeinden südöstlich von Estes Park, Colorado, wurden wegen eines Lauffeuers gegen Mittag MST zwangsweise evakuiert.

„Heute ist es sehr windig, also ändert der Wind die Dinge“, sagte der stellvertretende Chris Smith, Sprecher des Sheriff-Büros von Larimer County, am frühen Nachmittag gegenüber Weather.com in einem Telefoninterview.

Der National Weather Service sagte, der Wind wehte bis zu 30 km/h in der Region und sollen sich verstärken.

Smith sagte, die Strukturen seien gefährdet, aber es habe bisher keine Berichte über Schäden oder Verletzungen gegeben.

Zu den Befehlsbereichen gehören Kleines Tal, Hermit Park und Meadowdale, laut Notfallwarnungen von Larimer County. Anwohner mehrerer anderer Gebiete wurden aufgefordert, das Land zu verlassen.

Der Brand, der als Kruger Rock Blaze bezeichnet wird, wurde kurz vor 7 Uhr Ortszeit gemeldet. Der Fall werde noch untersucht, sagte Smith.

Das Feuer hatte bis Dienstagnachmittag rund 100 Hektar erreicht.

Teile des US Highway 36 waren Feste aufgrund von Notoperationen, nach Angaben der Colorado State Patrol.

Warnungen vor roten Flaggen bei Feuerbedingungen

Warnungen vor roten Flaggen wurden an Ort und Stelle mindestens Dienstagnacht von den Dakotas nach West-Nebraska, Teilen von Colorado und West-Texas und Ost-New Mexico.

In einigen Gebieten waren Böen von bis zu 60 Meilen pro Stunde möglich.

Teile der Interstate 5 sind gesperrt

Ein Teil der Washingtoner Interstate 5 in Richtung Norden zwischen Burlington und Bellingham blieb am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr PST aufgrund von drei Erdrutschen am Montag geschlossen. Es gab keine unmittelbaren Informationen darüber, wann die Straße wieder geöffnet werden könnte.

Die Fahrspuren in Richtung Norden waren auch Feste in Whatcom County nördlich von Bellingham am Meilenposten 262.

Mehrere andere Straßen in Whatcom County wurden ebenfalls gesperrt.

Der Soldat des US-Bundesstaates Washington, Rocky Oliphant, erinnerte die Menschen daran, sich der örtlichen Gegebenheiten bewusst zu sein.

„Verkehrsschilder gibt es aus einem bestimmten Grund und es ist deine sicherheit„Oliphant twitterte zusammen mit Fotos der eingestürzten Fahrbahn.

Stromausfälle

Auf 45.000 Stromausfälle wurden in Washington, hauptsächlich im nordwestlichen Bundesstaat, gegen 11:00 Uhr PST gemeldet, so poweroutage.us.

Mehr als 26.000 Ausfälle wurden im südlichen British Columbia gemeldet, wo BC Hydro berichtete, dass a Inspektion von Luftschäden wurde am frühen Dienstagmorgen fertiggestellt.

Evakuierungen im Bundesstaat Washington, British Columbia

Mindestens 500 Menschen mussten am Montag in Whatcom County, Washington, evakuiert werden.

Im benachbarten Clallam County wurden sechs Erwachsene und vier Kinder Sicher von einem Dach der US-Küstenwache in der Stadt Forks.

Auf der anderen Seite der kanadischen Grenze sollten die 7.000 Menschen in der Stadt Merritt evakuiert und Hunderte gerettet werden, nachdem sie zwischen Schlammlawinen auf einer Autobahn etwa 120 Kilometer östlich von Vancouver gestrandet waren, berichtete The Associated Press.

Fahrerin Melanie Forsythe und ihre Reisegefährten gehörten zu denen, die nach 18-stündiger Strandung auf der Autobahn per Helikopter vom Highway 7 abtransportiert werden mussten.

„Wir drei prahlten irgendwie miteinander und sagten, es wird gut, wir werden hier rauskommen“, sagte Forsythe der AP. „Aber dann hatten wir alle Zeiten wie: ‚Ist es das? Ist es das letzte Mal, dass wir unsere Kinder sehen?‘ Wir haben mit unseren Eltern und Familien gesprochen, aber es war einfach eine beängstigende Situation.“

Was ist ein atmosphärischer Fluss?

Es war das zweite Mal in weniger als einer Woche, dass der Nordwesten der Vereinigten Staaten von einer Art Wetterphänomen getroffen wurde, das als atmosphärischer Fluss bezeichnet wird.

Das Sturmsystem, das die Feuchtigkeitspipeline des Atmospheric River angezapft hat, bewegt sich jetzt mit starkem Wind nach Osten.

So funktioniert der leitende Meteorologe von weather.com Jonathan Erdmann beschrieb es in einem aktuellen Artikel:

„Ein atmosphärischer Fluss ist ein meteorologisches Merkmal, das sowohl eine Notwendigkeit als auch allzu oft eine zerstörerische Bedrohung darstellt, insbesondere für diejenigen in der Nähe der Westküste der Vereinigten Staaten.

Einfach ausgedrückt ist ein atmosphärischer Fluss (RA) eine dünne, aber lange Feuchtigkeitswolke in der Atmosphäre, die sich von den Tropen oder Subtropen bis in höhere Breiten erstreckt.

Wenn ein atmosphärischer Fluss an Land zum Stillstand kommt, insbesondere wenn diese Feuchtigkeit durch bergiges Gelände angehoben wird, führt dies oft zu erheblichen Überschwemmungen. „

Die Schwestern Myranda (links) und Krysten Archer gehen am Montag, den 15. November 2021, in Sedro-Woolley, Washington, vom Haus ihres Onkels aus durch Hochwasser. (AP-Foto / Elaine Thompson)

